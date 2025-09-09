Στο παρά πέντε διευκρινίσεις για τα ασανσέρ – 10+3 ερωτοαπαντήσεις

Εως τις 30 Νοεμβρίου 2025 θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα (https: //elevator.mindev.gov.gr) της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης, στην οποία θα πρέπει να δηλωθούν όλοι οι εγκατεστημένοι ιδιωτικοί και δημόσιοι ανελκυστήρες, είτε είναι σε λειτουργία, είτε όχι, σε όλα τα κτίρια όλης της χώρας.

Μόλις ολοκληρωθεί η απογραφή (δηλαδή έως τις 30 Νοεμβρίου), το υπουργείο Ανάπτυξης που για πρώτη φορά θα γνωρίζει πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν και πού, και κυρίως ποιας ηλικίας είναι, θα προχωρήσει στη σταδιακή υλοποίηση της όλης διαδικασίας επιθεώρησης, πιστοποίησης και καταχώρισης των ανελκυστήρων.

Οι παράγοντες

Σε αυτόν τον σχεδιασμό, τρεις είναι οι παράγοντες που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Ποιοι είναι αυτοί; Είναι:

(Α) Ο αριθμός των ανελκυστήρων ανά ηλικιακή ομάδα χρόνου εγκατάστασής τους.

(Β) Η δυνατότητα των μόλις 17 διαπιστευμένων φορέων ελέγχου και των κατασκευαστών – συντηρητών ανελκυστήρων της χώρας να ανταποκριθούν στο τεράστιο έργο του ελέγχου και ανακαίνισης του μεγαλύτερου αριθμού ανελκυστήρων της χώρας.

(Γ) Η δυνατότητα των ιδιοκτητών διαμερισμάτων στις παλαιές πολυκατοικίες να ανταποκριθούν οικονομικά στο κόστος που είναι τόσο μεγαλύτερο όσο παλαιότερος ο ανελκυστήρας τους.

Το κόστος επιθεώρησης

Για τους συνήθεις ανελκυστήρες το κόστος ελέγχου ανέρχεται περίπου στα 150-200 ευρώ και το κόστος επανελέγχου περίπου στα 50 ευρώ, όλα αυτά ανάλογα με την απασχόληση του επιθεωρητή, και βαρύνει τους ενοίκους του κτιρίου.

Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα: Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν μπορούν όλοι οι ένοικοι να ανταποκριθούν στο κόστος; Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως πέρα από το κόστος ελέγχου, είναι και το κόστος αναβάθμισης – όπου απαιτείται – των συστημάτων ασφαλείας των ανελκυστήρων (σ.σ. : όλες οι πληροφορίες στην 11η ερώτηση).

Για τον λόγο αυτό, η ΠΟΜΙΔΑ έχει ζητήσει να σχεδιαστούν μέτρα στήριξης των διαχειρίσεων των παλαιών πολυκατοικιών αυτής της κατηγορίας, όπως η δημιουργία προγράμματος επιδότησης μέρους του κόστους αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας των ανελκυστήρων τους, τύπου «Εξοικονομώ», καθώς και η ένταξη των υλικών για ανελκυστήρες στις επιλέξιμες δαπάνες για την επιστροφή φόρου ύψους 16.000 € για τα έτη 2025 και 2026.

«Αν δεν υποστηριχτούν με ουσιαστικό τρόπο οι διαχειρίσεις των παλαιών πολυκατοικιών, όχι μόνο δεν θα υπάρξει αναβάθμιση και ασφάλεια στους ανελκυστήρες τους, αλλά σύντομα δεν θα υπάρχουν ούτε καν διαχειριστές για αυτές», επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς.

Αγνωστος ο ακριβής αριθμός των ανελκυστήρων που υπάρχουν στην Ελλάδα

Σημειώνεται πως σήμερα κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό των ανελκυστήρων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η εκτίμηση είναι πως κυμαίνονται οπουδήποτε μεταξύ 400.000 και 700.000.

Πλέον, με την καταγραφή των ανελκυστήρων στο μητρώο απογραφής, λύνεται μια εκκρεμότητα δεκαετιών, αφού λόγω μη ύπαρξης του μητρώου, μέχρι τώρα, ίσχυε η παλιά γραφειοκρατική διαδικασία της καταχώρισης των ανελκυστήρων στις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων.

«ΤΑ ΝΕΑ», με τη βοήθεια του τεχνικού επιτελείου της ΠΟΜΙΔΑ, παρουσιάζουν μέσα από 10+3 ερωτήσεις – απαντήσεις, όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές σε πολυκατοικίες που διαθέτουν ανελκυστήρες, προκειμένου να ξέρουν πώς θα κινηθούν και να αποφύγουν τα μεγάλα πρόστιμα.

Ποιοι μπορούν να δηλώσουν τους ανελκυστήρες;

Δικαίωμα υποβολής δήλωσης ανελκυστήρα, με τους κωδικούς του ΤΑΧΙS, πέρα από τους ιδιοκτήτες τους, έχουν και οι διαχειριστές πολυκατοικιών καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, όπως και οι εγκαταστάτες – συντηρητές τους. Ωστόσο, θα πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους για να μη δηλώσουν τον ανελκυστήρα δύο φορές.

Τι απογράφεται στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης;

Ολοι οι εγκατεστημένοι ιδιωτικοί και δημόσιοι ανελκυστήρες εντός της επικράτειας, ανεξάρτητα από το στάδιο συμμόρφωσής τους με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις ασφαλείας.

Τι αποκτά κάθε ανελκυστήρας που απογράφεται;

Κάθε ανελκυστήρας που απογράφεται στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων αποκτά Μοναδικό Κωδικό Ανελκυστήρα (UUID).

Κι αν στο κτίριο υπάρχουν περισσότεροι του ενός ανελκυστήρες;

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ανελκυστήρων στην ίδια διεύθυνση/κτίριο, τότε, απαιτούνται ισάριθμες εγγραφές με τα στοιχεία προσδιορισμού ενός εκάστου εξ αυτών.

Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχει συνιδιοκτησία;

Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν μόνο συνιδιοκτήτη.

Πώς δηλώνεται ένας ανελκυστήρας που βρίσκεται σε μόνιμη ακινησία;

Στην πλατφόρμα υπάρχει πεδίο στο οποίο ο ιδιοκτήτης του (γιατί δεν υπάρχει συντηρητής) θα μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα ότι ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε μόνιμη ακινησία πέραν του τριμήνου, ώστε να συμπεριληφθούν και αυτοί οι ανελκυστήρες στην απογραφή.

Τι προβλέπεται για τους ανελκυστήρες που δεν θα απογραφούν;

Αν ένας ανελκυστήρας δεν έχει απογραφεί, δεν θα μπορεί να συντηρηθεί νόμιμα και θα θεωρείται μη ασφαλής. Προφανώς οι ανελκυστήρες χωρίς αριθμό απογραφής σε μεταγενέστερο στάδιο θα σφραγίζονται έως ότου συμμορφωθούν με αυτά που στο μέλλον θα προβλέπονται γι’ αυτούς.

Τι πρόστιμα προβλέπονται για όσους δεν συμμορφωθούν και δεν προχωρήσουν στην απογραφή;

Η μη απογραφή των ανελκυστήρων στο σχετικό μητρώο εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας επισύρει διοικητικό πρόστιμο ανά ανελκυστήρα:

1.000 ευρώ για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε κτίρια με χρήση κατοικίας.

2.5000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μεικτή χρήση (π.χ. στην ίδια πολυκατοικία κάποια διαμερίσματα να αξιοποιούνται ως γραφεία και άλλα ως κατοικίες).

5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό (για παράδειγμα εμπορικά κέντρα).

Τι γίνεται με τις κυρώσεις που προβλέπονται για όσους δεν πιστοποίησαν/καταχώρισαν μέχρι σήμερα τους ανελκυστήρες τους;

Η επιβολή των διοικητικών αυτών κυρώσεων (σ.σ.: που προβλέπονται από την ΚΥΑ 28425/2008) για τη μη καταχώριση παύουν να ισχύουν προκειμένου να διευκολυνθεί η καθολική συμμετοχή στην απογραφή των ανελκυστήρων.

Θα υπάρχει συνέχεια στα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν;

Ναι. Σε επόμενη φάση, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της απογραφής, θα προσδιοριστεί το ύψος των προστίμων που θα επιβάλλονται σε όλους όσοι δεν θα πιστοποιούν τα ασανσέρ τους.

Ποιο είναι το κόστος της αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας των ανελκυστήρων;

Ποικίλλει ανάλογα με την παλαιότητα του κάθε ανελκυστήρα και τις ελλείψεις που θα έχει επισημάνει η επιθεώρηση. Στις νέες οικοδομές το κόστος μπορεί να είναι μηδενικό ή πολύ μικρό, ενώ στους παλαιούς ανελκυστήρες αρκετά αυξημένο, ειδικά αν δεν έχει γίνει καμία αναβάθμιση στα συστήματά του.

Οπως προαναφέρθηκε, το κόστος βαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και κατανέμεται με βάση τη στήλη δαπανών ανελκυστήρα και όχι των κοινοχρήστων ή των χιλιοστών του οικοπέδου. Συνεπώς το κόστος είναι συγκριτικά μεγαλύτερο για τους ιδιοκτήτες των υψηλών ορόφων και χαμηλότερο για τους ιδιοκτήτες των χαμηλών ορόφων.

Ποια είναι τα υποχρεωτικά δεδομένα που καταχωρίζονται στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων;

Τα υποχρεωτικά πεδία είναι:

Α) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου.

Β) Η διεύθυνση τού κτιρίου όπου είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας.

Γ) Ο αριθμός των στάσεων που πραγματοποιεί ο ανελκυστήρας.

Δ) Το έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα και τα στοιχεία του συντηρητή.

Ποια είναι τα προαιρετικά δεδομένα;

Στην εγγραφή προαιρετικά, συμπληρώνονται:

(Ι) Η ύπαρξη ή μη δήλωσης συμμόρφωσης (σήμανση CE) του εγκατεστημένου ανελκυστήρα.

(ΙΙ) Η ύπαρξη προηγούμενης πιστοποίησης.

(ΙΙΙ) Αν υπάρχουν εκκρεμότητες τεχνικής αναβάθμισης.