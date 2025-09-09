newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Στο παρά πέντε διευκρινίσεις για τα ασανσέρ – 10+3 ερωτοαπαντήσεις
Οικονομία 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:01

Στο παρά πέντε διευκρινίσεις για τα ασανσέρ – 10+3 ερωτοαπαντήσεις

13 SOS για ιδιοκτήτες πολυκατοικιών και διαχειριστές - Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να καταγραφούν μέσω ψηφιακής πλατφόρμας

Προκόπης Γιόγιακας
A
A
Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Spotlight

Εως τις 30 Νοεμβρίου 2025 θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα (https: //elevator.mindev.gov.gr) της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης, στην οποία θα πρέπει να δηλωθούν όλοι οι εγκατεστημένοι ιδιωτικοί και δημόσιοι ανελκυστήρες, είτε είναι σε λειτουργία, είτε όχι, σε όλα τα κτίρια όλης της χώρας.

Μόλις ολοκληρωθεί η απογραφή (δηλαδή έως τις 30 Νοεμβρίου), το υπουργείο Ανάπτυξης που για πρώτη φορά θα γνωρίζει πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν και πού, και κυρίως ποιας ηλικίας είναι, θα προχωρήσει στη σταδιακή υλοποίηση της όλης διαδικασίας επιθεώρησης, πιστοποίησης και καταχώρισης των ανελκυστήρων.

Οι παράγοντες

Σε αυτόν τον σχεδιασμό, τρεις είναι οι παράγοντες που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Ποιοι είναι αυτοί; Είναι:

(Α) Ο αριθμός των ανελκυστήρων ανά ηλικιακή ομάδα χρόνου εγκατάστασής τους.

(Β) Η δυνατότητα των μόλις 17 διαπιστευμένων φορέων ελέγχου και των κατασκευαστών – συντηρητών ανελκυστήρων της χώρας να ανταποκριθούν στο τεράστιο έργο του ελέγχου και ανακαίνισης του μεγαλύτερου αριθμού ανελκυστήρων της χώρας.

(Γ) Η δυνατότητα των ιδιοκτητών διαμερισμάτων στις παλαιές πολυκατοικίες να ανταποκριθούν οικονομικά στο κόστος που είναι τόσο μεγαλύτερο όσο παλαιότερος ο ανελκυστήρας τους.

Το κόστος επιθεώρησης

Για τους συνήθεις ανελκυστήρες το κόστος ελέγχου ανέρχεται περίπου στα 150-200 ευρώ και το κόστος επανελέγχου περίπου στα 50 ευρώ, όλα αυτά ανάλογα με την απασχόληση του επιθεωρητή, και βαρύνει τους ενοίκους του κτιρίου.

Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα: Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν μπορούν όλοι οι ένοικοι να ανταποκριθούν στο κόστος; Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως πέρα από το κόστος ελέγχου, είναι και το κόστος αναβάθμισης – όπου απαιτείται – των συστημάτων ασφαλείας των ανελκυστήρων (σ.σ. : όλες οι πληροφορίες στην 11η ερώτηση).

Για τον λόγο αυτό, η ΠΟΜΙΔΑ έχει ζητήσει να σχεδιαστούν μέτρα στήριξης των διαχειρίσεων των παλαιών πολυκατοικιών αυτής της κατηγορίας, όπως η δημιουργία προγράμματος επιδότησης μέρους του κόστους αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας των ανελκυστήρων τους, τύπου «Εξοικονομώ», καθώς και η ένταξη των υλικών για ανελκυστήρες στις επιλέξιμες δαπάνες για την επιστροφή φόρου ύψους 16.000 € για τα έτη 2025 και 2026.

«Αν δεν υποστηριχτούν με ουσιαστικό τρόπο οι διαχειρίσεις των παλαιών πολυκατοικιών, όχι μόνο δεν θα υπάρξει αναβάθμιση και ασφάλεια στους ανελκυστήρες τους, αλλά σύντομα δεν θα υπάρχουν ούτε καν διαχειριστές για αυτές», επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς.

Αγνωστος ο ακριβής αριθμός των ανελκυστήρων που υπάρχουν στην Ελλάδα

Σημειώνεται πως σήμερα κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό των ανελκυστήρων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η εκτίμηση είναι πως κυμαίνονται οπουδήποτε μεταξύ 400.000 και 700.000.

Πλέον, με την καταγραφή των ανελκυστήρων στο μητρώο απογραφής, λύνεται μια εκκρεμότητα δεκαετιών, αφού λόγω μη ύπαρξης του μητρώου, μέχρι τώρα, ίσχυε η παλιά γραφειοκρατική διαδικασία της καταχώρισης των ανελκυστήρων στις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων.

«ΤΑ ΝΕΑ», με τη βοήθεια του τεχνικού επιτελείου της ΠΟΜΙΔΑ, παρουσιάζουν μέσα από  10+3 ερωτήσεις – απαντήσεις, όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές σε πολυκατοικίες που διαθέτουν ανελκυστήρες, προκειμένου να ξέρουν πώς θα κινηθούν και να αποφύγουν τα μεγάλα πρόστιμα.

Ποιοι μπορούν να δηλώσουν τους ανελκυστήρες;

Δικαίωμα υποβολής δήλωσης ανελκυστήρα, με τους κωδικούς του ΤΑΧΙS, πέρα από τους ιδιοκτήτες τους, έχουν και οι διαχειριστές πολυκατοικιών καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, όπως και οι εγκαταστάτες – συντηρητές τους. Ωστόσο, θα πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους για να μη δηλώσουν τον ανελκυστήρα δύο φορές.

Τι απογράφεται στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης;

Ολοι οι εγκατεστημένοι ιδιωτικοί και δημόσιοι ανελκυστήρες εντός της επικράτειας, ανεξάρτητα από το στάδιο συμμόρφωσής τους με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις ασφαλείας.

Τι αποκτά κάθε ανελκυστήρας που απογράφεται;

Κάθε ανελκυστήρας που απογράφεται στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων αποκτά Μοναδικό Κωδικό Ανελκυστήρα (UUID).

Κι αν στο κτίριο υπάρχουν περισσότεροι του ενός ανελκυστήρες;

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ανελκυστήρων στην ίδια διεύθυνση/κτίριο, τότε, απαιτούνται ισάριθμες εγγραφές με τα στοιχεία προσδιορισμού ενός εκάστου εξ αυτών.

Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχει συνιδιοκτησία;

Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν μόνο συνιδιοκτήτη.

Πώς δηλώνεται ένας ανελκυστήρας που βρίσκεται σε μόνιμη ακινησία;

Στην πλατφόρμα υπάρχει πεδίο στο οποίο ο ιδιοκτήτης του (γιατί δεν υπάρχει συντηρητής) θα μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα ότι ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε μόνιμη ακινησία πέραν του τριμήνου, ώστε να συμπεριληφθούν και αυτοί οι ανελκυστήρες στην απογραφή.

Τι προβλέπεται για τους ανελκυστήρες που δεν θα απογραφούν;

Αν ένας ανελκυστήρας δεν έχει απογραφεί, δεν θα μπορεί να συντηρηθεί νόμιμα και θα θεωρείται μη ασφαλής. Προφανώς οι ανελκυστήρες χωρίς αριθμό απογραφής σε μεταγενέστερο στάδιο θα σφραγίζονται έως ότου συμμορφωθούν με αυτά που στο μέλλον θα προβλέπονται γι’ αυτούς.

Τι πρόστιμα προβλέπονται για όσους δεν συμμορφωθούν και δεν προχωρήσουν στην απογραφή;

Η μη απογραφή των ανελκυστήρων στο σχετικό μητρώο εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας επισύρει διοικητικό πρόστιμο ανά ανελκυστήρα:

  • 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε κτίρια με χρήση κατοικίας.
  • 2.5000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μεικτή χρήση (π.χ. στην ίδια πολυκατοικία κάποια διαμερίσματα να αξιοποιούνται ως γραφεία και άλλα ως κατοικίες).
  • 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό (για παράδειγμα εμπορικά κέντρα).

Τι γίνεται με τις κυρώσεις που προβλέπονται για όσους δεν πιστοποίησαν/καταχώρισαν μέχρι σήμερα τους ανελκυστήρες τους;

Η επιβολή των διοικητικών αυτών κυρώσεων (σ.σ.: που προβλέπονται από την ΚΥΑ 28425/2008) για τη μη καταχώριση παύουν να ισχύουν προκειμένου να διευκολυνθεί η καθολική συμμετοχή στην απογραφή των ανελκυστήρων.

Θα υπάρχει συνέχεια στα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν;

Ναι. Σε επόμενη φάση, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της απογραφής, θα προσδιοριστεί το ύψος των προστίμων που θα επιβάλλονται σε όλους όσοι δεν θα πιστοποιούν τα ασανσέρ τους.

Ποιο είναι το κόστος της αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας των ανελκυστήρων;

Ποικίλλει ανάλογα με την παλαιότητα του κάθε ανελκυστήρα και τις ελλείψεις που θα έχει επισημάνει η επιθεώρηση. Στις νέες οικοδομές το κόστος μπορεί να είναι μηδενικό ή πολύ μικρό, ενώ στους παλαιούς ανελκυστήρες αρκετά αυξημένο, ειδικά αν δεν έχει γίνει καμία αναβάθμιση στα συστήματά του.

Οπως προαναφέρθηκε, το κόστος βαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και κατανέμεται με βάση τη στήλη δαπανών ανελκυστήρα και όχι των κοινοχρήστων ή των χιλιοστών του οικοπέδου. Συνεπώς το κόστος είναι συγκριτικά μεγαλύτερο για τους ιδιοκτήτες των υψηλών ορόφων και χαμηλότερο για τους ιδιοκτήτες των χαμηλών ορόφων.

Ποια είναι τα υποχρεωτικά δεδομένα που καταχωρίζονται στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων;

Τα υποχρεωτικά πεδία είναι:

Α) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου.

Β) Η διεύθυνση τού κτιρίου όπου είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας.

Γ) Ο αριθμός των στάσεων που πραγματοποιεί ο ανελκυστήρας.

Δ) Το έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα και τα στοιχεία του συντηρητή.

Ποια είναι τα προαιρετικά δεδομένα;

Στην εγγραφή προαιρετικά, συμπληρώνονται:

(Ι) Η ύπαρξη ή μη δήλωσης συμμόρφωσης (σήμανση CE) του εγκατεστημένου ανελκυστήρα.

(ΙΙ) Η ύπαρξη προηγούμενης πιστοποίησης.

(ΙΙΙ) Αν υπάρχουν εκκρεμότητες τεχνικής αναβάθμισης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
89η ΔΕΘ – Επιχειρήσεις: Κόστος ενέργειας και έλλειψη προσωπικού οι μεγάλες προκλήσεις

89η ΔΕΘ – Επιχειρήσεις: Κόστος ενέργειας και έλλειψη προσωπικού οι μεγάλες προκλήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

inWellness
Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νεολαία και φοροελαφρύνσεις: Mόνο ο ένας στους τέσσερις νέους φορολογούμενους θα δει όφελος
Φοροελαφρύνσεις 08.09.25

Mόνο ο ένας στους τέσσερις νέους φορολογούμενους θα δει όφελος

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ στοχεύουν μεταξύ άλλων στην νεολαία. Όμως όφελος απο τις ελαφρύνσεις θα δει μόλις ο ένας στους τέσσερις φορολογούμενους νέους ως 30 ετών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΔΕΘ: Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
ΜμΕ 08.09.25

Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Το «μέρισμα της ανάπτυξης» στη ΔΕΘ δεν έφτασε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Διάχυτη η απογοήτευση καθώς υπάρχει η εκτίμηση πως «η πραγματική οικονομία έμεινε ξανά στο περιθώριο».

Σύνταξη
Μέτρα ΔΕΘ: Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» – «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας
«Καλάθι» παροχών 08.09.25

Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» της ΔΕΘ - «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας

Αδύναμα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση της εκτίναξης του κόστους ζωής. Το «μέρισμα ανάπτυξης» δεν φτάνει σε όλους. Συμπεριλαμβάνει πολλούς αλλά δεν βοηθά ουσιαστικά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Αργείτης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): Στην ψηφιακή εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε για 13ωρο
Οικονομικές Ειδήσεις 08.09.25

Αργείτης: Επιστροφή στον 19ο αιώνα με 13ωρο - Οδηγείται το εργασιακό σύστημα στο κατώτατο όριο προστασίας

Ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, Γιώργος Αργείτης, σχολίασε, μιλώντας στο OT FORUM, τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Σύνταξη
Φορολογία: Ποιο είναι το πραγματικό όφελος από τα φορολογικά μέτρα στη ΔΕΘ – Ανίσχυρα όπλα για την ακρίβεια
Οικονομικές Ειδήσεις 08.09.25

Ποιο είναι το πραγματικό όφελος από τα φορολογικά μέτρα στη ΔΕΘ - Ανίσχυρα όπλα για την ακρίβεια

Τι αλλάζει στη φορολογία μετά τις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Ποιο το όφελος για τους πολλούς. Ανεπαρκή τα μέτρα ως όπλο για την αντιμετώπιση της εκτίναξης του κόστους ζωής.

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο
Οικονομία 08.09.25

Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο

«Η Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και εξέφρασε την ελπίδα όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πράξουν το ίδιο

Σύνταξη
Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ – Όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου του υπ. Οικονομικών
Οικονομικές Ειδήσεις 08.09.25 Upd: 11:40

Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ – Όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου του υπ. Οικονομικών

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξειδίκευσε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ - Όσα έγιναν στη συνέντευξη Τύπου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αμπάς: Συνάντηση με Στάρμερ στον Λονδίνο λίγο πριν την έναρξη της ΓΣ του ΟΗΕ
Τι συζήτησαν 09.09.25

Συνάντηση Αμπάς με Στάρμερ στο Λονδίνο λίγο πριν την έναρξη της ΓΣ του ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ευχαρίστησε τον Κιρ Στάρμερ για την πρόθεσή του να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος - Στο Λονδίνο αναμένεται και ο ισραηλινός πρόεδρος

Σύνταξη
Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία
Εκσυγχρονισμός 09.09.25

Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία

Μόλις 50 εκατ. ευρώ προβλέπονται για το ταμείο καινοτομίας επί κλειστών προυπολογισμών 1,4 δις. ευρώ, όταν το μνημονιακό 2018 είχαν δοθεί επιπλέον 30 από τα 83 εκατ. ευρώ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να βάλουν «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;
«Πρόβλημα των προβλημάτων» 09.09.25

Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να συμβάλουν στο δημογραφικό;

Το δημογραφικό, μια τεράστια η απειλή για την Ελλάδα. Αρκούν τα μέτρα στήριξης στις οικογένειες με παιδιά για να μπει ένα «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους
Ευλογιά προβάτων 09.09.25

«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους

Εναν χρόνο μετά την εμφάνιση της ευλογιάς προβάτων, σημειώνεται έξαρση της επιδημίας - Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τα ζώα τους, ο Περιφέρειαρχης Θεσσαλίας και ο καθηγητής Αθανάσιος Τσάκρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία
Νέα παγκόσμια τάξη 09.09.25

Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία

Το Πεκίνο παρουσιάζεται ως ουδέτερος μεσολαβητής, ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά έχει υποστηρίξει υλικά και πολιτικά τον πόλεμο του Κρεμλίνου και φαίνεται να επωφελείται από αυτόν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
O Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς – Σε επαγγελματικό και συναισθηματικό επίπεδο
Όνειρο 09.09.25

O Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς – Σε επαγγελματικό και συναισθηματικό επίπεδο

O Στίβεν Σπίλμπεργκ πρότεινε την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς για τον ρόλο της Έλενα Μοντέρο στην ταινία «Η μάσκα του Ζορό», αφού είδε την ερμηνεία της στη μίνι σειρά «Τιτανικός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ισραήλ: Δεν εκτελούν δικαστική απόφαση που ζητά να τρέφονται καλύτερα οι παλαιστίνιοι κρατούμενοι
Ισραήλ 09.09.25

Απορρίπτουν δικαστική απόφαση για καλύτερη διατροφή των παλαιστίνιων κρατουμένων

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ διέταξε να βελτιωθεί η διατροφή των παλαιστίνιων κρατουμένων, αλλά οι ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνούνται να εκτελέσουν την απόφασή του.

Σύνταξη
Καταγγελία επίθεσης στον Στόλο για τη Γάζα: Δεν εντοπίστηκε drone αναφέρει η εθνική φρουρά της Τυνησίας
Τυνησία 09.09.25

Επίθεση από drone καταγγέλλει ο Στόλος για τη Γάζα - Δεν βρέθηκε κάτι λένε οι Αρχές

Ο Στόλος για τη Γάζα κατήγγειλε επίθεση από drone, οι Αρχές της Τυνησίας δήλωσαν πως δεν εντοπίστηκε κάτι, αλλά με βάση τα προκαταρκτικά ευρήματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σωσίβια πάνω σε πλοίο.

Σύνταξη
Νορβηγία: Παραμένει στην εξουσία η κεντροαριστερά – Ιστορικό ποσοστό για το λαϊκιστικό Κόμμα της Προόδου
Βουλευτικές εκλογές 09.09.25

Κεντροαριστερή εξουσία στη Νορβηγία με θεαματική άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς

Το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία του κατέγραψε το λαϊκιστικό αντιμεταναστευτικό κόμμα στη Νορβηγία όπου η συμμαχία της κεντροαριστεράς θα παραμείνει στην εξουσία, βάσει του εκλογικού αποτελέσματος.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θεωρεί την ενδοοικογενειακή βία λιγότερο σοβαρό αδίκημα
«Εθελοτυφλεί» 09.09.25

«Καβγαδάκι με τη γυναίκα» η ενδοοικογενειακή βία για τον Τραμπ

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μας έδειξε – ξανά – ποιες είναι οι πεποιθήσεις του», στηλίτευσε η πρόεδρος της NOW τις δηλώσεις του, με τις οποίες χαρακτήρισε λιγότερο σοβαρό αδίκημα την ενδοοικογενειακή βία.

Σύνταξη
Συρία: Ισραηλινές επιδρομές κοντά στη Χομς, τη Λαττάκεια και την Παλμύρα
Κόσμος 09.09.25

Νέες ισραηλινές επιδρομές στη Συρία

Επιδρομές σε περιοχές της κεντρικής Συρίας εξαπέλυσε το Ισραήλ, με στόχο «στρατιωτική μονάδα» κοντά στη Χομς, «στρατόπεδο» στη Λαττάκεια καθώς και στην πόλη της Παλμύρας.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Χέγκσεθ στο Πουέρτο Ρίκο με στρατιωτική περιβολή και επίσκεψη σε πολεμικό πλοίο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 09.09.25

Στο Πουέρτο Ρίκο ο Χέγκσεθ με στρατιωτική περιβολή και απειλές κατά Μαδούρο

Ο Πιτ Χέγκσεθ πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πουέρτο Ρίκο, όπου οι ΗΠΑ ανέπτυξαν επιπρόσθετα στρατιωτικά μέσα, με την κυβερνήτη να τον υποδέχεται κάνοντας λόγο για τον «ναρκωδικτάτορα Νικολάς Μαδούρο».

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο