Με υψηλές ταχύτητες τρέχουν οι πιστοποιήσεις των ανελκυστήρων των κτιρίων στη χώρα καθώς η υποχρέωση της απογραφής των ασανσέρ και οι εξαγγελίες αυστηρών τακτικών ελέγχων και προστίμων έχουν θορυβήσει ιδιοκτήτες και διαχειριστές.

Παρά τα τσουχτερά πρόστιμα οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες πολυκατοικιών και διαχειριστές φαίνεται να αγνοούν την υποχρέωση, αφήνοντας χιλιάδες ανελκυστήρες χωρίς καταγραφή αν και η προθεσμία για τη δήλωσή τους λήγει στις 30 Νοεμβρίου και, όπως τονίζουν οι αρμόδιοι, δεν θα υπάρξει καμία νέα παράταση.

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να καταγραφούν μέσω ψηφιακής πλατφόρμας

Ειδικότερα, στην πλατφόρμα έχουν εγγραφεί περίπου 90.000 ανελκυστήρες, όταν ο συνολικός αριθμός τους εκτιμάται μεταξύ 750.000 και 900.000.

Η διαδικασία είναι απλή, δωρεάν και διαρκεί μόλις δύο με τρία λεπτά, καθώς δεν απαιτούνται δικαιολογητικά, τεχνικές μελέτες ή πιστοποιήσεις. Παρ’ όλα αυτά, λίγοι χρησιμοποιούν τους κωδικούς τους στο Taxisnet για να ολοκληρώσουν τη δήλωση.

Η δήλωση για τα ασανσέρ

Η απογραφή μπορεί να γίνει από τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή ή τον συντηρητή του ανελκυστήρα.

Ο χρήστης καλείται να δηλώσει:

• Έτος εγκατάστασης

• Αριθμό στάσεων

• Κατάσταση λειτουργίας (ενεργός ή ανενεργός)

• Αν υπάρχει πιστοποίηση

• Αν έχει δηλωθεί σε αρχείο δήμου

• Τον αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου

Ακόμη κι αν λείπουν κάποια στοιχεία, η δήλωση μπορεί να προχωρήσει με επιλογή «αγνώστου» ή «προσωρινά μη διαθέσιμου» δεδομένου. Σε περιπτώσεις διπλοεγγραφών, η διασταύρωση θα γίνεται αυτόματα μέσω του ΚΑΕΚ.

Μόλις ολοκληρωθεί η απογραφή, το υπουργείο Ανάπτυξης που για πρώτη φορά θα γνωρίζει πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν και πού, και κυρίως ποιας ηλικίας είναι, θα προχωρήσει στη σταδιακή υλοποίηση της όλης διαδικασίας επιθεώρησης, πιστοποίησης και καταχώρισης των ανελκυστήρων.

Πρόστιμα και κυρώσεις

Όσοι δεν προχωρήσουν στην καταχώρηση κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων:

• 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κατοικίες

• 2.500 ευρώ για μικτές χρήσεις (οικιστική και επαγγελματική)

• 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια και εμπορικά κέντρα (mall)

Η απογραφή των ανελκυστήρων φιλοδοξεί να δημιουργήσει, για πρώτη φορά, ένα ολοκληρωμένο Μητρώο που θα επιτρέψει στην Πολιτεία να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διασφαλίζει την ασφάλεια εκατοντάδων χιλιάδων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια πολίτες.

Σημειώνεται πως σήμερα κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό των ανελκυστήρων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η εκτίμηση είναι πως κυμαίνονται οπουδήποτε μεταξύ 400.000 και 700.000.

Πηγή: ΟΤ