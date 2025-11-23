newspaper
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ασανσέρ: Στο «αέρα» η διαδικασία – Πώς να γλιτώσετε τα πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Νοεμβρίου 2025 | 16:27

Ασανσέρ: Στο «αέρα» η διαδικασία – Πώς να γλιτώσετε τα πρόστιμα

Πότε λήγει η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ - Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Spotlight

Με υψηλές ταχύτητες τρέχουν οι πιστοποιήσεις των ανελκυστήρων των κτιρίων στη χώρα καθώς η υποχρέωση της απογραφής των ασανσέρ και οι εξαγγελίες αυστηρών τακτικών ελέγχων και προστίμων έχουν θορυβήσει ιδιοκτήτες και διαχειριστές.

Παρά τα τσουχτερά πρόστιμα οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες πολυκατοικιών και διαχειριστές φαίνεται να αγνοούν την υποχρέωση, αφήνοντας χιλιάδες ανελκυστήρες χωρίς καταγραφή αν και η προθεσμία για τη δήλωσή τους λήγει στις 30 Νοεμβρίου και, όπως τονίζουν οι αρμόδιοι, δεν θα υπάρξει καμία νέα παράταση.

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να καταγραφούν μέσω ψηφιακής πλατφόρμας

Ειδικότερα, στην πλατφόρμα έχουν εγγραφεί περίπου 90.000 ανελκυστήρες, όταν ο συνολικός αριθμός τους εκτιμάται μεταξύ 750.000 και 900.000.

Η διαδικασία είναι απλή, δωρεάν και διαρκεί μόλις δύο με τρία λεπτά, καθώς δεν απαιτούνται δικαιολογητικά, τεχνικές μελέτες ή πιστοποιήσεις. Παρ’ όλα αυτά, λίγοι χρησιμοποιούν τους κωδικούς τους στο Taxisnet για να ολοκληρώσουν τη δήλωση.

Η δήλωση για τα ασανσέρ

Η απογραφή μπορεί να γίνει από τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή ή τον συντηρητή του ανελκυστήρα.

Ο χρήστης καλείται να δηλώσει:

• Έτος εγκατάστασης

• Αριθμό στάσεων

• Κατάσταση λειτουργίας (ενεργός ή ανενεργός)

• Αν υπάρχει πιστοποίηση

• Αν έχει δηλωθεί σε αρχείο δήμου

• Τον αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου

Ακόμη κι αν λείπουν κάποια στοιχεία, η δήλωση μπορεί να προχωρήσει με επιλογή «αγνώστου» ή «προσωρινά μη διαθέσιμου» δεδομένου. Σε περιπτώσεις διπλοεγγραφών, η διασταύρωση θα γίνεται αυτόματα μέσω του ΚΑΕΚ.

Μόλις ολοκληρωθεί η απογραφή, το υπουργείο Ανάπτυξης που για πρώτη φορά θα γνωρίζει πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν και πού, και κυρίως ποιας ηλικίας είναι, θα προχωρήσει στη σταδιακή υλοποίηση της όλης διαδικασίας επιθεώρησης, πιστοποίησης και καταχώρισης των ανελκυστήρων.

Πρόστιμα και κυρώσεις

Όσοι δεν προχωρήσουν στην καταχώρηση κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων:

• 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κατοικίες

• 2.500 ευρώ για μικτές χρήσεις (οικιστική και επαγγελματική)

• 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια και εμπορικά κέντρα (mall)

Η απογραφή των ανελκυστήρων φιλοδοξεί να δημιουργήσει, για πρώτη φορά, ένα ολοκληρωμένο Μητρώο που θα επιτρέψει στην Πολιτεία να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διασφαλίζει την ασφάλεια εκατοντάδων χιλιάδων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια πολίτες.

Σημειώνεται πως σήμερα κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό των ανελκυστήρων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η εκτίμηση είναι πως κυμαίνονται οπουδήποτε μεταξύ 400.000 και 700.000.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»

Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday
Τέσσερις Κυριακές 23.11.25

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η αγορά εν όψει των εορτών.

Σύνταξη
Εργασία: Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει – Στους εργοδότες είναι το πρόβλημα
Οικονομία 23.11.25

Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει στην εργασία - Το πρόβλημα το έχουν τελικά οι εργοδότες

Η Gen Z δεν αποτυγχάνει να προσαρμοστεί. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας την απογοητεύει. Οι εργοδότες είναι εκείνοι που θα πρέπει να τους βοηθήσουν να μάθουν να εργάζονται  

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα
Ώθηση στον ανταγωνισμό 23.11.25

Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες online αγορών Zalando, Vinted, Notino - Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα

Βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου για τις ηλεκτρονικές αγορές, το 50% των καταναλωτών αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%)

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Booking: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της πλατφόρμας
Αθέμιτες πρακτικές 23.11.25

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της Booking

Οι ευρωπαίοι ξενοδόχοι που διεκδικούν ίση μεταχείρηση και τερματισμό αθέμιτων πρακτικών από την Booking όσο και από άλλες μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων φτάνουν τους 15.000

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20
Κλειδί η Αφρική 22.11.25

«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους G20 να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια, τοποθετώντας την Αφρική στο κέντρο του νέου ενεργειακού χάρτη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday
Τέσσερις Κυριακές 23.11.25

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η αγορά εν όψει των εορτών.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Άρσεναλ – Τότεναμ

LIVE: Άρσεναλ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Τότεναμ για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου
Στήριξη στους Παλαιστίνιους 23.11.25

Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου

Ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι στην επικείμενη συνομιλία θα θέσει εκ νέου το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανάγκης για διάλογο Μόσχας - Κιέβου.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 81-92: Συνέχισαν με το απόλυτο νικών και κορυφαίο τον Λι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Μπάσκετ 23.11.25

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 81-92: Συνέχισαν με το απόλυτο νικών και κορυφαίο τον Λι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Μια ακόμη νίκη στη Stoiximan GBL πέτυχε ο Ολυμπιακός, «περνώντας» από το «Παλατάκι» με το 92-81 επί του ΠΑΟΚ. Κορυφαίος για τους «ερυθρόλευκους» ο Σέιμπεν Λι με 24 πόντους.

Σύνταξη
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι θυμάται τα ερωτικά ειδύλλια που είχε πριν γνωρίσει την σύζυγό του, Καμίλα Άλβες
«Εργένης, με παιδιά» 23.11.25

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι θυμάται τα ερωτικά ειδύλλια που είχε πριν γνωρίσει την σύζυγό του, Καμίλα Άλβες

«Στη ζωή μου γνώρισα υπέροχες γυναίκες, με πολλές από τις οποίες είμαι ακόμα φίλος, αλλά τελικά όλες ήταν σταθμοί», ανέφερε ο Μάθιου ΜακΚόναχι για τις ερωτικές σχέσεις που είχε πριν την γνωριμία του με την Καμίλα Άλβες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρχισαν τα «σενάρια» για Κλοπ στην Λίβερπουλ – Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν πρώτο φαβορί τον Γερμανό
On Field 23.11.25

Άρχισαν τα «σενάρια» για Κλοπ στην Λίβερπουλ – Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν πρώτο φαβορί τον Γερμανό

Ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται σε δύσκολη θέση και στην Αγγλία θεωρούν πως οι «κόκκινοι» σκέφτονται σοβαρά την επιστροφή του Κλοπ στο Άνφιλντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός
Fizz 23.11.25

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός

«Είναι σπουδαίος φίλος μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας από τους καλύτερους φίλους μου», είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τα θερμά λόγια του Έλληνα τραγουδιστή για την πρέσβη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο Φωτιάς σφυρίζει ημιτελικό Μουντιάλ U17 Πορτογαλία-Βραζιλία
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Φωτιάς σφυρίζει ημιτελικό Μουντιάλ U17 Πορτογαλία-Βραζιλία

Ο Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας) σφυρίζει στο Μουντιάλ U17 και ο ορισμός του στον ημιτελικό αγώνα Πορτογαλία-Βραζιλία (24/11) είναι ο πέμπτος του στη διοργάνωση που ξεκίνησε στις 3/11, στο Κατάρ

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους
Σκληρή κριτική 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρεται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι «η σημερινή σιωπή του κ. Μητσοτάκη δείχνει ότι και εδώ είναι ενορχηστρωτής της συγκάλυψης»

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό
Στο Χαρέτ Χρέικ 23.11.25 Upd: 17:02

Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό

Κλιμακώνει το Ισραήλ τη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ. Δύο ρουκέτες έπληξαν πολυκατοικία στα προάστια της Βηρυτού με στόχο αξιωματούχο της οργάνωσης. Ένας νεκρός και 21 τραυματίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ηπειρο – «Το πρόβλημα παραμένει και θα επιδεινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα»
Ελλάδα 23.11.25

Κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ηπειρο – «Το πρόβλημα παραμένει και θα επιδεινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα»

«Η μεγάλη διάρκεια των φαινομένων ήταν ο παράγοντας που προκάλεσε το ντόμινο καταστροφών» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in.gr – «Χωρίς βοήθεια από τα συναρμόδια υπουργεία δεν μπορούν να αποκατασταθούν οι ζημιές» σημειώνει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δημογραφικό: Οι μεγάλες προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού – Ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 μέχρι το 2060
Δημογραφικό 23.11.25

Οι μεγάλες προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού - Σε λίγα χρόνια 1 στους 3 Έλληνες θα είναι άνω των 65 ετών

Ο ελληνικός αλλά και ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά στο in: «Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη»
Ελλάδα 23.11.25

Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά στο in: «Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη»

Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά αποκλειστικά από το νοσοκομείο στην Ιταλία στο in, εξηγώντας πως σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εξετάσεις τους, οι γονείς του δείχνουν μια μικρή βελτίωση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 23.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο