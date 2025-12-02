Ανατροπή προγράμματος για ελέγχους, πιστοποιήσεις, επισκευές

Περιθώριο έως τις 30 Ιουνίου 2026 έχουν πλέον ιδιοκτήτες, διαχειριστές και συντηρητές να δηλώσουν τους ανελκυστήρες στο «Μητρώο Ανελκυστήρων» του υπουργείου Ανάπτυξης. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ανατρέπεται ο αρχικός προγραμματισμός και πάει ακόμη πιο πίσω η όλη διαδικασία της επιθεώρησης, πιστοποίησης και καταχώρισης των ανελκυστήρων – και κυρίως των παλαιότερων που έχουν και τα περισσότερα προβλήματα.

Η διαδικασία απογραφής των ανελκυστήρων σε όλη τη χώρα ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο και η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 30ή Νοεμβρίου 2025. Ωστόσο, την περασμένη Παρασκευή, έπειτα – και – από αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ, δόθηκε επτάμηνη παράταση – προκειμένου να ολοκληρωθεί η απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια – με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η παράταση που δόθηκε είναι μεγάλη και οριστική, δεδομένου ό,τι, όπως ανέφερε και η ΠΟΜΙΔΑ στην επιστολή της, νομικά δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης και δεύτερης παράτασης.

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες υπήρξε σημαντική αύξηση του αριθμού των δηλώσεων, μετά και τη συνάντηση της 19ης Νοεμβρίου 2025 που έγινε στο υπουργείο Ανάπτυξης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών (ΠΟΜΙΔΑ, ΠΟΣΕΒΕ και ΠΕΤΑΚ).

Γιατί; Επειδή υπήρξε η διαβεβαίωση προς ιδιοκτήτες και διαχειριστές, που θα δηλώσουν τους ανελκυστήρες των κτιρίων, πως δεν υπάρχει κανένας φόβος, η δήλωση αυτή να τους δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις ή ευθύνες.

Επίσης στη συνάντηση λύθηκε και ένα άλλο ζήτημα: πολλοί συντηρητές και εγκαταστάτες είχαν την εντύπωση πως για να δηλώσουν εκείνοι τους ανελκυστήρες που συντηρούν, χρειάζεται έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών τους. Κάτι τέτοιο, όπως ξεκαθαρίστηκε δεν ισχύει.

Ελεγχος πελατολογίων

Από το υπουργείο Ανάπτυξης ζήτησαν από τους συντηρητές να ελέγξουν τα πελατολόγιά τους και να δηλώσουν στην πλατφόρμα όλους τους ανελκυστήρες που συντηρεί ο καθένας τους, αν δεν τους δήλωσαν ήδη οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές τους.

Επίσης οι ιδιοκτήτες καλούνται να δηλώσουν ακόμη και τους ακινητοποιημένους ανελκυστήρες των κτιρίων τους. Κάθε ανελκυστήρας που δεν θα απογραφεί, δεν θα μπορεί να συντηρηθεί νόμιμα, και χωρίς αριθμό απογραφής, σε μεταγενέστερο στάδιο θα ακινητοποιηθεί και θα σφραγιστεί, ενώ οι ιδιοκτήτες τους θα πληρώσουν διοικητικό πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Μικρή συμμετοχή

Μέχρι και τα μέσα του Νοεμβρίου, η υποβολή των δηλώσεων δεν ήταν η αναμενόμενη. Η απογραφή, όπως προαναφέρθηκε, άρχισε να «περπατάει» από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας με πιο έντονο ρυθμό, όπου και διαπιστώθηκε πως πολλοί δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 30 Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής, έχουν δηλωθεί γύρω στους 250.000 ανελκυστήρες – με τον αριθμό των ανελκυστήρων στην Ελλάδα να υπολογίζεται οπουδήποτε μεταξύ 750.000-900.000.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Από το υπουργείο Ανάπτυξης ξεκαθαρίζουν πως δεν αλλάζει κάτι για όσους δηλώσουν από εδώ και πέρα και έως το τέλος του ερχόμενου Ιουνίου τους ανελκυστήρες, σε σχέση με όσους δήλωσαν έως τις 30 Νοεμβρίου.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ