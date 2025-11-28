Ασανσέρ: Παράταση στην απογραφή έως τις 30 Ιουνίου του 2026
Η παράταση δόθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Τάκη Θεοδωρικάκου και Δημήτρη Παπαστεργίου
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου προβλέπεται παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων έως τις 30 Ιουνίου 2026.
‘Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με την παράταση δίνεται επαρκής χρόνος, ώστε όλοι οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές ακινήτων, συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.
Έχουν απογραφεί πάνω από 250.000
Τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ανελκυστήρων που έχουν απογραφεί, έχοντας πλέον ξεπεράσει τις 250.000.
Παράλληλα, έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία των υπηρεσιών του υπουργείου Ανάπτυξης με την ΠΟΜΙΔΑ και με τις εταιρίες τοποθέτησης και συντήρησης των ανελκυστήρων.
Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της απογραφής είναι εξαιρετικά απλή, διαρκεί μόλις 3-5 λεπτά και είναι εντελώς δωρεάν στη διεύθυνση: https://elevator.mindev.gov.gr.
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι δεν προκύπτει καμία πρόσθετη ευθύνη για τους πολίτες που προβαίνουν στην απογραφή του ανελκυστήρα στο νέο σύστημα.
