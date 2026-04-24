Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Νέα μέτρα για τις ελλείψεις και αποσύρσεις φαρμάκων που θα συνεχίζονται
Υγεία 24 Απριλίου 2026, 07:00

Νέα μέτρα για τις ελλείψεις και αποσύρσεις φαρμάκων που θα συνεχίζονται

Χρειάζεται μεγαλύτερος προϋπολογισμός για το φάρμακο, όσο οι συνθήκες αλλάζουν, επισημαίνουν φορείς και κοινωνικοί εταίροι

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Με τις αποσύρσεις φαρμάκων να συνεχίζονται, όσο παραμένουν ισχυρά τα αντικίνητρα της πολιτικής φαρμάκου στη χώρα, το υπουργείο Υγείας και οι εποπτευόμενοι οργανισμοί έχουν προχωρήσει σε μια σειρά μέτρων τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι ελλείψεις φαρμάκων στην εσωτερική αγορά.

Το αποτέλεσμα είναι να βρίσκονται σήμερα υπό απαγόρευση εξαγωγής 80 φάρμακα, έναντι 93 κατά τη διάρκεια του 2025, ενώ σε έλλειψη (εκτός αποθέματος) βρίσκονται 229 φάρμακα έναντι 255 πέρυσι.

Για την επίτευξη της παραπάνω μείωσης εφαρμόστηκαν τρεις εμβληματικές δράσεις: η δημιουργία επιτροπής ελλείψεων με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων οργανισμών και συνδέσμων, η διασφάλιση επάρκειας στα κρίσιμα φάρμακα με την αξιοποίηση ιστορικών δεδομένων για τη χρήση τους στη χώρα και η δυνατότητα αύξησης των τιμών σε βασικά φάρμακα που είναι μοναδικά, μέσω αξιολόγησης και εφαρμογής μιας διαδικασίας αντικειμενικά επιστημονικής.

Ο συνδυασμός αυτών, πέτυχε να μην δημιουργηθούν πρόσθετες ελλείψεις και προβλήματα δημόσιας υγείας, αλλά και να εξοικονομηθούν πόροι από πιθανές προμήθειες του ΙΦΕΤ σε υψηλότερη τιμή για την αντιμετώπιση της έλλειψής τους.

Τα στοιχεία για τη μείωση των ελλείψεων των φαρμάκων τα τελευταία χρόνια έδωσε ο γενικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας Άρης Αγγελής, κατά την ομιλία του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Θα υπάρξουν εξαιρέσεις για ειδικές ομάδες πληθυσμών και νοσημάτων, που θα αφορούν φάρμακα για τη μεσογειακή αναιμία, για πολύ σπάνιες παθήσεις και παιδιατρικά για ασθένειες απειλητικές της ζωής

Ο γενικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Άρης Αγγελής

Αναφερόμενος στους επικείμενους περιορισμούς έκτακτης εισαγωγής από το ΙΦΕΤ φαρμάκων, ο κ. Αγγελής είπε ότι σημαντικό πρόβλημα στο αυξημένο clawback αποτελούν και οι εισαγωγές φαρμάκων μέσω ΙΦΕΤ. Γι΄ αυτό, για τα καινοτόμα φάρμακα που εισάγονται μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης από το ΙΦΕΤ, μεταφέρθηκε και σε αυτό η προϋπόθεση εισαγωγής στη χώρα νέων φαρμάκων (που δεν κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά) για προηγούμενη αξιολόγηση σε 5 από 11 ευρωπαϊκούς οργανισμούς αξιολόγησης. «Οι  περισσότεροι γνωρίζουν ότι ένα από βασικά προβλήματα είναι οι υψηλές επιστροφές (clawback). Για να βελτιώσουμε τις στρεβλώσεις, πρέπει να μπει τάξη στο κανάλι (διανομής φαρμάκων) του ΙΦΕΤ. Όσο δεν μπαίνει τάξη αυξάνονται ξανά οι επιστροφές των καναλιών.

Οι μεταρρυθμίσεις έχουν σκοπό τη μείωση των υποχρεωτικών επιστροφών, τις οποίες χάνει το σύστημα από την «πίσω πόρτα», είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι στις χώρες που λαμβάνονται υπόψιν, περιλαμβάνονται οι 11 από τις πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης, όταν η Ελλάδα βρίσκεται πιο κάτω, στις 22 από τις 27 χώρες.

Προανήγγηλε ότι μετά από διαβουλεύσεις θα υπάρχουν εξαιρέσεις για ειδικές ομάδες πληθυσμών και νοσημάτων, και θα αφορούν φάρμακα για τη μεσογειακή αναιμία, για πολύ σπάνιες παθήσεις, παιδιατρικά για ασθένειες απειλητικές της ζωής κλπ.

«Αν δεν τα πάρουμε αυτά τα μέτρα, θα αντισταθμιστεί η προσπάθεια με αύξηση των εισαγωγών του ΙΦΕΤ», είπε.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα κρίσιμα φάρμακα, την επαναφορά της παραγωγής σε ευρωπαϊκό έδαφος και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας επίκεινται νέα μέτρα για τη διασφάλιση των αποθεμάτων των φαρμάκων αυτών και στη χώρα μας.

Ο ΕΟΦ

Από την πλευρά του ΕΟΦ, ο πρόεδρος του Οργανισμού Σπύρος Σαπουνάς παρατήρησε ότι έχουμε πολύ λιγότερες ελλείψεις από το παρελθόν και σημείωσε ότι οι ελλείψεις είναι πρόβλημα παγκόσμιο, όχι μόνο ευρωπαϊκό ή ελληνικό.

«Έχουμε τη μικρότερη λίστα και τα λιγότερα παράπονα για ελλείψεις», σχολίασε, τονίζοντας ότι ομάδα όλων των συναρμόδιων φορέων από τον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ μέχρι τις επιτροπές διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης και το ΕΚΑΠΥ, συνεργάζεται πολύ καλά.

Αναφέρθηκε στην πλατφόρμα του ΕΟΦ – ΙΦΕΤ, μέσω της οποίας προβλέπονται οι πιθανές ελλείψεις και προβλέπονται οι έκτακτες εισαγωγές, όταν η προσφορά δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση και ανακοίνωσε την αναβάθμιση 12 βάσεων δεδομένων που θα ομογενοποιηθούν. Έτσι είναι δυνατή η πρόβλεψη ελλείψεων βάσει εποχικότητας, διεθνών συγκυριών κλπ. Καταλήγοντας επεσήμανε την ανάγκη για πλήρη ψηφιοποίηση δεδομένων, κλείσιμο του κύκλου ιχνηλάτησης των φαρμάκων και εισαγωγή προβλεπτικών μηχανισμών με τεχνητή νοημοσύνη.

Η φαρμακοβιομηχανία

«Το software του ΗΣΠΑΔΙΦ για την παρακολούθηση των φαρμάκων, και τον έλεγχο των ελλείψεων, πληρώθηκε από την φαρμακοβιομηχανία, τον ΣΦΕΕ και την ΠΕΦ», παρατήρησε ο γενικός διευθυντής του ΣΦΕΕ Μιχάλης Χειμώνας, προσθέτοντας ότι από το 2016, καθημερινά η φαρμακοβιομηχανία ενημερώνει τον ΕΟΦ για τις πωλήσεις της. Η διαφάνεια έχει τηρηθεί πλήρως.

Τόνισε όμως, ότι ένα χρόνο μετά την άνοδο του Τράμπ, 20 εταιρείες υπέγραψαν τις οδηγίες που έθεσε ο αμερικανός πρόεδρος – η Ελλάδα εξαιρείται γιατί το ΑΕΠ μας είναι κάτω του 60% των ΗΠΑ.

«Το αποτέλεσμα ήταν να φύγουν φάρμακα από χώρες όπως η Ελλάδα, αλλά και η Σουηδία. Ειδικά τα καινοτόμα φάρμακα, δεν έρχονται στη χώρα. Και το πρόβλημα «δεν θα πάει καλυτέρα», θα συνεχίσουν οι αποσύρσεις. Το Μέγαρο Μαξίμου πρέπει να καταλάβει ότι η χρηματοδότηση της υγείας είναι επένδυση, όχι κόστος και ότι καλύτερη υγεία, σημαίνει καλύτερη οικονομία», κατέληξε ο κ. Χειμώνας.

Διαπραγμάτευση

Η πρόεδρος της επιτροπής Διαπραγμάτευσης Ν. Γκογκοζώτου, εστίασε στις χρηματοδοτικές πιέσεις παρά τις προσπάθειες της επιτροπής για διασφάλιση ότι οι ασθενείς παίρνουν τα φάρμακά τους στη χαμηλότερη δυνατή τιμή αποζημίωσης για το κράτος. Τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια έχει εξασφαλιστεί μέσω της επιτροπής η επάρκεια σε γ- σφαιρίνες, αλβουμίνες και σκιαγραφικά, όλα τους εξαιρετικά σημαντικά φάρμακα για τη ζωή των ασθενών. Παράλληλα, πριν λήξουν οι συμφωνίες με τις φαρμακευτικές, καλούνται οι εταιρείες για ανανέωση των διαπραγματεύσεων με καλύτερους όρους επιστροφών για να μην χρειάζεται η παρέμβαση του ΙΦΕΤ που προμηθεύεται τα φάρμακα όχι μόνο ακριβότερα, αλλά και με καθυστέρηση. Πρόσθεσε ότι η ευαισθησία αυξάνεται όταν ένα φάρμακο είναι πλήρως ανανατικατάστατο και δεν υπάρχουν άλλα φάρμακα στη θεραπευτική κατηγορία.

Προανήγγηλε την ενίσχυση της επιτροπής με στελέχη και πρόσβαση σε δεδομένα για συμφωνίες με βάση το κλινικό αποτέλεσμα και με την αξιοποίηση όλων των εργαλείων, θα είναι δυνατή η σύνθεση συμφωνιών που θα ανταποκρίνονται στην πραγματική ανάγκη των ασθενών με καλύτερες επιστροφές και αποτέλεσμα στις συνολικότερες δαπάνες υγείας.

Ο αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων Μιχάλης Τσατσαρώνης ανέφερε ότι ως προς τις ελλείψεις, βρισκόμαστε στην καλύτερη φάση έναντι του 2024. Δεν υπήρχε κανένας μηχανισμός καταγραφής και τώρα, μέσω του ΗΣΠΑΔΙΦ διασφαλίζεται η διαφάνεια, έναντι των κατηγοριών ότι οι φαρμακαποθήκες εξήγαγαν τα φάρμακα στο εξωτερικό, όταν εξήγετο μόνο το 8%.

Σήμερα όλοι οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας βρίσκονται υπό στενή επιτήρηση, με εξαίρεση τα φαρμακεία, τα οποία πρέπει να ενταχθούν κι αυτά, παρά το κόστος.

Σημείωσε την υποχρηματοδότηση, λέγοντας ότι από το 2012 που ο προϋπολογισμός φαρμάκου παραμένει σταθερός, έχουν αλλάξει οι συνθήκες διαβίωσης, ενώ τότε δεν υπήρχαν γενετικές και κυτταρικές θεραπείες που κοστίζουν 1-2 εκατ. ή 500.000-600.000 ευρώ.

Παράλληλα χρειάζεται αλλαγή προτεραιοτήτων, υποστήριξη της πρώιμης πρόσβασης σε καινοτόμα φάρμακα, μεγαλύτερη διαφάνεια, που θα επηρεάσουν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Wall Street: Υποχώρηση από τα ρεκόρ με κατάρρευση των μετοχών λογισμικού – Άνοδος του πετρελαίου

Wall Street: Υποχώρηση από τα ρεκόρ με κατάρρευση των μετοχών λογισμικού – Άνοδος του πετρελαίου

