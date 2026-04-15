Πρόστιμα και εισαγωγές για ελλείψεις φαρμάκων – Παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε νοσοκομεία
Οικονομία 15 Απριλίου 2026, 06:00

Πρόστιμα και εισαγωγές για ελλείψεις φαρμάκων – Παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε νοσοκομεία

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων – Οι περικοπές φέρνουν τέλος στις κατ΄ οίκον επισκέψεις των προσωπικών γιατρών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νέα «παράπλευρη» αλυσίδα διακίνησης φαρμάκων πέραν του ΙΦΕΤ, δημιουργεί το υπουργείο Υγείας για να αντιμετωπίσει πιθανές επερχόμενες ελλείψεις φαρμάκων από τις φαρμακευτικές που τα διακινούν, όπως συνέβη πρόσφατα με αντικαρκινικές θεραπείες και αναντικατάστατα αντιβιοτικά.

Η προετοιμασία αυτού του … «πολέμου», γίνεται σε συνέχεια των απανωτών περικοπών στις δαπάνες περίθαλψης, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει παράλληλα και το τέλος στις κατ’ οίκον επισκέψεις των προσωπικών γιατρών του ΕΟΠΥΥ, έστω κι αν υπάρχει ανάγκη των ασθενών.

Όπως είχαμε γράψει σε προηγούμενα ρεπορτάζ, για το Ταμείο Καινοτομίας προβλέπεται χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ ετησίως για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του, μαζί με μια σειρά προϋποθέσεις για την ένταξη των καινοτόμων θεραπειών σε αυτό, ενώ παράλληλα, καινοτόμες θεραπείες, αλλά και φάρμακα που παρουσιάζουν ελλείψεις από την αγορά εισάγονται μέσω ΙΦΕΤ, συνολικού κόστους περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ προσωπικοί γιατροί παρέχουν υπηρεσίες ΠΦΥ στα ιατρεία τους και διαγράφεται η δυνατότητα κατ’ οίκον επισκέψεων

Οι απανωτές περικοπές στην υγεία οδηγούν σε νόμους περί παραγωγής προηγμένων θεραπειών στα νοσοκομεία μας…

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας που τέθηκε σε διαβούλευση το βράδυ του Μ. Σαββάτου και θα διαρκέσει ως τις 27 Απριλίου, προβλέπεται ότι ο ΕΟΦ μπορεί οποτεδήποτε να εισάγει και να κυκλοφορεί οποιοδήποτε φάρμακο χωρίς περιορισμούς, αν οι ανάγκες της δημόσιας υγείας το επιβάλλουν και αν κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία.

Ο ΕΟΦ θα μπορεί να αναθέτει την εισαγωγή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και τα πρόσωπα αυτά θα μπορούν να αναθέτουν σε τρίτα πρόσωπα (φαρμακαποθήκες) την εκτέλεση των παραγγελιών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του ΕΟΠΥΥ ή άλλων ταμείων.

Ιεράρχηση αποθεμάτων

Άλλη διάταξη προβλέπει την κατά προτεραιότητα διάθεση των αποθεμάτων φαρμάκων που έχουν εισαχθεί εκτάκτως, σε περίπτωση που δεν διακόπτεται η κυκλοφορία του φαρμάκου από την φαρμακευτική που έχει την άδεια κυκλοφορίας, μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. Αν υπάρξει δε, δήλωση διακοπής κυκλοφορίας ή έλλειψης για δεύτερη φορά μέσα σε ένα έτος, τότε προβλέπεται και διοικητικό πρόστιμο για τη φαρμακευτική. Το πρόστιμο ισούται με τη διαφορά τιμής του φαρμάκου από αυτήν με την οποία κυκλοφορεί το φάρμακο εδώ, σε σχέση με την τιμή του εισαγωγέα.

Και παραγωγή προηγμένων θεραπειών

Μάλιστα, το υπουργείο Υγείας προχωρεί ακόμη περισσότερο, θέτοντας θέμα παραγωγής προηγμένων θεραπειών και στη χώρα μας, σε εργαστήρια, τα οποία όπως σημειώνεται θα αποτελούν «νομίμως αδειοδοτημένες εγχώριες δημόσιες και ιδιωτικές δομές σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας». Τα φάρμακα αυτά, θα χορηγούνται στην Ελλάδα σε μεμονωμένους ασθενείς με ΑΜΚΑ, αποκλειστικά σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομειακό περιβάλλον, με εξατομικευμένη ιατρική συνταγή ύστερα από συναίνεση του ίδιου του ασθενή και με ευθύνη του γιατρού.

Γράφει μάλιστα το σχετικό άρθρο, ότι τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών για ανθρώπινη χρήση σύμφωνα με όσα ορίζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΚ) 1394/2007), εξαιρούνται των διατάξεων που ρυθμίζουν τη διαδικασία έγκρισης, τιμολόγησης, καταχώρισης, χορήγησης, αποζημίωσης και φαρμακοεπαγρύπνησης (δηλαδή, έλεγχος ανεπιθύμητων ενεργειών) βιομηχανικά παρασκευαζόμενων φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση.

Φαρμακαποθήκες

Όσο για τις φαρμακαποθήκες, προβλέπει ότι εφόσον η άδειά τους ανακληθεί λόγω παράβασης, δεν μπορεί να εκδοθεί νέα άδεια πριν την πάροδο πενταετίας, όχι μόνο στο ίδιο φυσικό πρόσωπο που είχε την άδεια της φαρμακαποθήκης, αλλά ούτε και σε συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι τρίτου βαθμού. Κι αν δοθεί άδεια, τότε αυτή ανακαλείται.

Τέλος οι κατ΄ οίκον ιατρικές επισκέψεις

Στο ίδιο νομοσχέδιο, προβλέπεται ότι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ προσωπικοί γιατροί παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα ιατρεία τους και διαγράφεται η δυνατότητα κατ’ οίκον επισκέψεων, που περιελάμβανε ο προηγούμενος νόμος 5157/2024.

Αναβολή κατάταξης γιατρών

Μετά τις αντιδράσεις των νοσοκομειακών γιατρών επί του τελευταίου νόμου των Ενόπλων Δυνάμεων, που δεν επέτρεπε παράταση της αναβολής στους γιατρούς για την ολοκλήρωση της ειδικότητάς τους, το υπουργείο Υγείας δέχθηκε παράταση μέχρι το τέλος του 2027 για αναβολή των στρατευσίμων γιατρών που είναι ειδικευόμενοι ή βρίσκονται σε αναμονή για ειδικότητα σε νοσοκομείο της χώρας ή του εξωτερικού.

Η αναβολή της κατάταξης ως το τέλος του 2027 διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους.

Για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης λόγω απόκτησης ιατρικής ειδικότητας οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία τη σχετική αίτηση και τις πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις.

Όσοι ιατροί τοποθετήθηκαν σε νοσοκομείο για ειδικότητα, αλλά από τις 10.1.2026 έως την έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου δεν έλαβαν αναβολή κατάταξης ή το αίτημά τους απορρίφθηκε, μπορούν να αιτηθούν την επαναφορά σε ισχύ της αρχικής τους αίτησης για ειδίκευση ή την εκ νέου τοποθέτησή τους ως ειδικευόμενοι ιατροί. Η προθεσμία της νέας αίτησης είναι 30 εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου, όταν ψηφιστεί και γίνει νόμος. Αν στο μεταξύ έχει καλυφθεί η θέση τους στο νοσοκομείο, τότε θα επαναπροσληφθούν ως υπεράριθμοι.

Το νομοσχέδιο συνολικά

Όπως σημειώνεται από το υπουργείο Υγείας με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται:

  • η πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα νέα και καινοτόμα και μη κυκλοφορούντα στη χώρα,
  • η ενίσχυση της διοικητικής, οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και η προώθηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στον τομέα της υγείας,
  • η επαρκής κάλυψη της αγοράς και η ενίσχυση της διαφάνειας στη διάθεση και αποζημίωση φαρμάκων,
  • o ουσιαστικότερος και πιο αποτελεσματικός έλεγχος του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τον εξορθολογισμό του συστήματος χορήγησης των φαρμάκων,
  • η προστασία των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού και κάνναβης,
  • η ενίσχυση και εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας και
  • η αναβάθμιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της καθολικής πρόσβασης των πολιτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου εστιάζουν κυρίως, στα εξής:

  • στη θέσπιση του Ταμείου Καινοτομίας, ως διακριτή κατηγορία φαρμακευτικής δαπάνης, με σκοπό την πρόσβαση των ασθενών σε νέες και καινοτόμες θεραπείες,
  • στην εκπαίδευση, ανάπτυξη και χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και την προώθηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στον τομέα της υγείας,
  • στον έλεγχο και τη παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης,
  • στην ιεράρχηση του αποθέματος φαρμάκων που εισάγεται εκτάκτως σε περίπτωση μη τήρησης της δήλωσης του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) περί διακοπής κυκλοφορίας ή έλλειψης φαρμάκου,
  • σε ρυθμίσεις που αφορούν στον καθορισμό των κατηγοριών φαρμάκων που εντάσσονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.),
  • στη συμπλήρωση ρυθμίσεων για τα προϊόντα καπνού και τα προϊόντα κάνναβης και
  • στη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για ογκολογικούς – αιματολογικούς ασθενείς, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα συστηματικής καταγραφής συμπτωμάτων και παραμέτρων υγείας από τον ασθενή.

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Wall Street: Άνοδος μετοχών και αισιοδοξία επενδυτών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Wall Street: Άνοδος μετοχών και αισιοδοξία επενδυτών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

