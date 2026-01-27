newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ταμείο Καινοτομίας: Στην «κόψη του ξυραφιού» για τις νέες προηγμένες θεραπείες
Οικονομία 27 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Ταμείο Καινοτομίας: Στην «κόψη του ξυραφιού» για τις νέες προηγμένες θεραπείες

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων Κυβέρνησης – φαρμακοβιομηχανίας για το Ταμείο Καινοτομίας και τις προηγμένες θεραπείες που έρχονται

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Spotlight

«Δώρο – άδωρο» κινδυνεύει να γίνει το Ταμείο Καινοτομίας για την πρόσβαση των ασθενών σε νέες προηγμένες θεραπείες, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τον αριθμό των νέων φαρμάκων που φτάνουν στη χώρα μας μετά την έγκριση κυκλοφορίας τους στην Ευρώπη.

Το νομοσχέδιο για τη δημιουργία του νέου Ταμείου που θα διαχειρίζεται με ξεχωριστό προϋπολογισμό την εισαγωγή των καινοτόμων φαρμάκων στη χώρα, συζητήθηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο και πήρε το «πράσινο φως» για να προχωρήσει.

Όμως απ΄ ότι φαίνεται, δεν είναι αρκετό για να διασφαλίσει την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, ούτε με τις οικονομικές προβλέψεις που υπάρχουν, ούτε με τις θεσμικές ρυθμίσεις που απαιτείται να αποφασιστούν. Κι αυτό γιατί οι ασθενείς χρειάζονται να μπορούν να ακολουθούν τη θεραπεία τους σταθερά, ενώ και οι φαρμακευτικές χρειάζονται σταθερότητα και προσοδοφόρες συνθήκες για τη διατήρηση των φαρμάκων που έρχονται στην Ελληνική αγορά.

Έτσι, κυβέρνηση και φαρμακευτικές ξεκινούν νέο γύρο διαπραγματεύσεων ώστε εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο, να μην παραμείνει κενό γράμμα ο νέος νόμος, και να μπορέσει τελικά να ξεκαθαρίσει πόσα και ποιά καινοτόμα φάρμακα θα έρθουν στη χώρα.

Η συμφωνία δεν έρχεται, όσο προβλέπονται μόλις 50 εκατ. ευρώ για κάθε μία από τις δύο πρώτες χρονιές λειτουργίας του Ταμείου, όταν οι καινοτόμες θεραπείες που φτάνουν από το … «παράθυρο» του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) έχουν ανεβάσει τον τζίρο του Ινστιτούτου στα 400 εκατ. ευρώ. Επίσης δεν επιδιώκεται η εισαγωγή νέων φαρμάκων από τις εταιρείες, όταν το clawback δεν είναι προβλέψιμο και φτάνει μέχρι και πάνω από 80% σε κάποιες περιπτώσεις. Ταυτόχρονα δε, το υπουργείο Υγείας δεν δέχεται πλαφόν στις υποχρεωτικές επιστροφές, με την αποδοχή συνυπευθυνότητας, ενώ δεν έχουν προχωρήσει και συμφωνίες αποζημίωσης βάσει αποτελεσματικότητας.

Για να μπει «φρένο» στη διαδικασία του ΙΦΕΤ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγηλε την εισαγωγή clawback στα φάρμακα που εισάγονται μέσω ΙΦΕΤ για χρονικό διάστημα πάνω από ένα εξάμηνο

Νέες γονιδιακές θεραπείες υπό έλεγχο για την εισαγωγή τους μέσω ΙΦΕΤ

Η κατάσταση σήμερα

Σήμερα, από τα νέα φάρμακα που εγκρίνονται στην Ευρώπη μόνο το 20% αυτών φτάνει στη χώρα μας και τα μισά από αυτά, μέσω Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

Μέχρι στιγμής Κυβέρνηση και φαρμακευτικές δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν σε συμφωνία, εξαιτίας των υπέρογκων υποχρεωτικών επιστροφών (clawback), που καθιστούν ασύμφορη για τις εταιρείες την εισαγωγή των φαρμάκων αυτών, καθώς κατά τεκμήριο πρόκειται για υψηλού κόστους θεραπείες, για τις οποίες έχουν διατεθεί υψηλά ποσά ως επένδυση έρευνας.

Έτσι, οι ασθενείς καταφεύγουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) του ΕΟΠΥΥ και μέσω του γιατρού τους, καταφέρνουν να φέρουν τις νέες θεραπείες στη χώρα μας μέσω ΙΦΕΤ, εισαγωγή που γίνεται για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, συνήθως σε τιμή πολύ υψηλότερη από αυτήν που θα έπαιρνε το φάρμακο αυτό αν κυκλοφορούσε ελεύθερα στη χώρα μας. Μάλιστα, παράγοντες της φαρμακευτικής αγοράς εκτιμούν ότι αν μπορούσε να ξεπεραστεί το κανάλι διανομής του ΙΦΕΤ, με το ίδιο κόστος θα μπορούσαν να απολαμβάνουν τις νέες αυτές θεραπείες πολύ περισσότεροι ασθενείς, επειδή η τιμή αγοράς των φαρμάκων μπορεί να είναι μέχρι και δεκαπλάσια από αυτήν που θα ίσχυε για την ελληνική αγορά.

Από την πλευρά της Κυβέρνησης, η πρόθεση είναι να τοποθετηθούν κατ΄ αρχήν 50 εκατ. ευρώ ετησίως για μια διετία για την εισαγωγή νέων καινοτόμων γονιδιακών και κυτταρικών θεραπειών, ενώ από την πλευρά της φαρμακοβιομηχανίας το ζητούμενο είναι η διατήρηση των ποσών αυτών και η προσαύξησή τους τις επόμενες χρονιές για τις επόμενες θεραπείες που θα εγκριθούν στην Ευρώπη, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα συνέχισης των θεραπειών των ασθενών. Όμως το νομοσχέδιο προβλέπει την έξοδο των νέων φαρμάκων από το Ταμείο Καινοτομίας μετά την πάροδο διετίας και την ένταξή τους στην αγορά φαρμάκων, αφότου «περάσουν» από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για μείωση της τιμής τους και υπαγωγή στον γενικό προϋπολογισμό των φαρμάκων, γεγονός που σημαίνει ότι θα υπάγονται και σε υποχρεωτικές επιστροφές clawback.

Αντίστοιχα, δεν υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης με βάση τη «σάρωση ορίζοντα», δηλαδή τη διερεύνηση πόσα και τι είδους νέα φάρμακα αναμένεται να εγκριθούν τα επόμενα χρόνια ώστε να υπάρχει και κατάλληλη πρόβλεψη για κάλυψή τους από το σύστημα περίθαλψης.

Την ίδια στιγμή, σήμερα, μέσω ΙΦΕΤ οι εισαγωγές ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ για τη συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων, (ο τζίρος του ΙΦΕΤ κινείται στα 400 εκατ. ευρώ συνολικά για την κάλυψη των ελλείψεων που παρατηρούνται στην ελληνική αγορά) δίνοντας θεραπευτικό προβάδισμα σε όσους ασθενείς έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο ΣΗΠ μέσω του γιατρού τους. Το «παράθυρο» του ΙΦΕΤ επιτρέπει την εισαγωγή καινοτόμων φαρμάκων, εφόσον ο θεράπων γιατρός προχωρήσει τη διαδικασία εισαγωγής του φαρμάκου μέσω του ΣΗΠ.

Για να μπει «φρένο» στη διαδικασία αυτή, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγηλε την εισαγωγή clawback στα φάρμακα που εισάγονται μέσω ΙΦΕΤ για χρονικό διάστημα πάνω από ένα εξάμηνο, όμως μια τέτοια απόφαση δεν είναι εύκολο να ληφθεί χωρίς προηγούμενη συμφωνία, καθώς οι τελικοί αποδέκτες είναι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις που εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες καινοτόμες θεραπείες.

Μετά το υπουργικό συμβούλιο

Όπως ανακοινώθηκε μετά το υπουργικό συμβούλιο, το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας αφορά τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου και τη βελτίωση των υπηρεσιών Υγείας.

Ειδικά σε ότι αφορά τα καινοτόμα φάρμακα, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, το νομοσχέδιο προβλέπει τη ρύθμιση θεμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης Φαρμάκων, της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Φαρμάκων και της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Προέγκρισης Φαρμάκων, καθώς και στην ενίσχυση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) του ΕΟΠΥΥ.

Με τις ρυθμίσεις επιχειρείται:

  • ο εξορθολογισμός της διαδικασίας έκτακτων εισαγωγών φαρμάκων με ιεράρχηση του αποθέματος που εισάγεται εκτάκτως σε περίπτωση μη τήρησης της δήλωσης του κατόχου άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) περί διακοπής κυκλοφορίας ή έλλειψης φαρμάκου.
  • η αποτελεσματική πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα καινοτόμα ή και μη κυκλοφορούντα στην χώρα.
  • η αποτελεσματική κάλυψη της αγοράς και ο περιορισμός της φαρμακευτικής δαπάνης.
  • ο ουσιαστικότερος και αποτελεσματικότερος έλεγχος του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) του ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα, επιχειρείται η αντιμετώπιση άμεσων ζητημάτων των υγειονομικών δομών και του προσωπικού τους, της εξέλιξης αυτού, καθώς και ζητημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου Υγείας και ιδίως του ΕΟΦ και του ΕΟΠΥΥ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tax
Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Wall Street
Αγορές: Ανοδικά ο S&P 500 λόγω κερδών Apple και Meta, ξέφρενο ράλι για χρυσό

Αγορές: Ανοδικά ο S&P 500 λόγω κερδών Apple και Meta, ξέφρενο ράλι για χρυσό

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι

Αντικαθιστούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε προνομίων, έναντι μηνιαίας χρέωσης 0,50-0,80 ευρώ n Αντιδράσεις από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
Ηλεκτροκίνηση 27.01.26

Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Στοχεύει σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μείωση τζίρου κατέγραψε την εορταστική περίοδο το 77% των καταστημάτων
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26

Μείωση τζίρου κατέγραψε την εορταστική περίοδο το 77% των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Βασικός παράγοντας που επηρέασε το αποτέλεσμα της εορταστικής περιόδου ήταν, σύμφωνα με το 80% των ερωτηθέντων, η οικονομική κατάσταση των καταναλωτών.

Σύνταξη
Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26

Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν έχουν συνδέσει τα συστήματά τους με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Σύνταξη
Τουρισμός: Η Ελλάδα στην κορυφή – Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026
Τουρισμός 26.01.26

Η Ελλάδα στην κορυφή - Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026

Η χώρα μας κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό κατά τους επόμενους 12 μήνες, στις αγορές Γερμανίας και Ιταλίας και στην 4η στις αγορές Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου

Κώστας Ντελέζος
Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς
Διεθνείς πρακτικές 26.01.26

Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς

Η νέα έκθεση «Η στέγαση στην Ελλάδα» των Διανέοσις-ΙΟΒΕ, αφιερώνει εκτενές κεφάλαιο στις διεθνείς πρακτικές για την προσιτή κατοικία. Οι συνειρμοί για το τι (δεν) κάνει η Ελλάδα, είναι αναπόφευκτοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι

Αντικαθιστούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε προνομίων, έναντι μηνιαίας χρέωσης 0,50-0,80 ευρώ n Αντιδράσεις από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης
Διπλωματία 27.01.26

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in τις επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά και τη δραστική αλλαγή στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλή συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;
Εξωτερική πολιτική 27.01.26

«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλή συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;

Η θεωρία του τρελού δεν είναι καθόλου μια νέα στρατηγική. Οι άγριες απειλές, οι ξαφνικές ανατροπές πολιτικής και η σκόπιμα συγκεχυμένη γλώσσα χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο
Τραγωδία στα Τρίκαλα 27.01.26

Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο

Του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, έχουν προηγηθεί εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα στη Θεσσαλία - Μιλούν στο in o πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»
Και ο επικεφαλής 27.01.26

Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»

Ο αρχηγός των επιχειρήσεων στην Μινεάπολη, Γκρεγκ Μποβίνο, αναμένεται να αναχωρήσει μαζί με ορισμένους πράκτορές του, σε αυτό που φαίνεται ως η πρώτη μεγάλη ήττα του Τραμπ στο εσωτερικό της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών
Από Σεπτέμβρη 27.01.26

Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Μετά την επιτυχημένη (;) απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, η Γαλλία είναι έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμά της

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»
Κόσμος 27.01.26

Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»

Άμεση η αντίδραση της Νότιας Κορέας καθώς ανακοίνωσε πως θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέροντας πως δεν είχε προειδοποιηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ για επικείμενη αύξηση δασμών

Σύνταξη
«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ
Κόσμος 27.01.26

«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ

O επιζών από απόπειρα δολοφονίας στη Νέα Υόρκη το 2022 συγγραφέας, Σαλμάν Ρούσντι, μίλησε στο φεστιβάλ Σάντανς ενάντια στην τυφλή πολιτική βία που συνταράσσει τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν
Κόσμος 27.01.26

Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη πως υποστήριξαν τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στη Γάζα και προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα
Αντίποινα 27.01.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως αυξάνει στο 25% τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
Ηλεκτροκίνηση 27.01.26

Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Στοχεύει σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Σύνταξη
«Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του δόξα κόντρα στον Άγιαξ»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

«Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του δόξα κόντρα στον Άγιαξ»

«Ο Θρύλος έρχεται για να αποδείξει γιατί είναι legenda. Ο Άγιαξ; Για να ζωντανέψει το όνειρο. Ποιος θα φύγει νικητής;», το όμορφο αφιέρωμα των οπαδών του Άγιαξ για τον Ολυμπιακό.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα
Ελλάδα 26.01.26

Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα

Μετά από καταγγελία και εισαγγελική παραγγελία έγινε έρευνα στο σπίτι του 48χρονου στον Πειραιά εντοπίστηκε κρυμμένη στο πατάρι μια μαρμάρινη ναόσχημη αναθηματική στήλη

Σύνταξη
Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά
Ιταλία 26.01.26

Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά

Οι αστυνομικοί στο Μιλάνο είπαν ότι τους σημάδεψε με περίστροφο, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι κρατούσε ένα πιστόλι κρότου. Ήταν γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπές.

Σύνταξη
Άρης: Στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ του o Μορόν μαζί με τον Μιλογέβιτς
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ του Άρη ο Μορόν, «έπιασε» τον Μιλογέβιτς

Κόντρα στον Λεβαδειακό ο Λορέν Μορόν έφτασε τον Λιούμπισα Μιλόγεβιτς στην κορυφή των ξένων σκόρερ του Άρη (48 γκολ) και την επόμενη φορά που θα σκοράρει ο Ισπανός θα μείνει μόνος πρώτος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τρίκαλα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – 24ωρη απεργία κήρυξε το Εργατικό Κέντρο
Ελλάδα 26.01.26

Τρίκαλα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – 24ωρη απεργία κήρυξε το Εργατικό Κέντρο

Εργατικά σωματεία και φορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία στα Τρίκαλα ζητώντας να διερευνηθούν τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” και να αποδοθούν ευθύνες

Σύνταξη
Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του
«Εκστρατεία εκδίκησης» 26.01.26

Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του

Ρεπουμπλικανός αποσύρεται από την κούρσα για την θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα, επικρίνοντας την έντονη δράση της ICE εναντίον των υποψήφιων ψηφοφόρων του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρωτοβουλίες της Left στο Ευρωκοινοβούλιο για την εξάλειψη των θανάτων στην εργασία
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Πρωτοβουλίες της Left στο Ευρωκοινοβούλιο για την εξάλειψη των θανάτων στην εργασία

«Έχουν κάνει καθημερινότητα τον θάνατο στην εργασία», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης αντιπρόεδρος της Left, που έχει αναδείξει το ζήτημα των εργατικών δυστυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στην Ελλάδα και στην Ευρωπη. Ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, η ευρωομάδα της Αριστεράς σηκώνει ψηλά το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο