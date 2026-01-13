newspaper
12.01.2026 | 23:37
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται
Οικονομία 13 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Clawback, ελλείψεις πρώτων υλών και νεότερες θεραπείες, οι κυριότεροι λόγοι απόσυρσης – Τα φάρμακα αυτά προστίθενται στα 3.500 που έχουν αποσυρθεί την τελευταία 10ετία

Άννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Νέος γύρος αποσύρσεων φαρμάκων ξεκινά στην ελληνική αγορά, αυτή τη φορά με230 σκευάσματα, για τα οποία οι φαρμακευτικές ενημέρωσαν τον ΕΟΦ πότε θα γίνει η διακοπή κυκλοφορίας τους. Τα φάρμακα αυτά θα προστεθούν στα περίπου 3.500 φάρμακα που έχουν ήδη αποσυρθεί από το 2016 μέχρι πέρυσι.

Σύμφωνα με τη σχετική λίστα που εξέδωσε ο ΕΟΦ, τα περισσότερα φάρμακα που περιλαμβάνονται σε αυτήν, ήδη διέκοψαν την κυκλοφορία τους εντός του 2025, ενώ υπάρχουν και ορισμένα που σταματούν τον Φεβρουάριο, τον Μάιο και τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Οι αιτίες της απόσυρσης είναι ο ανταγωνισμός, οι ελλείψεις πρώτων υλών, η επιστημονική πρόοδος που οδηγεί σε εγκατάλειψη κάποιων φαρμάκων και η αντικατάστασή τους με νεότερα που έχουν καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Σημαντικός παράγοντας όμως είναι και το δυσμενές κλίμα που επικρατεί στην αγορά από τις υπέρογκες υποχρεωτικές επιστροφές clawback, καθώς πολλά φάρμακα καθίστανται ζημιογόνα και οι εταιρείες δεν βρίσκουν λόγο να συνεχίσουν να επιδεινώνουν την οικονομική τους θέση.

Στην τρέχουσα λίστα του ΕΟΦ με τα 230 φάρμακα, περιλαμβάνονται αντιβιοτικά, αντιψυχωσικά, ναρκωτικά, αντισταμινικά, ινσουλίνες, γλιπτίνες κατά του διαβήτη, αντιυπερτασικά, κατά των λιπιδίων, αντικαρκινικά φάρμακα, φάρμακα για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, για ρευματικές παθήσεις, νεότερα εμβόλια που αντικαθιστούν άλλα παλαιότερης τεχνολογίας, φάρμακα για τη διακοπή του καπνίσματος, αλοιφές για τον πόνο κλπ.

Οι όποιες «ενέσεις» στους κλειστούς προϋπολογισμούς φαρμακευτικής δαπάνης εντός ή εκτός νοσοκομείου δεν ήταν αρκετές, καθώς δεν ακολούθησαν το ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς

Μετά την καθυστέρηση κυκλοφορίας καινοτόμων φαρμάκων στη χώρα μας, έρχεται και η σειρά των αποσύρσεων λόγω μειωμένου προϋπολογισμού

Έκτακτη εισαγωγή

Παράλληλα όμως, στην ίδια λίστα συμπεριλαμβάνονται και 15 φάρμακα, με μοναδική δραστική ουσία η οποία δεν περιέχεται σε άλλα όμοια φάρμακα στη χώρα μας και για τα οποία ο ΕΟΦ αναφέρει ότι μπορούν να είναι διαθέσιμα, μέσω έκτακτης εισαγωγής από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

Πρόκειται για 27 ιδιοσκευάσματα με φαρμακευτικές ουσίες που χορηγούνται κατά του καρκίνου ή αφορούν αιματολογικές παθήσεις, ψυχιατρικές, αυτοάνοσα νοσήματα, καρκίνο, λοιμώξεις κ.ά. και αντιυπερτασικα, αιματολογικά, αντιδιαβητικά, αναπνευστικά, ογκολογικά και χημειοθεραπείες, ορμόνες, αντιψυχωσικά και αντικαταθλιπτικά κ.ά. Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, για την πλειονότητα των σκευασμάτων υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές (είτε με άλλο σκεύασμα της ίδιας δραστικής, μορφής ή περιεκτικότητας) είτε στην ελληνική αγορά είτε είναι δυνατή η έκτακτη εισαγωγή μέσω ΙΦΕΤ.

Τα 15 φάρμακα σε 27 μορφές και περιεκτικότητες είναι τα παρακάτω:

  1. πανιτουμουμάμπη, μονοκλωνικό αντίσωμα για καρκίνο του παχέος εντέρου,
  2. ετοποσίδη κυτταροστατικό,
  3. παράγοντας συγκόλησης αιμοπεταλίων ΧΙΙΙ,
  4. αντιθρομβίνη ΙΙΙ, σε δύο μορφές και περιεκτικότητες,
  5. ανοσοσφαιρίνη,
  6. παράγοντας φον Βίλεμπραντ, για την αιμορροφιλία,
  7. ρομιπλοστίμη, για την παραγωγή αιμοπεταλίων σε 5 μορφές και περιεκτικότητες,
  8. φαινυντοϊνη, εντιεπιληπτικό σε τρεις μορφές και περιεκτικότητες,
  9. φαμπριδίνη, για ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας,
  10. ατοσιμπάνη, για την καθυστέρηση του πρόωρου τοκετού, σε δύο περιεκτικότητες,
  11. παπαβερίνη, αντισπασμωδικό για γαστρεντερικές διαταραχές,
  12. συνδυασμός αντιβιοτικών σουλφαμεθοξαζόλης με τριμεθοπρίμη για λοιμώξεις, σε δύο περιεκτικότητες,
  13. φαινοβαρβιτάλη, βαρβιτουρικό για το άγχος, διαταραχές ύπνου κλπ.,
  14. ζιπραζιδόνη, αντιψυχωσικό, σε δύο περιεκτικότητες και
  15. ολανζαπίνη, αντιψυχωσικό.

Δυσμενές κλίμα, σταθερά

Παράγοντες της φαρμακευτικής αγοράς, με αφορμή τη σημείωση του ΕΟΦ ότι υπάρχει δυνατότητα έκτακτης εισαγωγής των φαρμάκων που αποσύρονται μέσω ΙΦΕΤ, σχολίαζαν ότι οποιοδήποτε φάρμακο μπορεί να φτάσει μέσω εισαγωγής ΙΦΕΤ στην εσωτερική αγορά, είτε είναι εγκεκριμένο, είτε όχι. Αρκεί να γίνει αίτημα στο σύστημα ηλεκτρονικής προειδοποίησης.

Ταυτόχρονα όμως τόνιζαν, ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι το clawback που καθιστά τα φάρμακα ζημιογόνα. Σε ότι αφορά τα φάρμακα διεθνών οίκων, οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι κριτήριο για τη διακοπή της κυκλοφορίας κάποιου φαρμάκου είναι το πόσο ζημιογόνο είναι, αλλά και το συνολικό κλίμα στο οποίο καλείται να δραστηριοποιηθεί η θυγατρική, καθώς το προϊόν μπορεί να παραμείνει στην αγορά ακόμη κι αν πωλείται κάτω του κόστους του, εάν υπάρχουν προοπτικές αναστροφής του δυσμενούς κλίματος.

Συνέχισαν, λέγοντας ότι οι όποιες «ενέσεις» στους κλειστούς προϋπολογισμούς για κάλυψη των αναγκών των ασθενών σε φάρμακα εντός ή εκτός νοσοκομείου δεν ήταν αρκετές, καθώς δεν ακολούθησαν το ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, με αποτέλεσμα το clawback να εξακολουθεί να παραμένει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Μάλιστα, παρατήρησαν αφενός αδυναμία πρόβλεψης για τα επίπεδα στα οποία πρόκειται να κινηθούν τα ποσοστά του clawback και αφετέρου έκαναν λόγο για αναδρομικές επιβαρύνσεις, αφότου οι οικονομικές χρήσεις των ετών έχουν κλείσει.

Όσο για τις προοπτικές, σημείωναν ότι δεν φαίνονται ευοίωνες, καθώς οι περιορισμοί παραμένουν ενώ επίκεινται και πρόσθετοι με τον διαχωρισμό του κλειστού προϋπολογισμού για γενόσημα και πρωτότυπα σκευάσματα.

Άλλοι παράγοντες της αγοράς, παρατήρησαν ότι σημαντικό μέρος των αποσύρσεων αφορούν νοσοκομειακά φάρμακα, ενώ εστιάζοντας στα γενόσημα, απέδωσαν το γεγονός απόσυρσής τους στο μικρό μερίδιο αγοράς, στο ενδεχόμενο έλλειψης πρώτων υλών διεθνώς, είτε στο σύνολο είτε μόνο στην επιθυμητή μορφή για την παραγωγή συγκεκριμένων σκευασμάτων ή ακόμη και στη ραγδαία αύξηση των τιμών των πρώτων υλών. Δεν παρέλειψαν να αναφέρουν την επιβάρυνση από το clawback σε προϊόντα που διατηρούν μικρό όγκο στην αγορά, καθώς επίσης και την υποκατάσταση παλαιών φαρμάκων από νέα φάρμακα που αφορούν τις ίδιες ενδείξεις.

Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει και το 2026 – Εξανεμίζονται οι ονομαστικές αυξήσεις στα εισοδήματα
Κόστος ζωής 13.01.26

Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει και το 2026 – Εξανεμίζονται οι ονομαστικές αυξήσεις στα εισοδήματα

Η ακρίβεια δεν είναι ουρανοκατέβατη, αλλά συνάρτηση του σωρευτικά υψηλού πληθωρισμού και της καθήλωσης των πραγματικών εισοδημάτων. Και σε αντίθεση με το κύμα ψύχους, δεν είναι περαστική αλλά μόνιμη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στην Κομισιόν έφτασαν τα ερωτήματα για τον Γιάννη Αλαφούζο, τις Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime και τον «σκιώδη στόλο» που σπάει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.01.26

Στην Κομισιόν έφτασαν τα ερωτήματα για τον Γιάννη Αλαφούζο, τις Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime και τον «σκιώδη στόλο» που σπάει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση Λιθουανού ευρωβουλευτή για το εάν εξετάζεται η επιβολή κυρώσεων σε βάρος των ναυτιλιακών εταιρειών Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime συμφερόντων του Γιάννη Αλαφούζου

Ειδικός Συνεργάτης
Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 12.01.26

Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 12.01.26

Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών εκπτώσεων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης και κατ' ελάχιστον τις 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας το ποσοστό αυξάνεται στο 4%.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας
Προσεχώς 12.01.26

Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό και το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται με τις νεότερες γενιές να αναμένεται να επωμιστούν σημαντικά βάρη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ισχυρές προοπτικές 12.01.26

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα και η Wall Street ξεκίνησε δυναμικά.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Σύνταξη: Το ουτοπικό σενάριο του μέλλοντος – Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία
Ο Έλον Μασκ ξέρει… 11.01.26

Το ουτοπικό σενάριο για τους συνταξιούχους του μέλλοντος - Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία

Η αποταμίευση για τη σύνταξη είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους για εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον πλανήτη. Η ανάγκη για ρεαλιστικό σχέδιο είναι μεγαλύτερη από ποτέ καθώς η κρατική σύνταξη τείνει να καλύπτει πλέον μόνο τις βασικές ανάγκες αλλά, ο Έλον Μασκ έχει άλλη… άποψη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
