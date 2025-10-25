newspaper
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Οικονομία 25 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Κινδύνους στην ομαλή τροφοδοσία των νοσοκομείων με φάρμακα βλέπει η φαρμακοβιομηχανία, καθώς οι πληρωμές των νοσοκομείων παραμένουν «παγωμένες» από πέρυσι, ενώ την ίδια στιγμή οι υποχρεωτικές επιστροφές για το clawback του δευτέρου εξαμήνου του 2024 αναμένεται να φτάσουν το 75,5%, όταν οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη υπόσχονταν επιστροφές μέχρι 69%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους ξεπερνούσαν στο τέλος Αυγούστου φέτος το 1,6 δις. ευρώ, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί από το ποσό αυτό οι υποχρεωτικές επιστροφές rebate και clawback. Από το συνολικό ποσό, η φαρμακοβιομηχανία υπολογίζει πως οι οφειλές για φάρμακα ξεπερνούν το 1,2 δις. ευρώ.

Στα προβλήματα ρευστότητας των φαρμακευτικών εταιρειών αναφέρεται επιστολή του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) προς τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, επισημαίνοντας ότι οι οφειλές από ληξιπρόθεσμες προμήθειες των νοσοκομείων έχουν περάσει πλέον τους 10 μήνες, ενώ την ίδια στιγμή οι επιβαρύνσεις clawback ήδη για το πρώτο εξάμηνο της περασμένης χρονιάς ήταν 79% για φάρμακα αξίας άνω των 30 ευρώ, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται υπέρμετρα τα πρωτότυπα φάρμακα που βρίσκονται υπό προστασία πατέντας.

«Διαφαίνεται ο κίνδυνος άρνησης εισόδου νέων φαρμάκων στην αγορά…, καθώς και ο κίνδυνος διακοπής διάθεσης υπαρχόντων προϊόντων»

Κίνδυνος ελλείψεων και σε φάρμακα που ήδη κυκλοφορούν δημιουργείται από την έλλειψη ρευστότητας των φαρμακευτικών, εξαιτίας της μη πληρωμής τους επί 10μηνο από τα νοσοκομεία

Προβλήματα ρευστότητας

Καθώς δεν υπάρχει ακρίβεια στην αποτύπωση των δαπανών από όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς (υπουργείο Οικονομίας, Γενικό Λογιστήριο, νοσοκομεία κλπ), οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας έχουν θέσει θέμα ελέγχου των δαπανών μέσω ορκωτών ελεγκτών, αίτημα το οποίο δεν έχει ικανοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Έτσι, στην επιστολή τους οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ εν αναμονή νέας υπουργικής απόφασης, ζητούν τον συμψηφισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοσοκομείων με το clawback προηγουμένων ετών ως το 2023, ενώ για τα διορθωτικά σημειώματα clawback του 2023 και Α’ και Β΄ εξαμήνου 2024, να δοθεί η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων απευθείας προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα των νοσοκομείων.

Παράλληλα ζητούν να δοθεί εντολή στην ΕΚΑΠΥ για εξόφληση, έστω ενός τριμήνου από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025, για να αποσυμπιεστεί η κρίση ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην αγορά φαρμάκου.

Υπέρογκες επιστροφές

Σε άλλη επιστολή τους, οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ επισημαίνουν το δυσθεώρητο ύψος των υποχρεωτικών επιστροφών που καλείται να καταβάλει η φαρμακοβιομηχανία, σημειώνοντας ότι αναμένεται πρόσθετη ανισότητα απέναντι στα πρωτότυπα εντός πατέντας φάρμακα με την πρόθεση του υπουργείου Υγείας για διαχωρισμό του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης σε κλειστούς προϋπολογισμούς που θα αφορούν εντός και εκτός πατέντας φάρμακα.

Με δεδομένες τις διεθνείς πιέσεις για εξισορρόπηση της φαρμακευτικής καινοτομίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, ο Σύνδεσμος τόνισε την ανάγκη αναθεώρησης στη χώρα μας  της χρηματοδότησης του φαρμάκου, άρα και των υποχρεωτικών επιστροφών. Διαφορετικά, οι εκπρόσωποι των εταιρειών σημείωσαν ότι «υπό αυτές τις συνθήκες, διαφαίνεται ο κίνδυνος άρνησης εισόδου νέων φαρμάκων στην αγορά, τουλάχιστον δια της καθιερωμένης οδού, καθώς και ο κίνδυνος διακοπής διάθεσης υπαρχόντων προϊόντων».

Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες
Κτηματολόγιο 25.10.25

Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τη διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων - Ποια είναι η διαδικασία για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αλλαγή γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών

Προκόπης Γιόγιακας
Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
ΗΠΑ 24.10.25

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο

Η προμήθεια έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι
Διεθνής Οικονομία 24.10.25

Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι

Η προτεινόμενη αλλαγή για τα Airbnb θα δημιουργούσε πρόσθετα έσοδα ύψους 102 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας

Σύνταξη
Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά
Οικονομία 24.10.25

Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά

Σχεδόν το 25% των γυναικών και το 20% των αντρών 15-34 ετών κάνουν δουλειές κατώτερες των εκπαιδευτικών τους προσόντων. Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους νέους και την αγορά εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;
Ποιός κερδίζει; 24.10.25

Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;

Το μέλλον που διαγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας δεν παραπέμπει σε δύο χώρες που υπερβαίνουν τις διαφορές τους, αλλά σε δύο αδιάλλακτους γίγαντες που ο εμπορικός πόλεμος φαίνεται να τις καταπίνει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αιγοπρόβατα: Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά – Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
«Ασφαλές και αποτελεσματικό» 24.10.25

Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας

Η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια στα αιγοπρόβατα αν της ζητηθεί, «αλλά το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση», λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας

Σύνταξη
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου
Καιρός 25.10.25

Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες
Κτηματολόγιο 25.10.25

Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τη διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων - Ποια είναι η διαδικασία για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αλλαγή γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών

Προκόπης Γιόγιακας
Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Ελλάδα 25.10.25

Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Τα κορίτσια, οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, τα εκτοπισμένα παιδιά και οι οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Σαββόπουλος των εικαστικών
Ελλάδα 25.10.25

Ο Σαββόπουλος των εικαστικών

Ο Νιόνιος, που αγαπούσε τη ζωγραφική, πρέπει να είναι ο τραγουδοποιός με τα περισσότερα πορτρέτα και σκίτσα από έλληνες σκιτσογράφους και ζωγράφους, μακράν οποιουδήποτε άλλου

Μιχάλης Γελασάκης
Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ελλάδα 25.10.25

Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η νότια Ευρώπη μειώνει το χάσμα με τη βόρεια όσον αφορά την εργασία στην ΕΕ; Οι ελληνικές, ισπανικές, πορτογαλικές και ιταλικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Σύνταξη
Ερευνα της Eurostat: Οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς
Eurostat 25.10.25

Ερευνα-κόλαφος: Οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς

Αναλύοντας έρευνα της Eurostat για τους δείκτες της φτώχειας στην Ευρώπη, τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης ανακαλύπτουν ότι οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς ή τουλάχιστον έτσι αισθάνονται.

Σύνταξη
Ουκρανία: ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο, λέει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν
Κιρίλ Ντμίτριεφ 25.10.25

ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η αναγνώριση από τον Ζελένσκι ότι «πλέον το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», ανοίγει τον δρόμο για διπλωματική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας, δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν.

Σύνταξη
«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα
Κόσμος 25.10.25

«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα ισραηλινής εφημερίδας - ιστοσελίδας, κάλεσε τους στρατιώτες να πυροβολούν και παιδιά που τυχόν περάσουν την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου

Οι μαρτυρίες των γειτόνων στο Κολωνάκι μεταφέρουν μια εικόνα καταστροφής από τη φωτιά αλλά και ένα κλίμα εντάσεων και έντονων διαπληκτισμών ανάμεσα στην ηλικιωμένη και τον γιο της.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο», δηλώνει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 25.10.25

Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο» κατά της Βενεζουέλας

«Υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο...», δηλώνει ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την αναγγελία από τις ΗΠΑ ανάπτυξης αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική.

Σύνταξη
