«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Κινδύνους στην ομαλή τροφοδοσία των νοσοκομείων με φάρμακα βλέπει η φαρμακοβιομηχανία, καθώς οι πληρωμές των νοσοκομείων παραμένουν «παγωμένες» από πέρυσι, ενώ την ίδια στιγμή οι υποχρεωτικές επιστροφές για το clawback του δευτέρου εξαμήνου του 2024 αναμένεται να φτάσουν το 75,5%, όταν οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη υπόσχονταν επιστροφές μέχρι 69%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους ξεπερνούσαν στο τέλος Αυγούστου φέτος το 1,6 δις. ευρώ, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί από το ποσό αυτό οι υποχρεωτικές επιστροφές rebate και clawback. Από το συνολικό ποσό, η φαρμακοβιομηχανία υπολογίζει πως οι οφειλές για φάρμακα ξεπερνούν το 1,2 δις. ευρώ.

Στα προβλήματα ρευστότητας των φαρμακευτικών εταιρειών αναφέρεται επιστολή του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) προς τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, επισημαίνοντας ότι οι οφειλές από ληξιπρόθεσμες προμήθειες των νοσοκομείων έχουν περάσει πλέον τους 10 μήνες, ενώ την ίδια στιγμή οι επιβαρύνσεις clawback ήδη για το πρώτο εξάμηνο της περασμένης χρονιάς ήταν 79% για φάρμακα αξίας άνω των 30 ευρώ, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται υπέρμετρα τα πρωτότυπα φάρμακα που βρίσκονται υπό προστασία πατέντας.

«Διαφαίνεται ο κίνδυνος άρνησης εισόδου νέων φαρμάκων στην αγορά…, καθώς και ο κίνδυνος διακοπής διάθεσης υπαρχόντων προϊόντων»

Προβλήματα ρευστότητας

Καθώς δεν υπάρχει ακρίβεια στην αποτύπωση των δαπανών από όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς (υπουργείο Οικονομίας, Γενικό Λογιστήριο, νοσοκομεία κλπ), οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας έχουν θέσει θέμα ελέγχου των δαπανών μέσω ορκωτών ελεγκτών, αίτημα το οποίο δεν έχει ικανοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Έτσι, στην επιστολή τους οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ εν αναμονή νέας υπουργικής απόφασης, ζητούν τον συμψηφισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοσοκομείων με το clawback προηγουμένων ετών ως το 2023, ενώ για τα διορθωτικά σημειώματα clawback του 2023 και Α’ και Β΄ εξαμήνου 2024, να δοθεί η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων απευθείας προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα των νοσοκομείων.

Παράλληλα ζητούν να δοθεί εντολή στην ΕΚΑΠΥ για εξόφληση, έστω ενός τριμήνου από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025, για να αποσυμπιεστεί η κρίση ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην αγορά φαρμάκου.

Υπέρογκες επιστροφές

Σε άλλη επιστολή τους, οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ επισημαίνουν το δυσθεώρητο ύψος των υποχρεωτικών επιστροφών που καλείται να καταβάλει η φαρμακοβιομηχανία, σημειώνοντας ότι αναμένεται πρόσθετη ανισότητα απέναντι στα πρωτότυπα εντός πατέντας φάρμακα με την πρόθεση του υπουργείου Υγείας για διαχωρισμό του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης σε κλειστούς προϋπολογισμούς που θα αφορούν εντός και εκτός πατέντας φάρμακα.

Με δεδομένες τις διεθνείς πιέσεις για εξισορρόπηση της φαρμακευτικής καινοτομίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, ο Σύνδεσμος τόνισε την ανάγκη αναθεώρησης στη χώρα μας της χρηματοδότησης του φαρμάκου, άρα και των υποχρεωτικών επιστροφών. Διαφορετικά, οι εκπρόσωποι των εταιρειών σημείωσαν ότι «υπό αυτές τις συνθήκες, διαφαίνεται ο κίνδυνος άρνησης εισόδου νέων φαρμάκων στην αγορά, τουλάχιστον δια της καθιερωμένης οδού, καθώς και ο κίνδυνος διακοπής διάθεσης υπαρχόντων προϊόντων».