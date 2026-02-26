Με το σταγονόμετρο 160 φάρμακα στα φαρμακεία – Άλλα 200 χρειάζονται προγραμματισμό

Αγώνα δρόμου από φαρμακείο σε φαρμακείο συνεχίζουν να κάνουν οι ασθενείς για να βρουν τα φάρμακα που χρειάζονται, έστω κι αν οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν αναγνωρίζουν το πρόβλημα και θεωρούν ότι η επάρκεια φαρμάκων στη χώρα είναι ικανοποιητική.

Παρόλα αυτά, πολλά αντιβιοτικά δεν είναι εύκολο να βρεθούν την ώρα που είναι απαραίτητα, ενώ το αντίστοιχο συμβαίνει και με τα εισπνεόμενα φάρμακα, τα κορτιζονούχα και τα κολλύρια.

Προφανώς το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο στις αρχές Ιανουαρίου που οι αναπνευστικές λοιμώξεις βρίσκονταν στην κορύφωσή τους, όμως η εξομάλυνση της αγοράς φαίνεται να αποδίδεται περισσότερο στη μείωση της ζήτησης, παρά στην αύξηση των ποσοτήτων των φαρμάκων που συνταγογραφούνται.

Το πρόβλημα των ελλείψεων παραμένει υπαρκτό, όμως σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με παλαιότερα έτη

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τα προβλήματα της επάρκειας φαρμάκων παραμένουν για τις κατηγορίες των αντιβιοτικών, κορτιζονούχων, φαρμάκων για τον διαβήτη, για την υπέρταση, τον θυρεοειδή, την επιληψία, αλλά και αντικαταθλιπτικά, κολλύρια κ.ά.

Μάλιστα οι ίδιοι κάνουν λόγο για την ύπαρξη λίστας με 160 φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά με το σταγονόμετρο, ενώ άλλα 200 χρειάζονται προσεκτική διαχείριση.

Με τα στοιχεία αυτά, το πρόβλημα των ελλείψεων παραμένει υπαρκτό, όμως σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με παλαιότερα έτη που οι ελλείψεις ξεπερνούσαν τα 500 – 600 ιδιοσκευάσματα, οπότε και εφαρμόστηκαν αποφάσεις απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών και ξεκίνησε ο έλεγχος των διακινούμενων φαρμάκων μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων (ΗΣΠΑΔΙΦ).

Στα φαρμακεία

«Οι κατηγορίες φαρμάκων που λείπουν από την αγορά είναι συνήθως οι ίδιες, με τα επιμέρους ιδιοσκευάσματα σε έλλειψη να διαφοροποιούνται», είπε στο in.gr ο αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής και μέλος δ.σ. του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Γιάννης Δαγρές, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα μόνιμο πρόβλημα των τελευταίων ετών, με υφέσεις και εξάρσεις.

Εξηγώντας, σημείωσε ότι μπορεί να λείπει ένα πρωτότυπο σκεύασμα, όμως να είναι διαθέσιμα στην αγορά γενόσημά του ή το αντίστροφο ή να χρειάζεται παραγγελία του φαρμάκου από το φαρμακείο, οπότε ο ασθενής να χρειαστεί να περιμένει.

Πρόσθεσε ότι οι περισσότερες ελλείψεις της περιόδου αυτής, συμβαίνουν εξαιτίας της ελλείψεως πρώτων υλών διεθνώς, αφού ήδη δεν επιτρέπονται στη χώρα μας οι παράλληλες εξαγωγές με σχετική απόφαση απαγόρευσης. Ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι και η τήρηση περιορισμένων αποθεμάτων από τις φαρμακευτικές εταιρείες, τη στιγμή που ο νόμος προβλέπει την τήρηση τρίμηνων αποθεμάτων.

Ο ΕΟΦ

Στην απόφαση απαγόρευσης στάθηκε ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπ. Σαπουνάς, επισημαίνοντας ότι στον Οργανισμό δεν υπάρχουν στοιχεία για ελλείψεις φαρμάκων, ούτε έχει τεθεί τέτοιο θέμα, πέραν των γνωστών ελλείψεων που έχει ανακοινώσει ο Οργανισμός λόγω διακοπής της κυκλοφορίας τους από τις παρασκευάστριες εταιρείες και την έκτακτη εισαγωγή των απαραίτητων φαρμάκων μέσω ΙΦΕΤ.

Αναφερόμενος μάλιστα στις κατηγορίες των αντιβιοτικών, των φαρμάκων για τον διαβήτη, των αντικαταθλιπτικών κλπ, τόνισε ότι προστατεύονται από τις αποφάσεις απαγόρευσης εξαγωγών, οπότε δεν υπάρχει λόγος ελλείψεων.

«Ιστορικό χαμηλό» ελλείψεων

Στην ίδια κατεύθυνση, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων Θόδωρος Σκυλακάκης έκανε λόγο για «ιστορικό χαμηλό» της τελευταίας επταετίας σε ότι αφορά τις ελλείψεις, τονίζοντας ότι ήδη 86 σκευάσματα βρίσκονται υπό απαγόρευση.

«Για τις ελάχιστες ελλείψεις που μπορεί να παρατηρούνται», είπε ο κ. Σκυλακάκης, «αυτές μπορεί να οφείλονται σε περιορισμένες ποσότητες διάθεσης από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή σε περιορισμένη διάθεση των συγκεκριμένων φαρμάκων, εξαιτίας του clawback».