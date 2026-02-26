Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Με το σταγονόμετρο 160 φάρμακα στα φαρμακεία – Άλλα 200 χρειάζονται προγραμματισμό
Υγεία 26 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Με το σταγονόμετρο 160 φάρμακα στα φαρμακεία – Άλλα 200 χρειάζονται προγραμματισμό

Παραμένουν οι ελλείψεις φαρμάκων παρά τις προστατευτικές ρυθμίσεις και τον έλεγχο του ΕΟΦ

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Spotlight

Αγώνα δρόμου από φαρμακείο σε φαρμακείο συνεχίζουν να κάνουν οι ασθενείς για να βρουν τα φάρμακα που χρειάζονται, έστω κι αν οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν αναγνωρίζουν το πρόβλημα και θεωρούν ότι η επάρκεια φαρμάκων στη χώρα είναι ικανοποιητική.

Παρόλα αυτά, πολλά αντιβιοτικά δεν είναι εύκολο να βρεθούν την ώρα που είναι απαραίτητα, ενώ το αντίστοιχο συμβαίνει και με τα εισπνεόμενα φάρμακα, τα κορτιζονούχα και τα κολλύρια.

Προφανώς το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο στις αρχές Ιανουαρίου που οι αναπνευστικές λοιμώξεις βρίσκονταν στην κορύφωσή τους, όμως η εξομάλυνση της αγοράς φαίνεται να αποδίδεται περισσότερο στη μείωση της ζήτησης, παρά στην αύξηση των ποσοτήτων των φαρμάκων που συνταγογραφούνται.

Το πρόβλημα των ελλείψεων παραμένει υπαρκτό, όμως σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με παλαιότερα έτη

Παρά τα όποια μέτρα το πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων παραμένει

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τα προβλήματα της επάρκειας φαρμάκων παραμένουν για τις κατηγορίες των αντιβιοτικών, κορτιζονούχων, φαρμάκων για τον διαβήτη, για την υπέρταση, τον θυρεοειδή, την επιληψία, αλλά και αντικαταθλιπτικά, κολλύρια κ.ά.

Μάλιστα οι ίδιοι κάνουν λόγο για την ύπαρξη λίστας με 160 φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά με το σταγονόμετρο, ενώ άλλα 200 χρειάζονται προσεκτική διαχείριση.

Με τα στοιχεία αυτά, το πρόβλημα των ελλείψεων παραμένει υπαρκτό, όμως σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με παλαιότερα έτη που οι ελλείψεις ξεπερνούσαν τα 500 – 600 ιδιοσκευάσματα, οπότε και εφαρμόστηκαν αποφάσεις απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών και ξεκίνησε ο έλεγχος των διακινούμενων φαρμάκων μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων (ΗΣΠΑΔΙΦ).

Στα φαρμακεία

«Οι κατηγορίες φαρμάκων που λείπουν από την αγορά είναι συνήθως οι ίδιες, με τα επιμέρους ιδιοσκευάσματα σε έλλειψη να διαφοροποιούνται», είπε στο in.gr ο αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής και μέλος δ.σ. του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Γιάννης Δαγρές, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα μόνιμο πρόβλημα των τελευταίων ετών, με υφέσεις και εξάρσεις.

Εξηγώντας, σημείωσε ότι μπορεί να λείπει ένα πρωτότυπο σκεύασμα, όμως να είναι διαθέσιμα στην αγορά γενόσημά του ή το αντίστροφο ή να χρειάζεται παραγγελία του φαρμάκου από το φαρμακείο, οπότε ο ασθενής να χρειαστεί να περιμένει.

Πρόσθεσε ότι οι περισσότερες ελλείψεις της περιόδου αυτής, συμβαίνουν εξαιτίας της ελλείψεως πρώτων υλών διεθνώς, αφού ήδη δεν επιτρέπονται στη χώρα μας οι παράλληλες εξαγωγές με σχετική απόφαση απαγόρευσης. Ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι και η τήρηση περιορισμένων αποθεμάτων από τις φαρμακευτικές εταιρείες, τη στιγμή που ο νόμος προβλέπει την τήρηση τρίμηνων αποθεμάτων.

Ο ΕΟΦ

Στην απόφαση απαγόρευσης στάθηκε ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπ. Σαπουνάς, επισημαίνοντας ότι στον Οργανισμό δεν υπάρχουν στοιχεία για ελλείψεις φαρμάκων, ούτε έχει τεθεί τέτοιο θέμα, πέραν των γνωστών ελλείψεων που έχει ανακοινώσει ο Οργανισμός λόγω διακοπής της κυκλοφορίας τους από τις παρασκευάστριες εταιρείες και την έκτακτη εισαγωγή των απαραίτητων φαρμάκων μέσω ΙΦΕΤ.

Αναφερόμενος μάλιστα στις κατηγορίες των αντιβιοτικών, των φαρμάκων για τον διαβήτη, των αντικαταθλιπτικών κλπ, τόνισε ότι προστατεύονται από τις αποφάσεις απαγόρευσης εξαγωγών, οπότε δεν υπάρχει λόγος ελλείψεων.

«Ιστορικό χαμηλό» ελλείψεων

Στην ίδια κατεύθυνση, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων Θόδωρος Σκυλακάκης έκανε λόγο για «ιστορικό χαμηλό» της τελευταίας επταετίας σε ότι αφορά τις ελλείψεις, τονίζοντας ότι ήδη 86 σκευάσματα βρίσκονται υπό απαγόρευση.

«Για τις ελάχιστες ελλείψεις που μπορεί να παρατηρούνται», είπε ο κ. Σκυλακάκης, «αυτές μπορεί να οφείλονται σε περιορισμένες ποσότητες διάθεσης από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή σε περιορισμένη διάθεση των συγκεκριμένων φαρμάκων, εξαιτίας του clawback».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων – Νέα σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου

Κάθετος Διάδρομος: Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων – Νέα σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Τράπεζες
Τράπεζες: Νέος οδικός χάρτης για διανομή όλων των κερδών στους μετόχους

Τράπεζες: Νέος οδικός χάρτης για διανομή όλων των κερδών στους μετόχους

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Οικονομία
Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια
Ακίνητα 26.02.26

Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια

Δέκα συν πέντε ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Σε ποιες κτηματολογικές διαφορές εφαρμόζεται η κτηματολογική διαμεσολάβηση

Προκόπης Γιόγιακας
Ενέργεια: Το «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα
Ενέργεια - Η μετάβαση 26.02.26

Τo «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα

Η ενέργεια είναι η κινητήριος δύναμη του σύμπαντος. Οι ΑΠΕ είναι το «καύσιμο» του μέλλοντος. Τι είναι όμως η διαστημική ηλιακή ενέργεια και πόσο εφικτό είναι ο άνθρωπος να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός του;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας
Ακρίβεια 26.02.26

Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας

Μεταξύ 2021-2025 ο σωρευτικός πληθωρισμός σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, όπως η διατροφή και η στέγαση κινείται στο 37,6% και στο 27,3% αντίστοιχα. Αποκαλυπτική εγκύκλιος της γ.γ. Εμπορίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ
Έμμεσοι φόροι 25.02.26

«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ

«Ζεστό» χρήμα εισρέει στα κρατικά ταμεία από την είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Αυξημένα τα έσοδα έναντι στόχου κατά 257 εκατ. ευρώ. Υστέρηση 1,709 δισ. στις δαπάνες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Νέες προκλήσεις 25.02.26

Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη
Οριστικά στοιχεία 25.02.26

Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη

Τον Ιανουάριο του 2026, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό

Σύνταξη
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη
Στρατηγική κατεύθυνση 25.02.26

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον - Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Οι νέες πολυετείς συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Ουάσιγκτον αφορούν τέσσερις χώρες-κλειδιά της περιφέρειας - Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία–Ερζεγοβίνη, Ουκρανία - και διασφαλίζουν σταθερές ποσότητες LNG

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 25.02.26

Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις

Ο φόρος που επιβάλλεται στα εισοδήματα από Airbnb, φθάνει έως το 45% ανάλογα με το ύψος των εσόδων - Ποιοι κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα, έως και διαγραφή από τις πλατφόρμες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πλημμύρες στον Έβρο: Παραμένει στο κόκκινο η περιοχή – Τεράστιες ζημιές, δραματικές ώρες για τους κατοίκους
Τεράστιες ζημιές 26.02.26

Παραμένει στο κόκκινο ο Έβρος - Έφτασε στα 7 μέτρα η στάθμη του νερού, δραματικές ώρες για τους κατοίκους

Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται στον Έβρο με τη στάθμη του ποταμού να ξεπερνά τα όρια ασφαλείας, αναχώματα να σπάνε και δεκάδες χιλιάδες στρέμματα να έχουν καλυφθεί από νερό.

Σύνταξη
Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί
Πολιτική 26.02.26

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί

Μεταξύ άλλων στο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο που προβλέπει  αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για χορήγηση και διατήρηση άδειας λειτουργίας Ίντερνετ καφέ

Σύνταξη
Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια
Ακίνητα 26.02.26

Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια

Δέκα συν πέντε ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Σε ποιες κτηματολογικές διαφορές εφαρμόζεται η κτηματολογική διαμεσολάβηση

Προκόπης Γιόγιακας
Μαρκ Ράφαλο VS Τζέιμς Κάμερον: Άν το deal της Netflix το έκλεινε η Paramount θα είχατε πρόβλημα με τα μονοπώλια;
Fizz 26.02.26

Μαρκ Ράφαλο VS Τζέιμς Κάμερον: Άν το deal της Netflix το έκλεινε η Paramount θα είχατε πρόβλημα με τα μονοπώλια;

Η αντιπαράθεση για το deal Netflix–Warner Bros. φουντώνει, με τον Μαρκ Ράφαλο να ρωτά δημόσια τον Τζέιμς Κάμερον αν θα αντιδρούσε το ίδιο και σε μια εξαγορά από την Paramount ή αν στοχοποιεί μόνο τη Netflix

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τέμπη: Μαζικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα – Σε πλήρη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα ασφαλείας
Ξεσηκωμός 26.02.26

Μαζικά συλλαλητήρια για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα - Σε πλήρη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα ασφαλείας

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την τραγική νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου (2023) στα Τέμπη και η χώρα προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα μαζικών κινητοποιήσεων. Το Σάββατο, εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι μαθητές και συλλογικότητες δίνουν ραντεβού στους δρόμους «για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η φωνή» για «την πραγματική δικαίωση».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»
«Μας εκμεταλλεύτηκαν» 26.02.26

Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»

Σε μια σειρά από TikToks που μοιράστηκε πρόσφατα, η διαγωνιζόμενη του ριάλιτι Μπρίτανι Μπράουερ άσκησε κριτική στο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, Reality Check: Inside America’s Next Top Model.

Σύνταξη
Ενέργεια: Το «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα
Ενέργεια - Η μετάβαση 26.02.26

Τo «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα

Η ενέργεια είναι η κινητήριος δύναμη του σύμπαντος. Οι ΑΠΕ είναι το «καύσιμο» του μέλλοντος. Τι είναι όμως η διαστημική ηλιακή ενέργεια και πόσο εφικτό είναι ο άνθρωπος να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός του;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας
Ακρίβεια 26.02.26

Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας

Μεταξύ 2021-2025 ο σωρευτικός πληθωρισμός σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, όπως η διατροφή και η στέγαση κινείται στο 37,6% και στο 27,3% αντίστοιχα. Αποκαλυπτική εγκύκλιος της γ.γ. Εμπορίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Αρνείται να συζητήσει το πυραυλικό του πρόγραμμα και αυτό είναι «πολύ μεγάλο πρόβλημα», λέει ο Ρούμπιο
«Μεγάλο πρόβλημα» 26.02.26

Βάζει και πυραύλους στο ιρανικό τραπέζι ο Ρούμπιο

«Κι άλλα πράγματα» εκτός από τα πυρηνικά βάζουν στο τραπέζι οι ΗΠΑ, με τον Ρούμπιο να χαρακτηρίζει «πολύ μεγάλο πρόβλημα» την άρνηση του Ιράν να συζητήσει για το πυραυλικό πρόγραμμά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια – Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους
Ουκρανία 26.02.26

Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια

Επίθεση σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας έχουν εξαπολύσει οι ρωσικές δυνάμεις, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκρήξεις που συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Κούβα: «Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου και αλεξίσφαιρα» – Ήταν κάτοικοι ΗΠΑ
Κούβα 26.02.26

«Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου, πιστόλια και αλεξίσφαιρα» αναφέρει η Αβάνα

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε από την Αβάνα για το περιστατικό στην Κούβα, πως οι επιβαίνοντες έφεραν βαρύ οπλισμό και αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις τους είχαν «τρομοκρατικές προθέσεις»

Σύνταξη
Ρατσιστική επίθεση Τραμπ σε μουσουλμάνες βουλευτές που θα έπρεπε «να εισαχθούν σε ψυχιατρείο» πριν απελαθούν
«Ψυχικά διαταραγμένες» 26.02.26

Ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ ενάντια σε μουσουλμάνες βουλευτές

«Παλαβές», «θεότρελες», «ψυχικά διαταραγμένες», που «ειλικρινά, μοιάζουν σαν να έπρεπε να εισαχθούν σε ψυχιατρείο», μερικές από τις λέξεις που περιέχει η ρατσιστική φαρέτρα του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο