ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο

Αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν να παρέμβουν σε εμπορικό κέντρο στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα των ΗΠΑ, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. Το ομοσπονδιακό Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών δήλωσε ότι «ανταποκρίνεται στο σημείο«», χωρίς να δώσει παρείχε περισσότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, που επικαλούνται πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι δύο άτομα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε αυτά αναφέρεται επίσης ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν στους πυροβολισμούς. Οι πυροβολισμοί φαίνεται να σημειώθηκαν μετά από καβγά δύο ομάδων ανθρώπων στον χώρο εστίασης, ανέφερε η αστυνομία.

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «είχε επίγνωση της σκηνής των ενεργών ενόπλων δυνάμεων» και προέτρεψε τους ανθρώπους να αποφεύγουν την περιοχή.

#ÚLTIMAHORA 🚨TIROTEO EN CENTRO COMERCIAL DE LOUISIANA En Baton Rouge, EE.UU., se reporta un tiroteo en un centro comercial. Al menos seis personas resultaron lesionadas y autoridades mantienen un operativo para ubicar al tirador. pic.twitter.com/Vqppp4kWAi — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 23, 2026

Αργότερα, οι πολίτες ενημέρωθηκαν ότι πλεόν δεν υπάρχουν ενεργά πυρά, αλλά παρ’ όλα αυτά καλό θα είναι να προσέχουν.

Τραυματίστηκαν περαστικοί

Αρκετοί περαστικοί που δεν εμπλέκονταν ενδέχεται να έχουν πυροβοληθεί, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπατόν Ρουζ, Τόμας Μορς Τζούνιορ.

#Urgente

🇺🇸🔫 Reportan tiroteo activo en un centro comercial de Luisiana La tarde de este jueves se reportó un tiroteo en un centro comercial Mall.of Louisiana de la ciudad de Baton Rouge, en el estado de Luisiana, EE.UU. pic.twitter.com/5HiPShgY9S — ClarOscuro Noticias (@ClarOscuroNews) April 23, 2026



Δέκα άτομα μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, δήλωσε ο Μορς. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τους τραυματισμούς τους, αν και η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πολλά από τα θύματα χειρουργήθηκαν.

Το γραφείο του FBI στη Νέα Ορλεάνη ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «είχε επίγνωση και ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στο εμπορικό κέντρο Mall of Louisiana μαζί με τους συνεργάτες του. Αυτή τη στιγμή, αυτές είναι όλες οι πληροφορίες που μπορούμε να παρέχουμε».