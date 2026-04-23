Για «ντροπή» της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία αρνήθηκε να τον συναντήσει, έκανε λόγο ο Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Ιρανού σάχη. Υποστήριξε ότι το Βερολίνο επιτρέπει να εκβιάζεται από το καθεστώς της Τεχεράνης.

Ο γιος του σάχη του Ιράν που εκθρονίστηκε το 1979, ζει στις ΗΠΑ

«Είναι ντροπή που αρνούνται να μιλήσουν μαζί μου», δήλωσε ο Παχλαβί σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα και τόνισε ότι οι δημοκρατικές κυβερνήσεις «θα πρέπει να μιλήσουν με τους ανθρώπους που είναι η φωνή των άφωνων».

Σημείωσε μάλιστα ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο δεν απευθύνεται π.χ. στη Ρωσία ή στην Κίνα, αλλά σε δημοκρατικές χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία.

Έχει ζητήσει επανειλημμένα την πτώση του καθεστώτος

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα του, ο Παχλαβί μίλησε για φρικαλεότητες του καθεστώτος και για «πόλεμο εναντίον των ίδιων των πολιτών του Ιράν» και απέρριψε τα επιχειρήματα που προσπαθούν να παρουσιάσουν την ιρανική ηγεσία ως θύμα των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι τα χτυπήματα αφορούν στρατιωτικούς και όχι πολιτικούς στόχους.

Το κόκκινο υγρό στο σακάκι του Παχλαβί

Η επίσκεψη Παχλαβί, ο οποίος ζει εξόριστος στις ΗΠΑ και έχει αυτοπροταθεί ως υποψήφιος μεταβατικός ηγέτης του Ιράν, είχε και ένα απρόοπτο. Δέχτηκε επίθεση με κόκκινο υγρό που εικάζεται πως πρόκειται για ντοματοχυμό.

Iran’s exiled Prince Reza Pahlavi was sprayed with a red liquid — reported to be tomato paste or tomato juice — by a protester as he left a press conference in Berlin on Thursday. The suspect was immediately detained by police. pic.twitter.com/Rb6asfqYZ6 — Iran International English (@IranIntl_En) April 23, 2026

Ο δράστης συνελήφθη επί τόπου. Εκπρόσωπος της αστυνομίας εξήγησε ότι ο άνδρας ανακρίνεται επί του παρόντος για την ταυτότητά του και τα κίνητρά του.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Βερολίνο, ο Παχλαβί δεν διαδραματίζει επίσημο πολιτικό ρόλο. Δεν έχουν προγραμματιστεί επίσημες συναντήσεις με μέλη της γερμανικής κυβέρνησης.