WWF Ελλάς: «Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά»
Ελλάδα 24 Απριλίου 2026, 06:00

WWF Ελλάς: «Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά»

Ανανεωμένος ο κατάλογος υπεύθυνης κατανάλωσης ψαρικών του WWF Ελλάς - Περιλαμβάνει 108 είδη

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Στον νέο ανανεωμένο «οδηγό υπεύθυνης κατανάλωσης ψαρικών» που δημιούργησε το WWF Ελλάς και είναι διαθέσιμος δωρεάν διαδικτυακά στο fishguide.wwf.gr περιλαμβάνονται 108 είδη ψαριών και θαλασσινών που φτάνουν στο πιάτο μας.

Το 58% των αξιολογημένων ιχθυαλιευμάτων στη Μεσόγειο είναι υπεραλιευμένο δείχνουν τα στοιχεία

Πρόκειται για ένα εύχρηστο εργαλείο που σκοπό έχει να βοηθήσει όσους καταναλώνουν ψάρια και θαλασσινά να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές, συμβάλλοντας παράλληλα και στην προστασία των θαλασσών μας.

Γιατί είναι απαραίτητο; Και δύο μόνο στοιχεία θα ήταν αρκετά να απαντήσουν: αφενός το 58% των αξιολογημένων ιχθυαλιευμάτων στη Μεσόγειο είναι υπεραλιευμένο, αφετέρου οι πληθυσμοί πολλών εμπορικών ειδών μειώνονται, ενώ καταγράφεται χαμηλότερη αναπαραγωγική ικανότητά τους.

Ο νέος οδηγός

Με σύνθημα «Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!», ο νέος οδηγός καταγράφει τα ψάρια και τα θαλασσινά χωρισμένα σε τέσσερις κατηγορίες: μεσογειακά είδη, ξενικά, υδατοκαλλιέργειας και εισαγόμενα – οι δύο μεσαίες δεν υπήρχαν στον προηγούμενο οδηγό που κυκλοφόρησε περίπου 10 χρόνια πριν.

Τα νέα δεδομένα, όμως, έκαναν απαραίτητη την καταγραφή τους και ιδιαίτερα των ξενικών ειδών που εντοπίζονται όλο και συχνότερα στις ελληνικές θάλασσες – για τα οποία, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 49% των ελλήνων καταναλωτών δεν γνωρίζει τίποτα…

Με δεδομένο ότι αποτελούν χωροκατακτητικά είδη και προκαλούν προβλήματα όχι μόνο στο θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και στους ψαράδες, η κατανάλωσή τους αποτελεί πλέον κομβικό σημείο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αλλά και την προστασία της βιοποικιλότητας. Δεν είναι, όμως, όλα κατάλληλα για κατανάλωση.

Στον οδηγό υπάρχουν πληροφορίες για δεκατρία από εκείνα που είναι κατάλληλα – αλλά και νοστιμότατα με εξαιρετικές διατροφικές ιδιότητες (π.χ. ο σαρδελόγαυρος, που μπορεί να τον βρει κανείς στην αγορά και ως γαύρο της Πάρου).

Πλήρες προφίλ

Εκτός από τις γενικές πληροφορίες, στο προφίλ του κάθε ψαριού υπάρχουν πρακτικές συμβουλές για την εποχικότητά του. Με δεδομένο, επίσης, ότι το μέγεθος ενός ψαριού υποδηλώνει την ηλικία του και εάν έχει αναπαραχθεί έστω και μία φορά, στον οδηγό περιλαμβάνονται και πληροφορίες σχετικά με το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος που κάθε είδος πρέπει να έχει βάσει νόμου προκειμένου να καταναλωθεί, αλλά και σχετικά με το μέγεθος της πρώτης γεννητικής του ωρίμασης. Ετσι οι καταναλωτές έχουν όλη την πληροφορία στα χέρια τους για να κάνουν πιο υπεύθυνες επιλογές.

Ενα μεγάλο ατού του οδηγού, επίσης, είναι οι αναλυτικοί πίνακες με πληροφορίες για τα θρεπτικά συστατικά (πρωτεΐνες, ω-3 λιπαρά, ενέργεια, βιταμίνες κ.λπ.) που συνοδεύουν κάθε προφίλ. Θα βρείτε επίσης συγκεντρωμένες και πολλές ψαροσυνταγές (ελληνικές από τον Ηλία Μαμαλάκη και τον Γιώργο Τσούλη αλλά και από όλη τη Μεσόγειο) καθώς και ερωτήσεις και απαντήσεις για το θέμα.

Να σημειωθεί ότι για την ανανέωση του οδηγού το WWF Ελλάς έχει συνεργαστεί με το ΕΛΚΕΘΕ, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και τον Δαυίδ Κουτσογιαννόπουλο, ο οποίος εικονογράφησε εξαιρετικά κάθε ψάρι.

Το προτιμούν οι μεγαλύτερες ηλικίες

Για την ανανέωση του Fish Guide, το WWF Ελλάς υλοποίησε πανελλαδική έρευνα γνώμης σχετικά με την αγορά ψαρικών και θαλασσινών στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού αναγνωρίζει τη διατροφική αξία και τη νοστιμιά τους – στην 3η θέση έπειτα από φρούτα και λαχανικά –, ενώ το 55% καταναλώνει ψάρια/θαλασσινά μία φορά την εβδομάδα (το ποσοστό φθάνει το 70% στις ηλικίες άνω των 65). Αντιθέτως, η κατανάλωση ψαριών/θαλασσινών στις νέες και στους νέους είναι περιορισμένη.

Επιπλέον, περίπου 6 στους 10 ενδιαφέρονται ή προβληματίζονται για το θέμα της υπεύθυνης κατανάλωσης ψαριών, ενώ η μέση δαπάνη για αγορά ψαριών ανά νοικοκυριό τον μήνα φτάνει τα 67 ευρώ.

Business
Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Πώς συνέβη το άγριο έγκλημα για τα μάτια μιας κοπέλας
Ελλάδα 23.04.26

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Πώς συνέβη το άγριο έγκλημα για τα μάτια μιας κοπέλας

Εκτός από τον 20χρονο η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 18χρονου και δύο γυναικών που ήταν μαζί με τον φερόμενο δράστη μετά τη δολοφονία

Συναγερμός στον Νέο Κόσμο – 55χρονος έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα αφού χτύπησε τη μητέρα του – Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ
Ελλάδα 23.04.26

Συναγερμός στον Νέο Κόσμο – 55χρονος έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα αφού χτύπησε τη μητέρα του – Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Ο 55χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και είναι χρήστης ουσιών ενώ σύμφωνα με την μητέρα του υπάρχει όπλο μέσα στο διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα
InShorts 23.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τις δύο 19χρονες αρχικά στο γενικό κρατικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Θριάσιο, όπου οι γιατροί τους έκαναν δεκάδες ράμματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο – Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και τράπηκε σε φυγή
Ελλάδα 23.04.26

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο – Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και τράπηκε σε φυγή

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύποπτο όχημα προκάλεσε ζημίες σε δύο σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα κατά την καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο ενώ μέχρι στιγμής διαφεύγει. 

Κρήτη: Σοκαριστικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Στο νοσοκομείο ένας σοβαρά τραυματίας
InShorts 23.04.26

Κρήτη: Σοκαριστικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Στο νοσοκομείο ένας σοβαρά τραυματίας

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τράκτορα νταλίκας στον ΒΟΑΚ - Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το αυτοκίνητο καρφώθηκε στις μπαριέρες και χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός του οδηγού.

Κεφαλονιά: Νέο βίντεο ντοκουμέντο για την υπόθεση της 19χρονης – Τι κατέθεσε ο φίλος της Μυρτούς στον ανακριτή
Ελλάδα 23.04.26

Νέο βίντεο ντοκουμέντο για την υπόθεση της 19χρονης - Τι κατέθεσε ο φίλος της Μυρτούς στον ανακριτή

Ο 23χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τους αστυνομικούς τις συνομιλίες και τις βιντεοκλήσεις που είχαν με τον 66χρονο από την Πρέβεζα, στην κατάθεσή του είχε υποστηρίξει πως πριν το ξενοδοχείο καθόταν με την Μυρτώ σε ένα παγκάκι.

Άγιος Δημήτριος: Πού κρύβονται τα μυστικά της δολοφονίας του 27χρονου – Το μοιραίο ραντεβού, ο καβγάς και το μαχαίρωμα
Ελλάδα 23.04.26

Άγιος Δημήτριος: Πού κρύβονται τα μυστικά της δολοφονίας του 27χρονου – Το μοιραίο ραντεβού, ο καβγάς και το μαχαίρωμα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια δολοφονία του 27χρονου γιου υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Τετάρτης στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Κρήτη: Σοκάρουν τα μηνύματα του 40χρονου στον αδερφό της Ελευθερίας ενώ την έχει σκοτώσει – Προσπαθεί να τον παραπλάνησει
Ελλάδα 23.04.26

Σοκάρουν τα μηνύματα του 40χρονου στον αδερφό της Ελευθερίας ενώ την έχει δολοφονήσει - Η προσπάθεια παραπλάνησης

Μια ημέρα μετά τη δολοφονία της 43χρονης ο πρώην σύντροφος της στέλνει μηνύματα στον αδερφός της δήθεν για να μάθει νεότερα αλλά κυρίως για να τον παραπλανήσει

Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Δύο τραύματα θα ήταν θανατηφόρα ακόμα κι αν δεν έπεφτε στο νερό»
Κατέθεσε ο ιατροδικαστής 23.04.26

Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Δύο τραύματα θα ήταν θανατηφόρα ακόμα κι αν δεν έπεφτε στο νερό»

Ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας κατέθεσε στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη ότι η σορός του έφερε κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις που είχαν προκληθεί από δύο τρόπους.

Ηράκλειο: Νέα στοιχεία για την δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας – Η εμμονή του δράστη και το GPS στο αυτοκίνητό της
Στο Ηράκλειο 23.04.26

Νέα στοιχεία για την δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας - Η εμμονή του δράστη και το GPS στο αυτοκίνητό της

Νέα στοιχεία για την τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Γερμανία: Αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;
Κόσμος 24.04.26

Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;

Η νέα στρατιωτική στρατηγική αλλάζει μόνιμα τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου. Τι γράφει ο γερμανικό Τύπος και πώς το νέο στρατιωτικό αμυντικό δόγμα αλλάζει τις ισορροπίες.

Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν
Κόσμος 24.04.26

Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν - «Έτοιμο για επίθεση» δηλώνει το Ισραήλ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση εκεχειρίας τριών εβδομάδων στον Λίβανο - Επιμένει ότι ο ίδιος κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ για να πιέσει το Ιράν να υπογράψει συμφωνία

Ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame
Ήταν το «παιδί» του 24.04.26

Ο Τζον Φαβρό προσπάθησε να σταματήσει τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame - Τώρα παραδέχεται ότι έκανε λάθος

Ο άνθρωπος που σκηνοθέτησε και στάθηκε στο πλευρό του Iron Man, ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε με τίποτα να δει το «παιδί» του να πεθαίνει στο Avengers: Endgame

Δημόσιο: Τα μυστικά για σύνταξη πριν από τα 62
Εντός του 2026 24.04.26

Τα μυστικά για σύνταξη από το Δημόσιο πριν από τα 62

Αναλυτικά οι 8 κατηγορίες ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη - Αφορά κατά κανόνα τους παλαιούς, πριν από το 1993, χωρίς απαραίτητα να έχουν και το πέναλτι της μειωμένης σύνταξης

Ο εχθρός του εχθρού μου…: Πώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε τις ευρωπαϊκές χώρες πιο κοντά
Κόσμος 24.04.26

Ο εχθρός του εχθρού μου…: Πώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε τις ευρωπαϊκές χώρες πιο κοντά

Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν, παράλληλα με τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, επιταχύνει μια αξιοσημείωτη αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών συμμαχιών και της στρατηγικής σκέψης για το μέλλον της ΕΕ

Μαριχουάνα… Go!
Χωρίς ομοσπονδιακή άδεια 24.04.26

Μαριχουάνα… Go!

Η μαριχουάνα βγαίνει από τη λίστα των πιο επικίνδυνων ναρκωτικών - Η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ την υποβαθμίζει τη μαριχουάνα σε ηπιότερη κατηγορία, ανοίγοντας τον δρόμο για ιατρική χρήση και έρευνα

Απογραφή ανελκυστήρων: Οι υποχρεώσεις του συντηρητή, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι
Απογραφή ασανσέρ 24.04.26

Οι υποχρεώσεις του συντηρητή των ανελκυστήρων, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι

Ο βασικός στόχος της απογραφής είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, η πλήρης καταγραφή και ο έλεγχος των παλαιών και επικίνδυνων ανελκυστήρων σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια

Ακίνητα: Τέλος στην ομηρεία χιλιάδων ιδιοκτητών
Δασικοί χάρτες 24.04.26

Τέλος στην ομηρεία χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων

Με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ, οι οποίες προωθούνται στη Βουλή, απλουστεύονται οι μεταβιβάσεις που αφορούν ακίνητα τα οποία έχουν εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες

Η στάση της Ρις Γουίδερσπουν απέναντι στο AI εγείρει ερωτήματα
Κίνητρο; 24.04.26

Η Ρις Γουίδερσπουν εγινε viral επειδή είπε ότι «ήρθε η ώρα» να μάθουμε τι εστί AI

Η Ρις Γουίδερσπουν ενθάρρυνε τους ακόλουθούς της στο Instagram να «μάθουν μαζί τα βασικά» για την τεχνητή νοημοσύνη για να «κάνουν την καθημερινότητά τους ευκολότερη και καλύτερη».

Η Ρωσία καταγγέλλει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ που «δεν διαθέτουν νομιμοποίηση από τον ΟΗΕ»
Κόσμος 24.04.26

Η Ρωσία καταγγέλλει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ

Οι κυρώσεις δεν έχουν κανένα νόημα αν δεν βασίζονται σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλει η Ρωσία, για την 20ή δέσμη μέτρων εναντίον της που υιοθέτησε η ΕΕ.

G20: Η Ρωσία «θα προσκληθεί» στις εργασίες και στη σύνοδο της Φλόριντα
Κόσμος 24.04.26

Η Ρωσία «θα προσκληθεί» στην G20 της Φλόριντα

«Η Ρωσία είναι μέλος της G20 και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στις υπουργικές συναντήσεις και στη σύνοδο των ηγετών» που θα πραγματοποιηθούν στη Φλόριντα, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

Η Lufthansa καταργεί τη δωρεάν χειραποσκευή σε πτήσεις μικρής και μεσαίας απόστασης
Γερμανία 24.04.26

Η Lufthansa καταργεί τη δωρεάν χειραποσκευή

Η Lufthansa ανακοίνωσε ότι για επιλεγμένα δρομολόγια μικρής και μεσαίας απόστασης, θα είναι διαθέσιμη νέα κατηγορία ναύλου, στην οποία θα περιλαμβάνεται μόνο μία αποσκευή καμπίνας.

Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)

Ο Γιώργος Δώνης είναι ο νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, με την ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών ως το 2027 - Δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα πάρει μέρος σε Μουντιάλ.

