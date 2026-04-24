magazin
Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
weather-icon 11o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η στάση της Ρις Γουίδερσπουν απέναντι στο AI εγείρει ερωτήματα
Fizz 24 Απριλίου 2026, 06:00

Η Ρις Γουίδερσπουν ενθάρρυνε τους ακόλουθούς της στο Instagram να «μάθουν μαζί τα βασικά» για την τεχνητή νοημοσύνη για να «κάνουν την καθημερινότητά τους ευκολότερη και καλύτερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Spotlight

Πρόσφατα, η Ρις Γουίδερσπουν είχε μια συνάντηση στη λέσχη βιβλίου της και προχώρησε σε μια τυχαία ανακάλυψη: οι περισσότεροι άνθρωποι (πιθανότατα στην ηλικία της, δηλαδή Gen X) δεν χρησιμοποιούν εργατεία τεχνητής νοημοσύνης, σε αντίθεση με τις νεότερες γενιές.

«Ρώτησα δέκα γυναίκες: ‘Πόσες από εσάς χρησιμοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη;’ Και μόνο τρεις από αυτές απάντησαν θετικά. Στη συνέχεια, ρώτησα: ‘Πόσες αισθάνεστε ότι γνωρίζετε πραγματικά τι κάνετε ή ότι τη χρησιμοποιείτε με τον σωστό τρόπο;’ Και μόνο μία απάντησε καταφατικά», εξήγησε η ηθοποιός σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram.

«Έτσι, αν μόνο τρεις στις δέκα γυναίκες χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, αυτό σημαίνει ότι το 70% αυτής της ομάδας δεν συμβαδίζει. Αυτό που έχω μάθει για την τεχνολογία είναι ότι αν δεν αποκτήσεις μια βασική κατανόηση από την αρχή, απλά σε προσπερνάει. Οπότε πρέπει να μαθαίνεις λίγο-λίγο για να συμβαδίζεις».

Στη συνέχεια, η Γουίδερσπουν είπε: «Ας είμαστε ρεαλιστές, τα παιδιά μας το χρησιμοποιούν κάθε μέρα».

Μάλιστα, ενθάρρυνε τους ακόλουθούς της στο Instagram να «μάθουν μαζί τα βασικά» για να «κάνουν την καθημερινότητά τους ευκολότερη και καλύτερη».

«Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα, παιδιά», κατέληξε.

«Ξεκίνα την εκπαίδευσή σου με τα κέντρα δεδομένων»

Το βίντεο διάρκειας σχεδόν ενός λεπτού προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις.

«Αγαπητή Ρις Γουίδερσπουν, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να σημειώσεις ότι το γεγονός ότι οι άνδρες κάνουν κάτι δεν σημαίνει ότι αυτό είναι καλό ή έξυπνο», έγραψε η δημοσιογράφος Κριστίνα Μπίνκλεϊ στο Threads.

«Παρακαλώ, ξεκίνα την εκπαίδευσή σου με τα κέντρα δεδομένων», σχολίασε μια άλλη γυναίκα στο Instagram. «Πού χτίζονται, πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνουν και τις καταστροφικές επιπτώσεις που έχουν στις κοινότητες όπου βρίσκονται».

Ένας άλλος χρήστης στο Threads υποστηρίζει ότι η προτροπή της Γουίδερσπουν δεν είναι τόσο αθώα. «Ασχολείται με τις τέχνες. Η τεχνητή νοημοσύνη κλέβει και εκμεταλλεύεται το έργο των πραγματικών καλλιτεχνών. Καταστρέφει επίσης τον πλανήτη. Έχει επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη και αυτή είναι η λογική της».

Πολλοί σχολιαστές επισήμαναν το γεγονός ότι η Γουίδερσπουν, η οποία ασχολείται και με την παραγωγή σειρών και ταινιών, υποστηρίζει από καιρό τους συγγραφείς μέσω του Reese’s Book Club της και έχει κάνει πολλές διασκευές για την οθόνη, και οι συγγραφείς ήταν μεταξύ εκείνων που αντιτάχθηκαν στην τεχνολογία όταν έγινε γνωστό ότι εταιρείες όπως η OpenAI χρησιμοποιούσαν βιβλία για να τροφοδοτήσουν τα σύνολα δεδομένων τους.

Η πρακτική αυτή οδήγησε σε αγωγές.

Headlines:
Business
Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Wall Street
Wall Street: Υποχώρηση από τα ρεκόρ με κατάρρευση των μετοχών λογισμικού – Άνοδος του πετρελαίου

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame
Ήταν το «παιδί» του 24.04.26

Ο άνθρωπος που σκηνοθέτησε και στάθηκε στο πλευρό του Iron Man, ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε με τίποτα να δει το «παιδί» του να πεθαίνει στο Avengers: Endgame

Φροίξος Φυντανίδης
Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά
2016 23.04.26

Τη ληστεία πραγματοποίησαν πέντε άνδρες, οι οποίοι εισήλθαν στο διαμέρισμα της Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι, την έδεσαν, της έκλεισαν το στόμα με κολλητική ταινία και την κλείδωσαν στο μπάνιο.

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Womanizer ολκής 22.04.26

Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Αν Χάθαγουεϊ: Αλλάχ, εκπροσώπηση, αντιδράσεις – «Όχι όπως η Σαμπρίνα – Είναι μουσουλμάνα; – Insallah»
«Θεού θέλοντος» 22.04.26

Με μια μόλις έκφραση η Αν Χάθαγουεϊ προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο και άνοιξε συζητήσεις για την εκπροσώπηση και την ορατότητα σε μισαλλόδοξους καιρούς

Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γερμανία: Αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;
Κόσμος 24.04.26

Η νέα στρατιωτική στρατηγική αλλάζει μόνιμα τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου. Τι γράφει ο γερμανικό Τύπος και πώς το νέο στρατιωτικό αμυντικό δόγμα αλλάζει τις ισορροπίες.

Στράτος Ιωακείμ
Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν
Κόσμος 24.04.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση εκεχειρίας τριών εβδομάδων στον Λίβανο - Επιμένει ότι ο ίδιος κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ για να πιέσει το Ιράν να υπογράψει συμφωνία

Φύλλια Πολίτη
Ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame
Ήταν το «παιδί» του 24.04.26

Ο άνθρωπος που σκηνοθέτησε και στάθηκε στο πλευρό του Iron Man, ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε με τίποτα να δει το «παιδί» του να πεθαίνει στο Avengers: Endgame

Φροίξος Φυντανίδης
Δημόσιο: Τα μυστικά για σύνταξη πριν από τα 62
Εντός του 2026 24.04.26

Αναλυτικά οι 8 κατηγορίες ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη - Αφορά κατά κανόνα τους παλαιούς, πριν από το 1993, χωρίς απαραίτητα να έχουν και το πέναλτι της μειωμένης σύνταξης

Ηλίας Γεωργάκης
Ο εχθρός του εχθρού μου…: Πώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε τις ευρωπαϊκές χώρες πιο κοντά
Κόσμος 24.04.26

Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν, παράλληλα με τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, επιταχύνει μια αξιοσημείωτη αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών συμμαχιών και της στρατηγικής σκέψης για το μέλλον της ΕΕ

Μαριχουάνα… Go!
Χωρίς ομοσπονδιακή άδεια 24.04.26

Η μαριχουάνα βγαίνει από τη λίστα των πιο επικίνδυνων ναρκωτικών - Η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ την υποβαθμίζει τη μαριχουάνα σε ηπιότερη κατηγορία, ανοίγοντας τον δρόμο για ιατρική χρήση και έρευνα

Απογραφή ανελκυστήρων: Οι υποχρεώσεις του συντηρητή, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι
Απογραφή ασανσέρ 24.04.26

Ο βασικός στόχος της απογραφής είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, η πλήρης καταγραφή και ο έλεγχος των παλαιών και επικίνδυνων ανελκυστήρων σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια

Ακίνητα: Τέλος στην ομηρεία χιλιάδων ιδιοκτητών
Δασικοί χάρτες 24.04.26

Με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ, οι οποίες προωθούνται στη Βουλή, απλουστεύονται οι μεταβιβάσεις που αφορούν ακίνητα τα οποία έχουν εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες

Η Ρωσία καταγγέλλει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ που «δεν διαθέτουν νομιμοποίηση από τον ΟΗΕ»
Κόσμος 24.04.26

Οι κυρώσεις δεν έχουν κανένα νόημα αν δεν βασίζονται σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλει η Ρωσία, για την 20ή δέσμη μέτρων εναντίον της που υιοθέτησε η ΕΕ.

G20: Η Ρωσία «θα προσκληθεί» στις εργασίες και στη σύνοδο της Φλόριντα
Κόσμος 24.04.26

«Η Ρωσία είναι μέλος της G20 και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στις υπουργικές συναντήσεις και στη σύνοδο των ηγετών» που θα πραγματοποιηθούν στη Φλόριντα, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

Η Lufthansa καταργεί τη δωρεάν χειραποσκευή σε πτήσεις μικρής και μεσαίας απόστασης
Γερμανία 24.04.26

Η Lufthansa ανακοίνωσε ότι για επιλεγμένα δρομολόγια μικρής και μεσαίας απόστασης, θα είναι διαθέσιμη νέα κατηγορία ναύλου, στην οποία θα περιλαμβάνεται μόνο μία αποσκευή καμπίνας.

Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Ο Γιώργος Δώνης είναι ο νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, με την ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών ως το 2027 - Δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα πάρει μέρος σε Μουντιάλ.

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Cookies