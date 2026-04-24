Πρόσφατα, η Ρις Γουίδερσπουν είχε μια συνάντηση στη λέσχη βιβλίου της και προχώρησε σε μια τυχαία ανακάλυψη: οι περισσότεροι άνθρωποι (πιθανότατα στην ηλικία της, δηλαδή Gen X) δεν χρησιμοποιούν εργατεία τεχνητής νοημοσύνης, σε αντίθεση με τις νεότερες γενιές.

«Ρώτησα δέκα γυναίκες: ‘Πόσες από εσάς χρησιμοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη;’ Και μόνο τρεις από αυτές απάντησαν θετικά. Στη συνέχεια, ρώτησα: ‘Πόσες αισθάνεστε ότι γνωρίζετε πραγματικά τι κάνετε ή ότι τη χρησιμοποιείτε με τον σωστό τρόπο;’ Και μόνο μία απάντησε καταφατικά», εξήγησε η ηθοποιός σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram.

«Έτσι, αν μόνο τρεις στις δέκα γυναίκες χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, αυτό σημαίνει ότι το 70% αυτής της ομάδας δεν συμβαδίζει. Αυτό που έχω μάθει για την τεχνολογία είναι ότι αν δεν αποκτήσεις μια βασική κατανόηση από την αρχή, απλά σε προσπερνάει. Οπότε πρέπει να μαθαίνεις λίγο-λίγο για να συμβαδίζεις».

Στη συνέχεια, η Γουίδερσπουν είπε: «Ας είμαστε ρεαλιστές, τα παιδιά μας το χρησιμοποιούν κάθε μέρα».

Μάλιστα, ενθάρρυνε τους ακόλουθούς της στο Instagram να «μάθουν μαζί τα βασικά» για να «κάνουν την καθημερινότητά τους ευκολότερη και καλύτερη».

«Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα, παιδιά», κατέληξε.

«Ξεκίνα την εκπαίδευσή σου με τα κέντρα δεδομένων»

Το βίντεο διάρκειας σχεδόν ενός λεπτού προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις.

«Αγαπητή Ρις Γουίδερσπουν, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να σημειώσεις ότι το γεγονός ότι οι άνδρες κάνουν κάτι δεν σημαίνει ότι αυτό είναι καλό ή έξυπνο», έγραψε η δημοσιογράφος Κριστίνα Μπίνκλεϊ στο Threads.

«Παρακαλώ, ξεκίνα την εκπαίδευσή σου με τα κέντρα δεδομένων», σχολίασε μια άλλη γυναίκα στο Instagram. «Πού χτίζονται, πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνουν και τις καταστροφικές επιπτώσεις που έχουν στις κοινότητες όπου βρίσκονται».

Ένας άλλος χρήστης στο Threads υποστηρίζει ότι η προτροπή της Γουίδερσπουν δεν είναι τόσο αθώα. «Ασχολείται με τις τέχνες. Η τεχνητή νοημοσύνη κλέβει και εκμεταλλεύεται το έργο των πραγματικών καλλιτεχνών. Καταστρέφει επίσης τον πλανήτη. Έχει επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη και αυτή είναι η λογική της».

Πολλοί σχολιαστές επισήμαναν το γεγονός ότι η Γουίδερσπουν, η οποία ασχολείται και με την παραγωγή σειρών και ταινιών, υποστηρίζει από καιρό τους συγγραφείς μέσω του Reese’s Book Club της και έχει κάνει πολλές διασκευές για την οθόνη, και οι συγγραφείς ήταν μεταξύ εκείνων που αντιτάχθηκαν στην τεχνολογία όταν έγινε γνωστό ότι εταιρείες όπως η OpenAI χρησιμοποιούσαν βιβλία για να τροφοδοτήσουν τα σύνολα δεδομένων τους.

Η πρακτική αυτή οδήγησε σε αγωγές.