«Εκεί βρίσκεται το μέλλον»: Η Ρις Γουίδερσπουν θέλει οι γυναίκες να αγκαλιάσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη

Από την ώρα που η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχισε να γίνεται κομμάτι της ζωής μας, πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να μιλήσουν για τους κινδύνους που την ακολουθούν. Κάποιοι το έκαναν με παραδείγματα από την ταινία Terminator, άλλοι με έναν πιο ρεαλιστικό τρόπο – τύπου πόσες δουλειές ενδέχεται να χαθούν στο μέλλον.

Ανάμεσα σε αυτούς που αντιδρούν βρίσκονται και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, που θεωρούν ότι το Α.Ι. θα «σκοτώσει» τη δημιουργία, τη φαντασία και τη μαγεία στις τέχνες – είτε πρόκειται για σινεμά είτε για ζωγραφική. Ωστόσο, η Ρις Γουίδερσπουν δεν φαίνεται να ανήκει σε αυτούς και πάει κόντρα στο ρεύμα της εποχής.

«Είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες να εμπλακούν με την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς εκεί βρίσκεται το μέλλον της κινηματογραφικής βιομηχανίας» είπε η 49χρονη σταρ του Χόλιγουντ σε συνέντευξή της στο περιοδικό Glamour.

«Μπορεί να είσαι στεναχωρημένος με αυτό και να αντιδράς όσο θέλεις, αλλά η αλλαγή είναι εδώ» συνέχισε η Ρις Γουίδερσπουν. «Δεν πιστεύω ότι με τη χρήση του A.I. θα υπάρξει έλλειψη δημιουργικότητας και εφευρετικότητας στις τέχνες. Ίσως να μειωθεί».

Μάλιστα, η ίδια τόνισε ότι χρησιμοποιεί εργαλεία A.I. συνεχώς στην καθημερινότητά της, όπως πως να οργανώσει το πρόγραμμα και τα ραντεβού της, αλλά και ως βοήθεια στα ψώνια της. «Είναι ένα απίστευτο εργαλείο, καθώς σου γλιτώνει αρκετό χρόνο».