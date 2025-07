Η psych-rock μπάντα «The Velvet Sundown», που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη, δεν υπήρχε πριν από δύο εβδομάδες, αλλά σήμερα διαθέτει πάνω από μισό εκατομμύριο ακροατές στο Spotify και κυκλοφορεί το τρίτο του άλμπουμ.

Οι Velvet Sundown είναι είτε το πιο εργατικό και εμπνευσμένο ροκ συγκρότημα όλων των εποχών, είτε απλώς παίζουν με διαφορετικούς κανόνες.

Το psych-rock συγκρότημα εμφανίστηκε από το πουθενά πριν από δύο εβδομάδες, αλλά κατάφερε να κυκλοφορήσει άλμπουμ και έχει ήδη ανακοινώσει ότι το τρίτο θα κυκλοφορήσει σύντομα στο Spotify.

Ήδη διαθέτουν 500.000 μηνιαίους ακροατές στη δημοφιλή πλατφόρμα streaming μουσικής και δεν δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης.

Ωστόσο, κανένας από τους τέσσερις μουσικούς του συγκροτήματος που κατονομάζονται δεν έχει δώσει συνεντεύξεις ούτε φαίνεται να έχει ατομικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και δεν υπάρχουν αρχεία για ζωντανές εμφανίσεις.

Μάλιστα έχουν ήδη κατηγορηθεί οι ίδιοι και η μουσική τους ότι είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης (AI) – κάτι που το συγκρότημα αρνείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

They said we’re not real.

Maybe you aren’t either.

🌞 Paper Sun Rebellion – 07/14/25 – Pre-save before it fades.https://t.co/yd0c0nzGA0#TheVelvetSundown #PaperSunRebellion pic.twitter.com/0furdUVjLR

— The Velvet Sundown (@tvs_music) July 1, 2025