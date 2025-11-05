«Έκλαιγα συνεχώς, δεν κοιμόμουν, ήμουν εξαντλημένη»: Η Ρις Γουίδερσπουν μιλά ανοιχτά για την επιλόχειο κατάθλιψη

H Ρις Γουίδερσπουν επιστρέφει σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της — την πρώτη της εγκυμοσύνη και την επιλόχειο κατάθλιψη που ακολούθησε. Μιλώντας στο βρετανικό περιοδικό Harper’s Bazaar, η 49χρονη ηθοποιός παραδέχεται πως η μητέρα της είχε ιστορικό κατάθλιψης και την είχε προειδοποιήσει ότι η ψυχική αυτή κατάσταση μπορεί να είναι κληρονομική.

Η Γουίδερσπουν έγινε μητέρα για πρώτη φορά στα 23, όταν γέννησε την κόρη της, Άβα Φιλίπ, με τον τότε σύζυγό της, Ράιαν Φίλιπ. «Ήταν πραγματικά άσχημα. Τους πρώτους έξι μήνες ήμουν ταυτόχρονα χαρούμενη και καταθλιπτική. Έκλαιγα συνεχώς, δεν κοιμόμουν, ήμουν εξαντλημένη», θυμάται.

«Είχα πρόσβαση σε γιατρούς και ειδικούς. Πολλές γυναίκες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα — παλεύουν μόνες και το κρύβουν»

Η ηθοποιός εξηγεί ότι δεν είχε καμία προετοιμασία για τις ορμονικές μεταβολές μετά τον τοκετό — ούτε για το πώς η κατάσταση θα επιδεινωνόταν όταν σταμάτησε τον θηλασμό έξι μήνες αργότερα. «Είναι δύσκολο να είσαι νέα μαμά. Όλοι έχουν μια άποψη για το πώς ‘πρέπει’ να μεγαλώνεις το παιδί σου», λέει.

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση μιας φίλης της, η οποία την παρότρυνε να ζητήσει επαγγελματική βοήθεια. «Είχα πρόσβαση σε γιατρούς και ειδικούς. Πολλές γυναίκες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα — παλεύουν μόνες και το κρύβουν», αναφέρει.

Σήμερα, η σταρ της σειράς Big Little Lies — και ιδρύτρια της εταιρείας παραγωγής Hello Sunshine — πρόκειται να τιμηθεί με το βραβείο Cultural Icon στα Harper’s Bazaar Women of the Year Awards 2025. Η Γουίδερσπουν παραδέχεται ότι το άγχος και η τελειομανία της αποτέλεσαν κινητήρια δύναμη στην καριέρα της: «Αγχώθηκα τόσο πολύ για τη δουλειά μου — και αυτό με πήγε ψηλά. Επιβραβεύτηκα για το άγχος μου», λέει.

«Αλλά μεγαλώνω και αρχίζω να αποδέχομαι ότι είμαι αρκετή.»