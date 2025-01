Διάσημη ηθοποιός «έκοψε» την καλημέρα στην Ρις Γουίδερσπουν επειδή δεν της άρεσε το χιούμορ της

Δεν απλά μια από τις πιο γνωστές ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αλλά και μια από τις πιο αστείες φιγούρες της μεγάλης οθόνης – έστω κι αν το βιογραφικό της περιλαμβάνει αρκετούς σοβαρούς ρόλους. Ωστόσο, η Ρις Γουίδερσπουν φημίζεται για το χιούμορ της, το οποίο δεν διστάζει να το δείχνει με κάθε ευκαιρία.

Ωστόσο, όπως φαίνεται αυτό δεν αρέσει σε όλους – τουλάχιστον αυτό αποκάλυψε η 48χρονη ηθοποιός σε συνέντευξή της στο People. Η Ρις Γουίδερσπουν έκανε γνωστό ότι μια πολύ γνωστή ηθοποιός, που κάποτε ήταν φίλη της, της «έκοψε» την καλημέρα καθώς δεν της άρεσαν τα αστεία της.

Reese Witherspoon says famous actress ‘doesn’t talk’ to her anymore after bombing ‘serious’ awards speech https://t.co/WMIt3ysfX2 pic.twitter.com/OvIiS8c4CW

— Page Six (@PageSix) January 30, 2025