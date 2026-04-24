Ξανά Άνοιξη από σήμερα – Ανεβαίνει ο υδράργυρος

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Στη δυτική Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια και αναμένεται να φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.