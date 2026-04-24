Ξανά Άνοιξη από σήμερα – Ανεβαίνει ο υδράργυρος
Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει σε αρκετές περιοχές της χώρας τους 20 βαθμούς Κελσίου
- «Καρφιά» Βενιζέλου κατά κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
- Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα
- Από μια λεπτή κλωστή κρέμεται η εκεχειρία Ιράν-ΗΠΑ – Τι μπορεί να συμβεί αν κοπεί
- Ανοιξε το νέο Xilton: Νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisia
Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Στη δυτική Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια και αναμένεται να φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.
Αναλυτικά η πρόγνωση:
Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα
Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
Αττική
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
Θεσσαλονίκη
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
- Νέα μέτρα για τις ελλείψεις και αποσύρσεις φαρμάκων που θα συνεχίζονται
- Γερμανία: Αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;
- Συνταγή: Νιόκι με μπρόκολο
- Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν
- Το spanish squat είναι η άσκηση που δεν ξέρατε ότι χρειάζεστε
- Ισχυρή σεισμική δόνηση ανοιχτά της Κρήτης
- Ξανά Άνοιξη από σήμερα – Ανεβαίνει ο υδράργυρος
- Ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame
