Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 14 ημερών

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου ένα νεογνό μόλις 14 ημερών έχασε τη ζωή του.

Οπως αναφέρει το tempo24, η αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» ότι την Τετάρτη 22 Απριλίου, κατέληξε ένα αγοράκι, το οποίο νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών.

Το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και σύμφωνα με ιατρικές πηγές αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Για την υπόθεση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.