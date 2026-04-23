Γιορτή σήμερα 24 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αν αναρωτιέστε για τη γιορτή σήμερα, ετοιμαστείτε για πολλές ευχές, καθώς η λίστα των εορταζόντων είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Απριλίου

Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή οι:

Ελισάβετ, Ελίζα, Λίζα, Ζέτα, Ζέττα, Έλλη, Βέτα, Μπέττυ, Ελισσάβετ.

Αχιλλέας, Αχιλλεύς, Αχίλλιος, Αχίλλειος.

Δούκας, Δούκισσα, Δουκίτσα.

Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα.

Θαυμαστός, Θαυμαστή.

Οι Άγιοι που τιμάμε σήμερα

Η 24η Απριλίου είναι αφιερωμένη στη μνήμη των παρακάτω Αγίων και Οσίων:

Οσία Ελισάβετ η Θαυματουργός: Μια σπουδαία μορφή του μοναχισμού που αφιερώθηκε στον Θεό από μικρή ηλικία και αξιώθηκε με το χάρισμα της θαυματουργίας.

Άγιος Αχιλλέας ο Ιερομάρτυρας: Τιμάται για την προσφορά και τη θυσία του στην πίστη.

Άγιος Δούκας ο Ράπτης: Ένας νεομάρτυρας από τη Μυτιλήνη που μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη.

Άγιοι Πασικράτης και Βαλεντίων: Μάρτυρες που έζησαν και θυσιάστηκαν κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.

Όσιος Θαυμαστός: Μορφή που διακρίθηκε για την ασκητική της ζωή.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa