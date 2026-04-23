Γιορτή σήμερα 24 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα; Δείτε αναλυτικά τα ονόματα και μην ξεχάσετε να ευχηθείτε χρόνια πολλά στα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Αν αναρωτιέστε για τη γιορτή σήμερα, ετοιμαστείτε για πολλές ευχές, καθώς η λίστα των εορταζόντων είναι ιδιαίτερα μεγάλη.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Απριλίου
Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή οι:
- Ελισάβετ, Ελίζα, Λίζα, Ζέτα, Ζέττα, Έλλη, Βέτα, Μπέττυ, Ελισσάβετ.
- Αχιλλέας, Αχιλλεύς, Αχίλλιος, Αχίλλειος.
- Δούκας, Δούκισσα, Δουκίτσα.
- Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα.
- Θαυμαστός, Θαυμαστή.
Οι Άγιοι που τιμάμε σήμερα
Η 24η Απριλίου είναι αφιερωμένη στη μνήμη των παρακάτω Αγίων και Οσίων:
- Οσία Ελισάβετ η Θαυματουργός: Μια σπουδαία μορφή του μοναχισμού που αφιερώθηκε στον Θεό από μικρή ηλικία και αξιώθηκε με το χάρισμα της θαυματουργίας.
- Άγιος Αχιλλέας ο Ιερομάρτυρας: Τιμάται για την προσφορά και τη θυσία του στην πίστη.
- Άγιος Δούκας ο Ράπτης: Ένας νεομάρτυρας από τη Μυτιλήνη που μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη.
- Άγιοι Πασικράτης και Βαλεντίων: Μάρτυρες που έζησαν και θυσιάστηκαν κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.
- Όσιος Θαυμαστός: Μορφή που διακρίθηκε για την ασκητική της ζωή.
Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa
