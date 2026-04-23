Στη φυλακή ο ανήλικος για την παράσυρση της 16χρονης στη Λιοσίων

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 16 χρόνος με καταγωγή από το Σουδάν, ο οποίος κατηγορείται για το τροχαίο ατύχημα στην οδό Λιοσίων, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της 16χρονης.

Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες, εκφράζει τη θλίψη του για ό,τι συνέβη και εμφανίζεται έτοιμος να συνδράμει την 16χρονη σε ό, τι χρειαστεί, δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για ό,τι συνέβη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ισχυρίστηκε πως όταν κατάλαβε τι είχε γίνει φοβήθηκε κυρίως επειδή δεν διέθετε δίπλωμα, και γι’ αυτό έφυγε από το σημείο.

Πρόσθεσε ότι επιθυμεί να βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο την ίδια και την οικογένειά της, ενώ επισήμανε πως, όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, αποφάσισε να παραδοθεί στην αστυνομία.

Ελεύθερος ο 22χρονος

Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν οι δικαστικές αρχές στον 22χρονο συνοδηγό ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές το μήνα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγύηση 3.000 ευρώ.

Και αυτός σύμφωνα με πληροροφίες υποστήριξε ότι πανικοβλήθηκε και έχασε την ψυχραιμία του.