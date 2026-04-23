Από μια λεπτή κλωστή κρέμεται η εκεχειρία Ιράν-ΗΠΑ – Τι μπορεί να συμβεί αν κοπεί

Μπορεί τυπικά η κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να βρίσκεται σε ισχύ, αλλά οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών και θαλάσσιων διαδρομών, κατάσχοντας ιρανικά πλοία ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί συνεχώς. Με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ δεν αξιοποιούνε τα περιθώρια για απεμπλοκή από έναν επιζήμιο για τις ίδιες πόλεμο, η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή.

Τι θα συμβεί λοιπόν αν ηχήσουν ξανά τα όπλα εκατέρωθεν.

Το περιοδικό Foreign Policy προχώρησε σε πέντε εκτιμήσεις για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν μετά από μια απευκταία κατάρρευση της εκεχειρίας.

Δεδομένου ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να αμφισβητείται εν μέσω της εκεχειρίας, το αμερικανικό περιοδικό εκτιμά ότι αυτό αναμένεται να συνεχιστεί αν η ανακωχή καταρρεύσει.

Ο ασφυκτικός έλεγχος του Ιράν στα στενά έχει αποδειχθεί το σημαντικότερο διαπραγματευτικό χαρτί του στον πόλεμο και η Τεχεράνη φαίνεται έτοιμη να χρησιμοποιήσει τον έλεγχο αυτής της στρατηγικής θαλάσσιας οδού ως αποτρεπτικό μέσο ακόμη και μετά από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία. Το μέλλον των Στενών του Ορμούζ είναι ίσως το μεγαλύτερο άλυτο ζήτημα της σύγκρουσης στην παρούσα φάση.

Το Foreign Policy,όμως, υπογραμμίζει πως παράλληλα με το Ορμούζ μπορεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, άλλη μία κρίσιμη ναυτιλιακή οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν αν ξαναρχίσουν οι μάχες.

Οι Χούθι ως στενοί σύμμαχοι του Ιράν στην Υεμένη, θα μπορούσαν να κινηθούν ώστε να διακόψουν τη διέλευση, καθώς έχουν υποδείξει το κλείσιμο του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ ως πιθανό μέτρο αντιποίνων.

Κάτι τέτοιο φυσικά θα ασκούσε τεράστιες πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Η Χεζμπολάχ θα μπει στον πόλεμο

Αν η ανακωχή ΗΠΑ-Ιράν καταρρεύσει, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει το Ισραήλ στην πλήρη επανέναρξη των επιχειρήσεων στον Λίβανο, συνεχίζει το περιοδικό.

Η εκεχειρία στον Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ είναι επίσης εξαιρετικά εύθραυστη. Και οι δύο πλευρές έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη για παραβιάσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα, ακόμη και εν μέσω συνεχιζόμενης διπλωματίας μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανικής κυβέρνησης.

Η ανακωχή συνδέεται εγγενώς με την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, αν και το Ισραήλ και οι ΗΠΑ αρχικά αρνήθηκαν να συμπεριλάβουν τον Λίβανο ως μέρος εκείνης της συμφωνίας, παρά την επιμονή της Τεχεράνης ότι περιλαμβανόταν. Πριν ο Τραμπ ανακοινώσει δεκαήμερη ανακωχή στον Λίβανο στις 16 Απριλίου, αυτή η διαφωνία λίγο έλειψε να εκτροχιάσει συνολικά τη συμφωνία εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν.

Χερσαία εισβολή: μια επικίνδυνη επιχείρηση για ΗΠΑ

Τρίτον, ο Τραμπ θα μπορούσε να αποφασίσει ότι η ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων σε ιρανικά εδάφη είναι αναγκαία για να εντείνει την πίεση προς την Τεχεράνη και να ολοκληρώσει τους διακηρυγμένους πολεμικούς στόχους, όπως υπογραμμίζει το περιοδικό.

Μεταξύ των πιθανών χερσαίων στόχων είναι η κατάληψη του νησιού Χαργκ. Ωστόσο, στρατιωτικοί ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι τέτοιες επιχειρήσεις θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνες και θα έθεταν τα αμερικανικά στρατεύματα σε θανάσιμο κίνδυνο.

Ήδη οι ΗΠΑ διαθέτουν 50.000 με 70.000 στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων πεζοναυτών και αλεξιπτωτιστών, καθώς και εκατοντάδων μελών δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων. Χιλιάδες επιπλέον δυνάμεις κατευθύνονται επίσης προς την περιοχή μαζί με άλλα στρατιωτικά μέσα.

Το Ιράν διαθέτει απειλητικές στρατιωτικές δυνατότητες;

Βέβαια, το Foreign Policy σημειώνει ότι οι Ιρανοί διαθέτουν στρατιωτικές δυνατότητες παρά τα όσα έχουν διατυπώσει ο Τραμπ και ανώτεροι αξιωματούχοι για τον αντίκτυπο των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν. «Έχουμε εξουδετερώσει το ναυτικό τους. Έχουμε εξουδετερώσει την αεροπορία τους. Έχουμε εξουδετερώσει τους ηγέτες τους», είχε δηλώσει ο Τραμπ την Τρίτη 21 Απριλίου.

Το αμερικανικό περιοδικό τονίζει ότι υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει υπερβάλει ως προς την έκταση των ζημιών.

Από την πρόσφατη κατάρριψη αμερικανικών μαχητικών μέχρι τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, είναι σαφές ότι το Ιράν διατηρεί ένα σύνολο δυνατοτήτων που θα συνεχίσουν να συνιστούν απειλή αν η εκεχειρία καταρρεύσει.

Ο αντιστράτηγος Τζέιμς Άνταμς, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε μέλη του Κογκρέσου ότι το Ιράν «διατηρεί χιλιάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία μπορούν να απειλήσουν αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις σε όλη την περιοχή, παρά τη μείωση των δυνατοτήτων του λόγω φθοράς και κατανάλωσης αποθεμάτων».