Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Ιρανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν την Ουάσιγκτον για την καθυστέρηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών της χώρας από τις ΗΠΑ, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι κατέλαβαν δύο πλοία ( ανάμεσά τους και το ελληνόκτητο Epaminodas) στα Στενά του Ορμούζ και ότι άνοιξαν πυρ εναντίον ενός τρίτου πλοίου για παραβίαση των ναυτιλιακών κανονισμών.

Ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί «διάλογο και συμφωνία», αλλά «η παραβίαση των δεσμεύσεων, ο αποκλεισμός και οι απειλές αποτελούν τα κύρια εμπόδια για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις».

Ο Τραμπ μιλά για πιθανή επανέναρξη συνομιλιών την Παρασκευή. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο αμερικανός πρόεδρος , δεν έχει θέσει προθεσμία για την λήξη της εκεχειρίας, τονίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα θα καθοριστεί από τον ίδιο.

Ο Λίβανος καταδίκασε το Ισραήλ για τη «στοχευμένη δολοφονία» της ανταποκρίτριας της εφημερίδας Al-Akhbar, Αμάλ Χαλίλ και τον τραυματισμό της συναδέλφου της, Ζεϊνάμπ Φαράτζ, παρά την εκεχειρία, την οποία το Ισραήλ παραβιάζει καθημερινά με θανατηφόρες επιθέσεις και κατεδαφίσεις λιβανέζικων σπιτιών. Σήμερα επαναλαμβάνονται στην Ουάσινγκτον οι συνομιλίες Βηρυτού-Τελ Αβίβ σε επίπεδο πρεσβευτών.

