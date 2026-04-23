Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει

Υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες λαμβάνει θεραπεία για τα σοβαρά τραύματά του ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στους New York Times, ο ηγέτης του Ιράν περιβάλλεται από μια επίλεκτη ιατρική ομάδα.

Σε αυτήν συμμετέχει άμεσα ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι καρδιοχειρουργός. Ο αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος εξελέγη για να διαδεχθεί τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, φαίνεται να κυβερνά εξ αποστάσεως μέσω γραπτών επικοινωνιών. Είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την πρώτη ημέρα του πολέμου. Στην επιδρομή αυτή σκοτώθηκαν ο πατέρας του, αλλά και πολλά μέλη της οικογένειάς του.

«Οξυδερκής και δραστήριος»

Σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν στους ΝΥΤ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λαμβάνει θεραπεία, αλλά είναι «οξυδερκής και δραστήριος». Ζει σε απομόνωση σε μυστική τοποθεσία, περιτριγυρισμένος από μια υψηλού επιπέδου ιατρική ομάδα. Αυτή περιλαμβάνει τον ίδιο τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, καθώς και τον υπουργό Υγείας.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τον διορισμό του και επικοινωνεί μόνο μέσω γραπτών δηλώσεων, που διαβιβάζονται σύμφωνα με ένα αυστηρό πρωτόκολλο. Ο Ιρανός ηγέτης δεν δέχεται επισκέπτες για λόγους ασφαλείας και λαμβάνει χειρόγραφα μηνύματα, «τοποθετημένα σε σφραγισμένους φακέλους και στη συνέχεια παραδομένα από κούριερ που ταξιδεύουν σε αυτοκινητόδρομους και δευτερεύοντες δρόμους, με αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα, μέχρι να φτάσουν στο κρησφύγετό του», σύμφωνα με τους New York Times.

Σοβαρά εγκαύματα

Όπως αναφέρουν οι πηγές, ιατρικά, η κατάστασή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει σοβαρή. Από τις 28 Φεβρουαρίου που τραυματίστηκε, έχει υποβληθεί σε «τρεις χειρουργικές επεμβάσεις στο ένα πόδι και περιμένει προσθετικό μέλος». Χρειάστηκε επίσης χειρουργική επέμβαση στο χέρι και σταδιακά ανακτά τη χρήση του.

Επίσης, αναφέρεται στο ρεπορτάζ που βασίζεται σε συνεντεύξεις από τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα με γνώση της κατάστασης, «το πρόσωπο και τα χείλη του είχαν σοβαρά εγκαύματα, καθιστώντας δύσκολη την ομιλία». Παρά ταύτα, επιμένουν, παραμένει «οξυδερκής και δραστήριος».

Κυβερνούν οι Φρουροί

Σε αυτό το πλαίσιο, και «τουλάχιστον προς το παρόν», αναφέρουν οι πηγές, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέθεσε την εξουσία λήψης αποφάσεων σε στρατηγούς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Τα μέλη αυτά του ιδεολογικού στρατού του καθεστώτος έχουν κυρίως την ευθύνη να κατευθύνουν τη στρατιωτική στρατηγική κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τους New York Times, οι Φρουροί της Επανάστασης θεωρούσαν τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ «απειλή για την επιβίωση του καθεστώτος». Ωστόσο, πλέον εκτιμούν ότι η απειλή αυτή έχει περιοριστεί.