«Επανεμφάνιση» Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα υποχρεώσουμε τους εχθρούς μας να πέσουν στα γόνατα
Επανεμφάνιση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζάταμπα Χαμενεΐ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Telegram, δήλωσε ότι «ο στρατός του Ιράν είναι έτοιμος να χτυπήσει τους αμερικανικούς και σιωνιστικούς στόχους σαν αστραπή».
- Απόπειρα αρπαγής ανηλίκου από αλλοδαπούς στην Κάτω Τιθορέα – Τι λέει ο δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας
- Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
- «Με τρυπούσαν αλλά δεν έβγαινε αίμα» – Η αφήγηση ενός από τους τελευταίους «εκκαθαριστές» του Τσερνόμπιλ
- Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση από την εκλογή του, έκανε μια δημόσια δήλωση μέσω του λογαριασμού του στο Telegram.
Με αφορμή την επέτειο της ίδρυσης του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, εξαπέλυσε απειλές κατά των εχθρών της χώρας.
Έγραψε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ:
«Από την Πολεμική Αεροπορία μέχρι το Πολεμικό Ναυτικό: Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να γονατίσουν τον εχθρό.
Όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Στρατού του Ιράν χτυπούν τις ΗΠΑ και τους σιωνιστές δολοφόνους σαν κεραυνός, έτσι και το γενναίο Πολεμικό Ναυτικό του είναι έτοιμο να επιφέρει νέες πικρές ήττες στους εχθρούς του».
Και σημείωνε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ότι «θα υποχρεώσουμε τους εχθρούς μας να πέσουν στα γόνατα».
POST ON SUPREME LEADER MOJTABA KHAMENEI’S CHANNEL
Iran’s military is ready to strike the U.S. and “Zionist” targets “like lightning,”
The navy is prepared to deliver new defeats.
IRAN IS READY FOR WAR pic.twitter.com/5Xd7977ljX
— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 21, 2026
- Χαϊδάρι: Σκληρή μάχη για τη ζωή της δίνει η 13χρονη μαθήτρια – Έπαθε τέσσερις ανακοπές στο χειρουργείο
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πού μπορούν να συναντηθούν οι δύο «αιώνιοι»
- Apple: Ο Τιμ Κουκ παραδίδει 4 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης μετά από 15 χρόνια
- Αταμάν: «Θα δώσουμε μάχη για να πάμε στο Final Four»
- Τρεις συλλήψεις για λαθραία τσιγάρα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
- Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ
- Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν – Περιμένει την πρόταση της Τεχεράνης
- Βουλγαρία: Πως η νίκη Ράντεφ είναι ικανή να «σπάσει» την κρίσιμη αλυσίδα εφοδιασμού της Ουκρανίας με πυρομαχικά
