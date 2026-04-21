«Επανεμφάνιση» Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα υποχρεώσουμε τους εχθρούς μας να πέσουν στα γόνατα

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση από την εκλογή του, έκανε μια δημόσια δήλωση μέσω του λογαριασμού του στο Telegram.

Με αφορμή την επέτειο της ίδρυσης του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, εξαπέλυσε απειλές κατά των εχθρών της χώρας.

Έγραψε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ:

«Από την Πολεμική Αεροπορία μέχρι το Πολεμικό Ναυτικό: Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να γονατίσουν τον εχθρό.

Όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Στρατού του Ιράν χτυπούν τις ΗΠΑ και τους σιωνιστές δολοφόνους σαν κεραυνός, έτσι και το γενναίο Πολεμικό Ναυτικό του είναι έτοιμο να επιφέρει νέες πικρές ήττες στους εχθρούς του».

Και σημείωνε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ότι «θα υποχρεώσουμε τους εχθρούς μας να πέσουν στα γόνατα».