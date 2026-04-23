Τραμπ: Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ – Επιμένει ότι η ηγεσία του Ιράν είναι διασπασμένη

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για «σκληροπυρηνικούς» και «μετριοπαθείς» στο Ιράν, επιμένοντας στην άποψη ότι η ηγεσία της Τεχεράνης είναι διασπασμένη.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε νέα ανάρτησή του, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το Ιράν δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του! Απλά δεν ξέρουν! Οι εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των ‘σκληροπυρηνικών’, που έχουν υποστεί σοβαρές ήττες στο πεδίο της μάχης, και των ‘μετριοπαθών’, που δεν είναι καθόλου μετριοπαθείς (αλλά κερδίζουν σεβασμό!), είναι τρελές!».

Και προσθέτει: «Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να εισέλθει ή να εξέλθει χωρίς την έγκριση του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ‘σφραγισμένο σφιχτά’, μέχρι τη στιγμή που το Ιράν θα είναι σε θέση να κάνει μια συμφωνία!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Τραμπ: Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες

Να σημειωθεί ότι, με προηγούμενη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Έχω διατάξει το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίγει πυρ και να καταστρέφει κάθε σκάφος, όσο μικρό κι αν είναι (τα πολεμικά πλοία τους βρίσκονται όλα, και τα 159, στον βυθό της θάλασσας!), που τοποθετεί νάρκες στα ύδατα των Στενών του Ορμούζ. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δισταγμός».

«Επιπλέον, τα ‘ναρκαλιευτικά’ μας καθαρίζουν τα Στενά αυτή τη στιγμή. Δια του παρόντος διατάζω να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά σε τριπλάσιο επίπεδο!», προσέθεσε.