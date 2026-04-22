newspaper
Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τραμπ: Η εκεχειρία θα παραταθεί έως πέντε μέρες, λέει το Axios – Με τις βαλίτσες στο χέρι ο Βανς τελικά έμεινε σπίτι
Κόσμος 22 Απριλίου 2026, 12:18

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios αναφέρει ότι ο Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την εκεχειρία αλλά όχι επ' αόριστον - Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναβολή ταξιδιού του Βανς

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Spotlight

Ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέιμς Ντι Βανς, είχε φτιάξει βαλίτσες και ήταν έτοιμος να πετάξει στο Ισλαμαμπάντ η απόφαση άλλαξε. Το γεγονός ότι οι Ιρανοί δεν είχαν δώσει σαφή απάντηση για το εάν θα πήγαιναν ή όχι στις συνομιλίες οδήγησε τις ΗΠΑ να αναβάλουν την αποστολή της διπλωματικής αντιπροσωπείας καθώς υπήρχε ο κίνδυνος να μείνουν στα κρύα του λουτρού στο Πακιστάν.

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος τρεις αμερικανούς αξιωματούχους, περιγράφει το παρασκήνιο της απόφασης αλλά και το πώς σκοπεύει να κινηθεί – τουλάχιστον προς το παρόν – ο Τραμπ που ανακοίνωσε τελικά παράταση της εκεχειρίας μέχρι οι «αντιμαχόμενες πλευρές στο Ιράν» να καταλήξουν σε μία κοινή αντιπρόταση προς τις ΗΠΑ.

Η εκεχειρία αυτή δεν είναι επ’ αόριστο. «Ο Τραμπ είναι πρόθυμος να δώσει άλλες τρεις έως πέντε ημέρες εκεχειρίας για να επιτρέψει στους Ιρανούς να συνέλθουν», δήλωσε χαρακτηριστικά μια αμερικανική πηγή.

Ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η αμερικανική διοίκηση, σύμφωνα με τις πηγές, είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος στην Τεχεράνη εξουσιοδοτημένος για να μιλήσει με αποτέλεσμα να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις για την πορεία των συνομιλιών και του πολέμου.

Ακόμα κι αν οι ΗΠΑ υπερπροβάλλουν ίσως τις υπαρκτές διαφοροποιήσεις στην Τεχεράνη, είναι σαφές ότι βρίσκονται αντιμέτωπες με αυτό που οι ίδιες προκάλεσαν καθώς εκτός από το ότι δολοφόνησαν τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, και ο Αλί Λαρατζανί γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επίσης σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση.

Ο Λαριτζανί που ήταν ο συνδετικός κρίκος και ο συντονιστής ανάμεσα στους Φρουρούς της Επανάστασης και την κυβέρνηση, και κατά πολλούς ένας πραγματιστής, βγήκε από τη μέση με αποτέλεσμα να είναι πιο δύσκολη μία ενιαία γραμμή στο Ιράν.

Ο αντικαταστάτης του, Mohammad Bagher Zolghadr – του οποίου η δουλειά είναι να συντονίζει μεταξύ των Φρουρών της Επανάστασης, της πολιτικής ηγεσίας και του ανώτατου ηγέτη – δεν είναι αποτελεσματικός, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Το παρασκήνιο της κατάρρευσης των συνομιλιών

Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν εξαιρετικά απογοητευτικές για τον Λευκό Οίκο – ιδιαίτερα για τον αντιπρόεδρο Βανς, ο οποίος είχε ετοιμάσει τις βαλίτσες του για το Ισλαμαμπάντ για να ηγηθεί του δεύτερου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών, γράφει το Axios.

Αντίθετα, βρέθηκε να περιμένει τους στρατηγούς των Φρουρών της Επανάστασης που ελέγχουν τώρα το Ιράν να επιτρέψουν στον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ και τον Αραγτσί να ταξιδέψουν στο Πακιστάν για να τον συναντήσουν.

Το βράδυ της Δευτέρας, οι Ιρανοί φάνηκε να έχουν δώσει στους Πακιστανούς μεσολαβητές το πράσινο φως για συνομιλίες, αν και επισήμως δεν έδωσαν θετική απάντηση. Μέχρι το πρωί της Τρίτης, αυτό το σήμα είχε εξαφανιστεί, και αντικαταστάθηκε από την απαίτηση οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους.

Το Air Force Two έμεινε για ώρες στον αεροδιάδρομο της Βάσης Άντριους, έτοιμο να αναχωρήσει – μέχρι που έγινε σαφές ότι το ταξίδι δεν θα γινόταν.

Οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι επρόκειτο να πετάξουν από το Μαϊάμι στο Ισλαμαμπάντ, επιβιβάστηκαν σε κυβερνητικό αεροπλάνο για την Ουάσιγκτον.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο Τραμπ συναντήθηκε με την ομάδα εθνικής ασφάλειας: τους Βανς, Γουίτκοφ, Κούσνερ, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ, τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, τον επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Νταν Κέιν, και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ δεν ήξεραν προς τα πού κλίνει

Μπαίνοντας, ορισμένοι από τους ίδιους τους συμβούλους του Τραμπ δεν ήξεραν προς τα πού κλίνει: ένα μαζικό χτύπημα στην ενεργειακή υποδομή του Ιράν ή περισσότερο χρόνο για διπλωματία. Τελικά επέλεξε το δεύτερο.

«Ο βαθμός του ρήγματος έγινε σαφής τις τελευταίες ημέρες και το ερώτημα ήταν: έχει νόημα να πάει κανείς στο Ισλαμαμπάντ έτσι;» είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. «Έτσι, η απόφαση ήταν να δοθεί στις διπλωματικές προσπάθειες λίγο περισσότερος χρόνος».

Αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι και συνεργάτες του Τραμπ κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: ο πρόεδρος πιστεύει ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει ό,τι μπορούν και θέλουν στρατιωτικά από τον ολοένα και πιο αντιδημοφιλή πόλεμο. Δεν θα τον ξαναρχίσει μέχρι να εξαντλήσει κάθε άλλη επιλογή.

«Σίγουρα φαίνεται ότι ο Τραμπ δεν θέλει πλέον να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία και έχει λάβει την απόφαση να τερματίσει τον πόλεμο», δήλωσε μια αμερικανική πηγή κοντά στον Τραμπ.

Ωστόσο εάν οι Πακιστανοί μεσολαβητές δεν μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του Ιράν εντός του χρονικού περιθωρίου που δίνει ο Τραμπ, η στρατιωτική επιλογή επιστρέφει στο τραπέζι.

Περιμένουν από τον Χαμενεΐ να μιλήσει

Αμερικανοί αξιωματούχοι και Πακιστανοί μεσολαβητές περιμένουν τον Χαμενεΐ να σπάσει τη σιωπή του μέσα στις επόμενες δύο ημέρες και να δώσει στους διαπραγματευτές του μια σαφή οδηγία για να επιστρέψουν στο τραπέζι των συνομιλιών, σύμφωνα με μια περιφερειακή πηγή που γνωρίζει την προσπάθεια διαμεσολάβησης και μια ισραηλινή πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Ο Τραμπ από την άλλη επιχείρησε να μετριάσει το γεγονός ότι υποχώρησε για ακόμα μία φορά από τις απειλές του λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ ισχυριζόμενος ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πλήγμα απέναντι στο Ιράν, αν και η αναστάτωση που προκαλείται στην παγκόσμια οικονομία βαραίνει κυρίως τον ίδιο.

«Το Ιράν δεν θέλει τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, τα θέλει ανοιχτά για να μπορούν να βγάζουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα», έγραψε στο Truth Social. «Λένε ότι το θέλουν κλειστό μόνο επειδή το έχω ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ!), οπότε απλώς θέλουν να σώσουν την υπόληψή τους».

«Άνθρωποι με πλησίασαν πριν από τέσσερις ημέρες, λέγοντας: «Κύριε, το Ιράν θέλει να ανοίξει τα Στενά, αμέσως»», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Αλλά αν το κάνουμε αυτό, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει Συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν ανατινάξουμε την υπόλοιπη χώρα τους, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών τους!»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πολιτική
Μητσοτάκης: Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση

Μητσοτάκης: Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στο Άλμπανι – Πώς την κατέβασαν
Στη Νέα Υόρκη 22.04.26

Η αρκούδα ανέβηκε στο δέντρο περίπου στις 2:00 τη νύχτα και παρέμεινε εκεί μέχρι λίγο πριν από το μεσημέρι της επόμενης μέρας, ύστερα από χορήγηση αναισθητικού από ειδικούς για την άγρια ζωή

Σύνταξη
Τραμπ: Πλήγμα από Βιρτζίνια εν όψει midterms – Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς
Δημοψήφισμα 22.04.26

«Συγχαρητήρια, Βιρτζίνια!» πανηγύρισε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, που είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην εκστρατεία υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα

Σύνταξη
Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
Κόσμος 22.04.26

Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Λευκός Οίκος vs Βατικανού 22.04.26

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Τρία τα πλοία που δέχτηκαν πυρά στα Στενά του Ορμούζ – Αναφορές για βομβαρδισμούς των IDF στον νότιο Λίβανο
Σε τεντωμένο σκοινί 22.04.26 Upd: 12:34

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας κάτι που οι Ιρανοί θεωρούν τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο - «Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου», λέει η Τεχεράνη προσθέτοντας πως θα αντισταθεί «στον εκφοβισμό» - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Εάν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν ξανά «αποχαιρετήστε την παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή»
Απειλές Ιράν 22.04.26

Το Ιράν απειλεί να τερματιστεί η παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, εάν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν ξανά, καθώς θα άρχιζε σε αντίποινα να πλήττει ακόμη πιο σκληρά τις γειτονικές μοναρχίες του Κόλπου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 5 έγκλειστοι νεκροί κατά την εξέγερση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας
Βενεζουέλα 22.04.26

«Καβγάς» σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Βενεζουέλα εκτραχύνθηκε «σε εξέγερση», με αποτέλεσμα πέντε έγκλειστοι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με το υπουργείο Σωφρονιστικών Υπηρεσιών.

Σύνταξη
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε σκοτώσει γειτόνισσά του το 1990
Κόσμος 22.04.26

Ο Τσάντγουικ Γουίλασι, 58 ετών, ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο γειτόνισσάς του το 1990, εκτελέστηκε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα στη Φλόριντα.

Σύνταξη
Πτώση τουρκικού Σινούκ κατά τη διάρκεια άσκησης
Άγκυρας/Τεμέλι 22.04.26

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, «ένα ελικόπτερο βαρέων μεταφορών CH-47 που ανήκει στη Διοίκηση Αεροπορίας του Τουρκικού Στρατού συνετρίβη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέραμα: Εκσκαφέας έπεσε στο πόδι 62χρονου εργάτη και τον τραυμάτισε σοβαρά
Διενεργείται προανάκριση 22.04.26

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Σκρά και Αγίας Βαρβάρας, στο Πέραμα, όπου εκτελούνταν εργασίες οδοποιίας

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ανεπαρκή μέτρα για την ακρίβεια και τους δανειολήπτες – Υπεύθυνη η «παγκόσμια οικονομική κρίση» για τον πρωθυπουργό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και υπό το βάρος της δημοσκοπικής κατρακύλας της ΝΔ αλλά και της σκανδαλολογίας, ανακοίνωσε μέτρα κατώτερα των περιστάσεων, ενώ υποστήριξε για την ανεπάρκεια των μέτρων ότι «κανένα κράτος, όσο ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας κρίσης»

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Αγωνία στο Μαξίμου
Δείτε live 22.04.26

Ψηφίζονται τα αιτήματα για άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ έπειτα από τις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Η Λέστερ υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία, δέκα χρόνια μετά το ιστορικό πρωτάθλημα στην Premier League! (vid, pic)
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Λέστερ θα αγωνιστεί στη League One, έχοντας υποβιβαστεί και μαθηματικά πλέον από τη Championship – Και όλα αυτά, δέκα χρόνια μετά την κατάκτηση της Premier League!

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στο Άλμπανι – Πώς την κατέβασαν
Στη Νέα Υόρκη 22.04.26

Η αρκούδα ανέβηκε στο δέντρο περίπου στις 2:00 τη νύχτα και παρέμεινε εκεί μέχρι λίγο πριν από το μεσημέρι της επόμενης μέρας, ύστερα από χορήγηση αναισθητικού από ειδικούς για την άγρια ζωή

Σύνταξη
Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό
ΣΥΡΙΖΑ 22.04.26

Ο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, εξηγώντας τη δήλωσή του επισήμανε πως οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων»

Σύνταξη
Ένας «μαέστρος» για τον Ολυμπιακό – Ποιος είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς (vids)
Βόλεϊ 22.04.26

Ο Μικέλε Μπαράνοβιτς φέρεται να είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και να αποτελέσει τον παίκτη-κλειδί στην ομάδα βόλεϊ για τη νέα σεζόν στο λιμάνι.

Γιώργος Πανταζόγλου
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies