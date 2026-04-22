Ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέιμς Ντι Βανς, είχε φτιάξει βαλίτσες και ήταν έτοιμος να πετάξει στο Ισλαμαμπάντ η απόφαση άλλαξε. Το γεγονός ότι οι Ιρανοί δεν είχαν δώσει σαφή απάντηση για το εάν θα πήγαιναν ή όχι στις συνομιλίες οδήγησε τις ΗΠΑ να αναβάλουν την αποστολή της διπλωματικής αντιπροσωπείας καθώς υπήρχε ο κίνδυνος να μείνουν στα κρύα του λουτρού στο Πακιστάν.

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος τρεις αμερικανούς αξιωματούχους, περιγράφει το παρασκήνιο της απόφασης αλλά και το πώς σκοπεύει να κινηθεί – τουλάχιστον προς το παρόν – ο Τραμπ που ανακοίνωσε τελικά παράταση της εκεχειρίας μέχρι οι «αντιμαχόμενες πλευρές στο Ιράν» να καταλήξουν σε μία κοινή αντιπρόταση προς τις ΗΠΑ.

Η εκεχειρία αυτή δεν είναι επ’ αόριστο. «Ο Τραμπ είναι πρόθυμος να δώσει άλλες τρεις έως πέντε ημέρες εκεχειρίας για να επιτρέψει στους Ιρανούς να συνέλθουν», δήλωσε χαρακτηριστικά μια αμερικανική πηγή.

Ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η αμερικανική διοίκηση, σύμφωνα με τις πηγές, είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος στην Τεχεράνη εξουσιοδοτημένος για να μιλήσει με αποτέλεσμα να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις για την πορεία των συνομιλιών και του πολέμου.

Ακόμα κι αν οι ΗΠΑ υπερπροβάλλουν ίσως τις υπαρκτές διαφοροποιήσεις στην Τεχεράνη, είναι σαφές ότι βρίσκονται αντιμέτωπες με αυτό που οι ίδιες προκάλεσαν καθώς εκτός από το ότι δολοφόνησαν τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, και ο Αλί Λαρατζανί γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επίσης σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση.

Ο Λαριτζανί που ήταν ο συνδετικός κρίκος και ο συντονιστής ανάμεσα στους Φρουρούς της Επανάστασης και την κυβέρνηση, και κατά πολλούς ένας πραγματιστής, βγήκε από τη μέση με αποτέλεσμα να είναι πιο δύσκολη μία ενιαία γραμμή στο Ιράν.

Ο αντικαταστάτης του, Mohammad Bagher Zolghadr – του οποίου η δουλειά είναι να συντονίζει μεταξύ των Φρουρών της Επανάστασης, της πολιτικής ηγεσίας και του ανώτατου ηγέτη – δεν είναι αποτελεσματικός, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Το παρασκήνιο της κατάρρευσης των συνομιλιών

Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν εξαιρετικά απογοητευτικές για τον Λευκό Οίκο – ιδιαίτερα για τον αντιπρόεδρο Βανς, ο οποίος είχε ετοιμάσει τις βαλίτσες του για το Ισλαμαμπάντ για να ηγηθεί του δεύτερου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών, γράφει το Axios.

Αντίθετα, βρέθηκε να περιμένει τους στρατηγούς των Φρουρών της Επανάστασης που ελέγχουν τώρα το Ιράν να επιτρέψουν στον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ και τον Αραγτσί να ταξιδέψουν στο Πακιστάν για να τον συναντήσουν.

Το βράδυ της Δευτέρας, οι Ιρανοί φάνηκε να έχουν δώσει στους Πακιστανούς μεσολαβητές το πράσινο φως για συνομιλίες, αν και επισήμως δεν έδωσαν θετική απάντηση. Μέχρι το πρωί της Τρίτης, αυτό το σήμα είχε εξαφανιστεί, και αντικαταστάθηκε από την απαίτηση οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους.

Το Air Force Two έμεινε για ώρες στον αεροδιάδρομο της Βάσης Άντριους, έτοιμο να αναχωρήσει – μέχρι που έγινε σαφές ότι το ταξίδι δεν θα γινόταν.

Οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι επρόκειτο να πετάξουν από το Μαϊάμι στο Ισλαμαμπάντ, επιβιβάστηκαν σε κυβερνητικό αεροπλάνο για την Ουάσιγκτον.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο Τραμπ συναντήθηκε με την ομάδα εθνικής ασφάλειας: τους Βανς, Γουίτκοφ, Κούσνερ, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ, τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, τον επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Νταν Κέιν, και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ δεν ήξεραν προς τα πού κλίνει

Μπαίνοντας, ορισμένοι από τους ίδιους τους συμβούλους του Τραμπ δεν ήξεραν προς τα πού κλίνει: ένα μαζικό χτύπημα στην ενεργειακή υποδομή του Ιράν ή περισσότερο χρόνο για διπλωματία. Τελικά επέλεξε το δεύτερο.

«Ο βαθμός του ρήγματος έγινε σαφής τις τελευταίες ημέρες και το ερώτημα ήταν: έχει νόημα να πάει κανείς στο Ισλαμαμπάντ έτσι;» είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. «Έτσι, η απόφαση ήταν να δοθεί στις διπλωματικές προσπάθειες λίγο περισσότερος χρόνος».

Αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι και συνεργάτες του Τραμπ κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: ο πρόεδρος πιστεύει ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει ό,τι μπορούν και θέλουν στρατιωτικά από τον ολοένα και πιο αντιδημοφιλή πόλεμο. Δεν θα τον ξαναρχίσει μέχρι να εξαντλήσει κάθε άλλη επιλογή.

«Σίγουρα φαίνεται ότι ο Τραμπ δεν θέλει πλέον να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία και έχει λάβει την απόφαση να τερματίσει τον πόλεμο», δήλωσε μια αμερικανική πηγή κοντά στον Τραμπ.

Ωστόσο εάν οι Πακιστανοί μεσολαβητές δεν μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του Ιράν εντός του χρονικού περιθωρίου που δίνει ο Τραμπ, η στρατιωτική επιλογή επιστρέφει στο τραπέζι.

Περιμένουν από τον Χαμενεΐ να μιλήσει

Αμερικανοί αξιωματούχοι και Πακιστανοί μεσολαβητές περιμένουν τον Χαμενεΐ να σπάσει τη σιωπή του μέσα στις επόμενες δύο ημέρες και να δώσει στους διαπραγματευτές του μια σαφή οδηγία για να επιστρέψουν στο τραπέζι των συνομιλιών, σύμφωνα με μια περιφερειακή πηγή που γνωρίζει την προσπάθεια διαμεσολάβησης και μια ισραηλινή πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Ο Τραμπ από την άλλη επιχείρησε να μετριάσει το γεγονός ότι υποχώρησε για ακόμα μία φορά από τις απειλές του λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ ισχυριζόμενος ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πλήγμα απέναντι στο Ιράν, αν και η αναστάτωση που προκαλείται στην παγκόσμια οικονομία βαραίνει κυρίως τον ίδιο.

«Το Ιράν δεν θέλει τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, τα θέλει ανοιχτά για να μπορούν να βγάζουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα», έγραψε στο Truth Social. «Λένε ότι το θέλουν κλειστό μόνο επειδή το έχω ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ!), οπότε απλώς θέλουν να σώσουν την υπόληψή τους».

«Άνθρωποι με πλησίασαν πριν από τέσσερις ημέρες, λέγοντας: «Κύριε, το Ιράν θέλει να ανοίξει τα Στενά, αμέσως»», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Αλλά αν το κάνουμε αυτό, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει Συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν ανατινάξουμε την υπόλοιπη χώρα τους, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών τους!»