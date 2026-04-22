Ιράν: Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν χαιρετίζει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός
Ο Σαμπάζ Σαρίφ χαιρετίζει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ελπίζοντας ότι οι δυο πλευρές «θα μπορέσουν να καταλήξουν σε ολοκληρωμένη ‘Συμφωνία Ειρήνης’».
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ «ευχαρίστησε ειλικρινά» τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να κάνει δεκτό χθες Τρίτη το αίτημα του Ισλαμαμπάντ να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ιράν, προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η διπλωματική διαδικασία (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Eduardo Munoz, επάνω, ο Σαμπάζ Σαρίφ).
Ο Σαρίφ ελπίζει ότι «οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός»
«Ελπίζω ειλικρινά ότι και οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός και ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν σε ολοκληρωμένη ‘Συμφωνία Ειρήνης’ κατά τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών ο οποίος προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο Ισλαμαμπάντ, ώστε να υπάρξει οριστικό τέλος της ένοπλης σύρραξης», ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X.
On my personal behalf and on behalf of Field Marshal Syed Asim Munir, I sincerely thank President Trump for graciously accepting our request to extend the ceasefire to allow ongoing diplomatic efforts to take their course.
With the trust and confidence reposed in, Pakistan…
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 21, 2026
«Μέχρι νεοτέρας»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε νωρίτερα μέσω Truth Social παράταση της κατάπαυσης του πυρός μέχρι νεοτέρας διαταγής, για να δοθεί χρόνος ώστε αυτή που χαρακτήρισε «διασπασμένη» ιρανική ηγεσία να υποβάλει «ενοποιημένη» πρόταση και να προετοιμαστούν οι διαπραγματευτές των δυο πλευρών.
Πηγή: ΑΠΕ
