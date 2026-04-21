Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν – Περιμένει την πρόταση της Τεχεράνης

Επικαλούμενος «διάσταση απόψεων» ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ιράν και τον ιρανικό στρατό, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν. Για ακόμη μία φορά διαψεύδοντας τον ίδιο του τον εαυτό. Από νωρίς, με μια σειρά από αναρτήσεις στο Truth Social, αλλά και δηλώσεις του, είχε πει ότι δεν παρέτεινε την κατάπαυση πυρός και πως ήταν έτοιμος να λάβει μέτρα κατά του Ιράν.

Στην ανάρτησή του, πλέον, παρά το γεγονός ότι δεν δίνει χρονικό όριο για την εκεχειρία, δηλώνει ότι θα περιμένει την ιρανική πρόταση και την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά του το Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB, δήλωσε ότι «δεν αναγνωρίζει παράταση της εκεχειρίας». Καθώς και ότι το αν θα την τηρήσει ή όχι «θα εξαρτηθεί» από τις εξελίξεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social:

«ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ:

Με βάση το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διαλυμένη, όχι απροσδόκητα, και, κατόπιν αιτήματος του Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του Πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν, μας ζητήθηκε να αναβάλουμε την Επίθεσή μας στη Χώρα του Ιράν μέχρι να μπορέσουν οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους να καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση. Ως εκ τούτου, έδωσα εντολή στον Στρατό μας να συνεχίσει τον Αποκλεισμό και, από κάθε άλλη άποψη, να παραμείνει έτοιμος και ικανός, και ως εκ τούτου θα παρατείνω την Κατάπαυση του Πυρός μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Της ανάρτησης Τραμπ είχε προηγηθεί η επίσημη ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι δεν θα στείλει αντιπροσωπεία για τις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην αναχωρήσει από τις ΗΠΑ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που θα ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Επίσης, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, κλήθηκε να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για διαβουλεύσεις στο Λευκό Οίκο.

Οι όροι του Ιράν

Νωρίτερα, το Ιράν είχε διαμηνύσει ότι δεν επρόκειτο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αν οι ΗΠΑ δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας.

Οι Ιρανοί είχαν χαρακτηρίσεις τον ναυτικό αποκλεισμό «πράξη πολέμου και, ως εκ τούτου, παραβίαση της εκεχειρίας. Η επίθεση σε εμπορικό πλοίο και η ομηρεία του πληρώματός του αποτελεί ακόμη σοβαρότερη παραβίαση».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επισήμανε ότι «το Ιράν ξέρει πώς να εξουδετερώνει τους περιορισμούς, πώς να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και πώς να αντιστέκεται στον εκφοβισμό».

Το Ιράν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν εάν η Ουάσινγκτον εγκαταλείψει την τακτική των πιέσεων και των απειλών, δήλωνε νωρίτερα κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συμπληρώνοντας πως η Τεχεράνη απορρίπτει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν σε συνθηκολόγηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο αξιωματούχος ανέφερε πως το Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, συνεχίζει τις προσπάθειές του προκειμένου να πείσει τις ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να απελευθερώσουν το υπό ιρανική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Touska, στο οποίο αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν ρεσάλτο την Κυριακή.

Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι «εγείρει καθημερινά νέα εμπόδια αντί να επιλύει τις διαφορές» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.