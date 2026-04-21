Σημαντική είδηση:
21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει
Κόσμος 21 Απριλίου 2026, 18:12

Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει

Από την ώρα που ξύπνησε, ο Τραμπ με αναρτήσεις και δηλώσεις του τύπου «καρότο και μαστίγιο» προσπαθεί να σύρει το Ιράν στη δική του συμφωνία. Κάνει το αντίθετο από αυτό που τον συμβουλεύουν οι επιτελείς του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Καθώς η εκεχειρία ΗΠΑΙράν είναι πια πολύ κοντά στη λήξη της, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει μόνο αυτό που ξέρει. Βομβαρδίζει με αναρτήσεις στο Truth Social, παρά το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο υποδαυλίζει την αποτυχία των διαπραγματεύσεων. Πριν καν αυτές ξεκινήσουν. Αυτό έγινε χθες Δευτέρα, το ίδιο κάνει και σήμερα Τρίτη.

Από την ώρα που ξύπνησε, με αναρτήσεις και δηλώσεις του τύπου «καρότο και μαστίγιο» προσπαθεί να σύρει το Ιράν στη δική του συμφωνία. Κάνει δηλαδή το αντίθετο από αυτό που τον συμβουλεύουν οι επιτελείς του.

Τη Δευτέρα, σύμφωνα με το δίκτυο CNN, η διαπραγμάτευση είχε κάνει πραγματική πρόοδο. Και ο Ντόναλντ Τραμπ της έβαλε φωτιά, πριν ξεκινήσει η αμερικανική αντιπροσωπεία για το Πακιστάν.

Ισχυρίστηκε ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει σε σειρά από όρους που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη είχε συμφωνήσει ακόμη και να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Και κήρυξε τον επικείμενο τερματισμό του πολέμου. Και όλα τα παραπάνω αναμειγνύοντάς τα με τις γνωστές απειλές. Έτσι, οι Ιρανοί αξιωματούχοι απέρριψαν φανερά πολλούς από αυτούς τους ισχυρισμούς. Και αρνήθηκαν ότι προετοιμάζονταν για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών.

Στο ίδιο μοτίβο

Μία μέρα μετά, δεν είναι σαφές πού θα πάνε οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο αντιπρόεδρος Βανς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη για το Πακιστάν. Και ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει αναρτήσεις. Στο στόχαστρό του όλοι. Από τους «προδότες Δημοκρατικούς» μέχρι την Τεχεράνη και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Ελβετία.

Στην τελευταία χρονικά ανάρτησή του, συμπεριέλαβε Ιράν, Δημοκρατικούς –οι οποίοι ετοιμάζονται να κατεβάσουν προς ψήφιση ακόμη μια διάταξη για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του- και ΜΜΕ.

Έγραψε:

«Μην επιτρέπετε ποτέ στους προδότες Δημοκρατικούς, όπως ο χαμηλού IQ Χακίμ Τζέφρις ή ο κλαψιάρης Τσακ Σούμερ, ή στα εντελώς διεφθαρμένα μέσα ψευδών ειδήσεων, όπως την ψεύτικη και παρακμάζουσα Wall Street Journal, την αποτυχημένη New York Times (οι συνδρομές έχουν πέσει κατακόρυφα!), ή το ετοιμοθάνατο «60 Minutes», να υποτιμήσουν ή να επικρίνουν την Επιχείρηση Midnight Hammer, η οποία εξάλειψε εντελώς τις τοποθεσίες με πυρηνική σκόνη σε σημείο που το αιμοδιψές Ιράν δεν μπόρεσε να φτάσει σε αυτές, ούτε να τις ξεθάψει.

Η Διαστημική Δύναμη διαθέτει κάμερες σε κάθε σπιθαμή των 3 τοποθεσιών που χτυπήθηκαν τόσο λαμπρά τον περασμένο Ιούνιο!

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Η συνέντευξη στο CNBC

Δεν περιορίστηκε φυσικά στο Truth Social. Σε συνέντευξη στο CNBC αναφέρθηκε στο ιρανικό πλοίο που κατέλαβαν οι αμερικανικές δυνάμεις την Κυριακή. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το πλοίο περιείχε ένα «κινέζικο δώρο» για το Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη προσπαθεί να αναπληρώσει τα στρατιωτικά της αποθέματα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Μιλώντας προφανώς για κινεζικά όπλα, είπε: Το πλοίο μετέφερε «ένα δώρο από την Κίνα», το οποίο «δεν ήταν και πολύ ωραίο».

Και πρόσθεσε: «Ήμουν λίγο έκπληκτος. Νόμιζα ότι είχαμε συμφωνία» με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Μέρες πριν, σε άλλη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι ο πρόεδρος της Κίνας είχε συμφωνήσει να μη στείλει όπλα στο Ιράν. Και το είχε διαψεύσει πανηγυρικά το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. Ο εκπρόσωπός του δήλωσε ότι αυτά είναι θέματα εσωτερικά της χώρας και το Πεκίνο δεν επιτρέπει παρεμβάσεις ξένων χωρών.

Και στη συνέχεια επέμεινε στις απειλές κατά του Ιράν, η ηγεσία του οποίου έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα διαπραγματευθεί υπό το καθεστώς εκφοβισμού.

Μεταξύ άλλων είπε ότι «δεν θέλει να παρατείνει την εκεχειρία» και πως το Ιράν «πρέπει να δείξει σωφροσύνη και κοινή λογική». Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η προθεσμία της Τετάρτης (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) είναι οριστική και οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ «είναι η μόνη διέξοδος πριν πέσουν οι βόμβες».


Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε για ακόμη μία φορά ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση έναντι του Ιράν. Και πως θα καταλήξουν σε μια «εξαιρετική συμφωνία». Επέμεινε ότι με τον πόλεμο έχουν ήδη πετύχει «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν. Και τέλος, ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών ήταν «επιτυχία».

ΗΑΕ και Ελβετία

Αλλά η συνέντευξη στο CNBC είχε και άλλα καλούδια. Υποσχέθηκε για παράδειγμα ότι οι ΗΠΑ, θα μπορούσαν να συντρέξουν τα Ηνωμένα Αραβικα Εμιράτα.

«Αν τα ΗΑΕ είχαν κάποιο πρόβλημα, κάτι που μου φαίνεται δύσκολο να πιστέψω, θα ήμασταν εκεί για να τα στηρίξουμε», είπε.

Και μετά απείλησε με αύξηση δασμών για την Ελβετία. Είπε: «Η Ελβετία θα έπρεπε να μας πληρώνει πολύ περισσότερα· θα τους αυξήσουμε λίγο».

Τραμπ υπέρ γυναικών

Δεν θα μπορούσε να λείψει φυσικά ακόμη μία ανάρτηση στο Truth Social. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έριξε και μια ομάδα γυναικών, οι οποίες σύμφωνα με χρήστη του Χ, πρόκειται να εκτελεστούν.

«Προς τους Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι σύντομα θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους μου: Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την απελευθέρωση αυτών των γυναικών», έγραψε.

«Είμαι βέβαιος ότι θα εκτιμήσουν το γεγονός ότι το κάνατε αυτό. Παρακαλώ, μην τους κάνετε κακό! Θα ήταν μια εξαιρετική αρχή για τις διαπραγματεύσεις μας!!!», πρόσθεσε, επαναδημοσιεύοντας το tweet από το Χ.


Και ακόμη είναι νωρίς…

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Ιράν: Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα στείλουμε αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο
ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες
Τραμπ: Η πνευματική διαύγεια του προέδρου υπό αμφισβήτηση – Τι δείχνει δημοσκόπηση στις ΗΠΑ
Την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ ζητούν Ισπανία, Σλοβενία και Ιρλανδία – «Βέτο» από την Γερμανία
Washington Post κατά Τραμπ: Οι δηλώσεις του αναιρούν η μία την άλλη – «Αδειάζει» τους δικούς του
Γάζα: Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση
Όρμπαν: Αίρει το βέτο στην ΕΕ για χρηματοδότηση της Ουκρανίας λίγο πριν αποχωρήσει από πρωθυπουργός
ΗΠΑ: Βετεράνοι του αμερικανικού στρατού διαδηλώνουν ενάντια στον πόλεμο στο Ιράν – Πάνω από 60 συλλήψεις
Ιράν: Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα στείλουμε αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Το Ισραήλ θα έπρεπε να αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης
Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης
Ευρώπη: Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 12% έως το 2100 – Ποιες χώρες θα πληγούν πλησούν περισσότερο;
Βρετανικά πανεπιστήμια πλήρωσαν εταιρεία ασφαλείας για να «κατασκοπεύει» φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές
Μέση Ανατολή: Μια νέα περιφερειακή συμμαχία διαμορφώνεται με Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο
Greece Tax Evasion Soars, Auto Repair Shops Lead
Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς
Οxford Economics: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο
Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία
Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε
Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις
Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου
ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες
Οργή – Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία
ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων
Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ
Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

