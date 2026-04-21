Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης

Η εκεχειρία δύο εβδομάδων στον πόλεμο στο Ιράν λήγει σε λίγες ώρες. Τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας. Και ενώ το Πακιστάν προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν, δεν είναι σίγουρο ότι τελικά θα πραγματοποιηθούν.

Οι αναρτήσεις Τραμπ

Από νωρίς το απόγευμα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποδυθεί σε μαραθώνιο αναρτήσεων στο Truth Social. Στις αναρτήσεις αυτές παρουσίασε αρχικά σχεδόν βέβαιη τη σύναψη συμφωνίας με το Ιράν.

Ισχυρίστηκε ότι αυτή θα επιτευχθεί «σχετικά γρήγορα» και ότι θα είναι «πολύ καλύτερη» από τις προηγούμενες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με το Ιράν.



Υποστήριξε επίσης ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ σε όλα τα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια «καταστρέφει εντελώς το Ιράν» και ότι δεν θα τον άρει μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία. Και ευχαρίστησε το Ιράν, διότι όπως είπε, κλείνοντας τα Στενά στο Ορμούζ, έχει στείλει εκατοντάδες πλοία στις ΗΠΑ, για να αγοράσουν αμερικανικό πετρέλαιο.



Ωστόσο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δεν είχε αναχωρήσει για το Πακιστάν, όπως διατεινόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βανς θα είναι ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν, αν αυτές πραγματοποιηθούν.

Τι λέει η Τεχεράνη

Την ίδια ώρα υπήρχε μεγάλη αμφιβολία αν το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ. Αιτία, οι διαφωνίες με τις ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και η κατάσχεση ιρανικού πλοίου από τις αμερικανικές δυνάμεις την Κυριακή.

Το ανώτατο ιρανικό στρατιωτικό αρχηγείο, Khatam al-Anbiya, ορκίστηκε ότι θα απαντήσει στην κατάσχεση, αποκαλώντας την «παραβίαση της εκεχειρίας». Και νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε «μέχρι στιγμής… δεν έχουμε σχέδια για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων».

Τους τόνους ανέβασε και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Σε ανάρτησή του στο Χ, δήλωσε ότι η χώρα δεν θα διαπραγματευτεί υπό «απειλές» και υπαινίχθηκε ότι προετοιμάζει νέες στρατιωτικές δυνατότητες σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν.

Ghalibaf: By imposing a blockade and violating the ceasefire, Trump seeks—so he imagines—to turn the negotiating table into a table of surrender, or to justify renewed warmongering. We do not accept negotiations under the shadow of threats, and over the past two weeks we have… https://t.co/niVwPwFkIH — Qalibaf Intl (@Ghalibaf_INT) April 20, 2026



«Ο Τραμπ, επιβάλλοντας πολιορκία και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιδιώκει να μετατρέψει αυτό το τραπέζι των διαπραγματεύσεων — κατά τη δική του φαντασία — σε τραπέζι παράδοσης ή για να δικαιολογήσει την ανανέωση της πολεμοχαρούς εκστρατείας», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ.

«Δεν δεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών και τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε προετοιμαστεί να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», πρόσθεσε.

Ο Γκαλιμπάφ, επίσης, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξή του:

«Ο εχθρός δεν έχει εγκαταλείψει την εχθρότητά του. Έχει στήσει μια ενέδρα, αναζητώντας κάθε ευκαιρία να προκαλέσει κακό, δεν έχει χάσει την ελπίδα στους στόχους του και κάθε μέρα βγάζει μια νέα κακή πράξη από το μανίκι του».

The enemy has not abandoned its hostility. It remains in ambush, seeking every chance to inflict harm, has not lost hope in its aims, and each day pulls a new act of malice from its sleeve. Mohammad Bagher Qalibaf / television interview — Qalibaf Intl (@Ghalibaf_INT) April 20, 2026

Αραγτσί: Συνεχείς οι παραβιάσεις της εκεχειρίας

Επίσης, διπλωματικές επαφές, στις οποίες κατήγγειλε τη στάση των ΗΠΑ είχε και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Συνομιλώντας στο τηλέφωνο με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, ο Αμπάς Αραγτσί είπε ότι οι «παράνομες συμπεριφορές» των ΗΠΑ και οι «αντιφατικές θέσεις» των ηγετών τους ήταν «ασυμβίβαστες με την αξίωση της διπλωματίας».

Araghchi to Russia’s Sergey Lavrov: 🔺 Washington’s unlawful actions and contradictory positions do not match its claims of pursuing diplomacy. Iran is closely monitoring the situation and will take whatever steps are necessary to protect its national interests and security. pic.twitter.com/TiuTRJP3jS — Press TV 🔻 (@PressTV) April 20, 2026



«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα παρακολουθεί τη συμπεριφορά της άλλης πλευράς και θα λάβει την κατάλληλη απόφαση για να προστατεύσει τα συμφέροντά της και την εθνική της ασφάλεια», πρόσθεσε.

Επίσης, συνομιλώντας με τον Πακιστανό υπουργό Εξωτερικών, Ισάκ Νταρ, ο Αραγτσί είπε ότι οι «συνεχόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τις ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη σύνταξη της διπλωματικής διαδικασίας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Αραγτσί είπε στον Νταρ ότι το Ιράν, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές του θέματος, θα αποφασίσει για τα βήματα που θα ακολουθήσει.

Φρουροί της Επανάστασης: Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ

Επίσης, διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει «εμπιστοσύνη» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, ο στρατηγός Σεγέντ Ματζίντ Μουσαβί δήλωσε ότι οποιαδήποτε απειλή κατά της Τεχεράνης θα αντιμετωπιστεί με μια «σθεναρή και αποφασιστική» απάντηση.

«Όπου κι αν βρίσκεστε, θα απαντήσουμε έντονα όποτε θέλουμε», πρόσθεσε.