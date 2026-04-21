newspaper
Τρίτη 21 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης
Κόσμος 21 Απριλίου 2026, 06:00

Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης

Το Πακιστάν προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη διεξαγωγή του β' γύρου διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι τελικά θα πραγματοποιηθούν, με το Ιράν να καταγγέλλει αμερικανικές απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Spotlight

Η εκεχειρία δύο εβδομάδων στον πόλεμο στο Ιράν λήγει σε λίγες ώρες. Τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας. Και ενώ το Πακιστάν προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν, δεν είναι σίγουρο ότι τελικά θα πραγματοποιηθούν.

Οι αναρτήσεις Τραμπ

Από νωρίς το απόγευμα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποδυθεί σε μαραθώνιο αναρτήσεων στο Truth Social. Στις αναρτήσεις αυτές παρουσίασε αρχικά σχεδόν βέβαιη τη σύναψη συμφωνίας με το Ιράν.

Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν / REUTERS/Akhtar Soomro

Ισχυρίστηκε ότι αυτή θα επιτευχθεί «σχετικά γρήγορα» και ότι θα είναι «πολύ καλύτερη» από τις προηγούμενες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με το Ιράν.


Υποστήριξε επίσης ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ σε όλα τα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια «καταστρέφει εντελώς το Ιράν» και ότι δεν θα τον άρει μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία. Και ευχαρίστησε το Ιράν, διότι όπως είπε, κλείνοντας τα Στενά στο Ορμούζ, έχει στείλει εκατοντάδες πλοία στις ΗΠΑ, για να αγοράσουν αμερικανικό πετρέλαιο.


Ωστόσο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δεν είχε αναχωρήσει για το Πακιστάν, όπως διατεινόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βανς θα είναι ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν, αν αυτές πραγματοποιηθούν.

Τι λέει η Τεχεράνη

Την ίδια ώρα υπήρχε μεγάλη αμφιβολία αν το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ. Αιτία, οι διαφωνίες με τις ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και η κατάσχεση ιρανικού πλοίου από τις αμερικανικές δυνάμεις την Κυριακή.

Το ανώτατο ιρανικό στρατιωτικό αρχηγείο, Khatam al-Anbiya, ορκίστηκε ότι θα απαντήσει στην κατάσχεση, αποκαλώντας την «παραβίαση της εκεχειρίας». Και νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε «μέχρι στιγμής… δεν έχουμε σχέδια για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων».

Τους τόνους ανέβασε και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Σε ανάρτησή του στο Χ, δήλωσε ότι η χώρα δεν θα διαπραγματευτεί υπό «απειλές» και υπαινίχθηκε ότι προετοιμάζει νέες στρατιωτικές δυνατότητες σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν.


«Ο Τραμπ, επιβάλλοντας πολιορκία και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιδιώκει να μετατρέψει αυτό το τραπέζι των διαπραγματεύσεων — κατά τη δική του φαντασία — σε τραπέζι παράδοσης ή για να δικαιολογήσει την ανανέωση της πολεμοχαρούς εκστρατείας», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ.

«Δεν δεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών και τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε προετοιμαστεί να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», πρόσθεσε.

Ο Γκαλιμπάφ, επίσης, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξή του:

«Ο εχθρός δεν έχει εγκαταλείψει την εχθρότητά του. Έχει στήσει μια ενέδρα, αναζητώντας κάθε ευκαιρία να προκαλέσει κακό, δεν έχει χάσει την ελπίδα στους στόχους του και κάθε μέρα βγάζει μια νέα κακή πράξη από το μανίκι του».

Αραγτσί: Συνεχείς οι παραβιάσεις της εκεχειρίας

Επίσης, διπλωματικές επαφές, στις οποίες κατήγγειλε τη στάση των ΗΠΑ είχε και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Συνομιλώντας στο τηλέφωνο με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, ο Αμπάς Αραγτσί είπε ότι οι «παράνομες συμπεριφορές» των ΗΠΑ και οι «αντιφατικές θέσεις» των ηγετών τους ήταν «ασυμβίβαστες με την αξίωση της διπλωματίας».


«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα παρακολουθεί τη συμπεριφορά της άλλης πλευράς και θα λάβει την κατάλληλη απόφαση για να προστατεύσει τα συμφέροντά της και την εθνική της ασφάλεια», πρόσθεσε.

Επίσης, συνομιλώντας με τον Πακιστανό υπουργό Εξωτερικών, Ισάκ Νταρ, ο Αραγτσί είπε ότι οι «συνεχόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τις ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη σύνταξη της διπλωματικής διαδικασίας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Αραγτσί είπε στον Νταρ ότι το Ιράν, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές του θέματος, θα αποφασίσει για τα βήματα που θα ακολουθήσει.

Φρουροί της Επανάστασης: Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ

Επίσης, διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει «εμπιστοσύνη» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, ο στρατηγός Σεγέντ Ματζίντ Μουσαβί δήλωσε ότι οποιαδήποτε απειλή κατά της Τεχεράνης θα αντιμετωπιστεί με μια «σθεναρή και αποφασιστική» απάντηση.

«Όπου κι αν βρίσκεστε, θα απαντήσουμε έντονα όποτε θέλουμε», πρόσθεσε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ευρώπη: Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 12% έως το 2100 – Ποιες χώρες θα πληγούν πλησούν περισσότερο;
Γήρανση 21.04.26

Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 12% έως το 2100 - Ποιες χώρες θα πληγούν πλησούν περισσότερο;

Οι προβλεπόμενες δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, με τον πληθυσμό της ΕΕ να αναμένεται να μειωθεί κατά 53 εκατομμύρια έως το 2100

Σύνταξη
Βρετανικά πανεπιστήμια πλήρωσαν εταιρεία ασφαλείας για να «κατασκοπεύει» φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές
Κόσμος 21.04.26

Βρετανικά πανεπιστήμια πλήρωσαν εταιρεία ασφαλείας για να «κατασκοπεύει» φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές

Μια εταιρεία υπό τη διεύθυνση πρώην αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών προσλήφθηκε από μεγάλα βρετανικά πανεπιστήμια για να ερευνήσεις φοιτητές και ακαδημαικούς με φιλοπαλαιστινιακή δράση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Μια νέα περιφερειακή συμμαχία διαμορφώνεται με Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο
Ραγδαίοι μετασχηματισμοί 21.04.26

Μια νέα συμμαχία-φωτιά διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή

Στη δυνατότητα σχηματισμού μιας βασικής συμμαχίας στη Μέση Ανατολή, με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, την Τουρκία και την Αίγυπτο, αναφέρεται ο πακιστανός πρώην υπουργός Πληροφοριών.

Σύνταξη
Γάζα: 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα
Βομβαρδισμός 21.04.26

Νέο θανατηφόρο ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό τα μεσάνυχτα», βορειοδυτικά της Χαν Γιούνις, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύνταξη
Βραζιλία: Σχεδόν 200 τουρίστες επισκέφθηκαν φαβέλα για το ηλιοβασίλεμα και έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών
Ρίο ντε Τζανέιρο 21.04.26

Πήγαν για το ηλιοβασίλεμα και έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών

Πήγαν εκδρομή στην κορυφή μιας φαβέλας του Ρίο ντε Τζανέιρο για να απολαύσουν και το ηλιοβασίλεμα, αλλά για κακή τους τύχη έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε κακοποιούς και αστυνομικούς.

Σύνταξη
Αϊτή: Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών από πολυεθνική δύναμη που θα έπρεπε να τα προστατεύει
Αϊτή 21.04.26

Καταγγέλλουν πολυεθνική δύναμη για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών

Εσωτερικό έγγραφο του ΟΗΕ αναφέρεται στην έρευνα για τον βιασμό 12χρονης και δυο ακόμη 16χρονων κοριτσιών, καθώς και στη σεξουαλική βία σε βάρος 18χρονης, από πολυεθνική δύναμη στην Αϊτή.

Σύνταξη
Ουκρανία: Για κλιμάκωση των επιθέσεων και επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης, προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Συμβούλιο Ασφαλείας 21.04.26

Για κλιμάκωση των επιθέσεων στην Ουκρανία, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

«Ανησυχητική κλιμάκωση των εχθροπραξιών» στην Ουκρανία, διαπιστώνει ο ΟΗΕ καθώς «οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζουν να εντείνονται, με αυξανόμενα θύματα μεταξύ αμάχων και εκτεταμένες καταστροφές».

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υπονοεί ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν πάει στη χώρα
Αλλαγή πορείας 21.04.26

Ουγγαρία: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υπονοεί ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν πάει στη χώρα

Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε επίσης ότι έχει ενημερώσει τον Νετανιάχου για την επιθυμία του να επανεντάξει την Ουγγαρία στο σύστημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Σύνταξη
Ο Τραμπ προκαλεί χάος στον Λευκό Οίκο – Τον έκλεισαν έξω από τη αίθουσα επιχειρήσεων όταν καταρρίφθηκε το F15
The Wall Street Journal 20.04.26

Ο Τραμπ προκαλεί χάος στον Λευκό Οίκο – Τον έκλεισαν έξω από τη αίθουσα επιχειρήσεων όταν καταρρίφθηκε το F15

O Τραμπ αντλεί ενέργεια από το δράμα. Έτσι, έχει μεταφέρει αυτή την ανορθόδοξη, μαξιμαλιστική συμπεριφορά και στον πόλεμο. Αλλά σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα, το Ιράν αποδείχθηκε δύσκολος αντίπαλος

Κώστας Αρβανίτης: Στην Κομισιόν οι ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
EPPO 20.04.26

Στην Κομισιόν από τον Αρβανίτη οι ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης κατέθεσε ερώτηση στη Κομισιόν μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος εναντίον του θεσμού της EPPO.

Σύνταξη
Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι πρόεδροι
Κόσμος 20.04.26

Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι πρόεδροι

Πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, αλλά και δημοσιογράφοι στο στόχαστρο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέες του αναρτήσεις στο Truth Social για το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας με το Ιράν

Σύνταξη
Ιαπωνία: Η νέα λέξη για τις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 °C – Προστίθεται στη λίστα για τις ζεστές μέρες
Ιαπωνία 20.04.26

Η νέα λέξη για τις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 °C - Προστίθεται στη λίστα για τις ζεστές μέρες

Το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει γνωρίσει ποτέ η Ιαπωνία ανάγκασε την τοπική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) να επινοήσει μια νέα λέξη για να περιγράψει θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

Σύνταξη
Σουηδία: Βάζει «φρένο» στις οθόνες – Επιστροφή των μαθητών στο «χαρτί και μολύβι»
Κόσμος 20.04.26

«Φρένο» στις οθόνες βάζει η Σουηδία - Επιστρέφουν οι μαθητές στο «μολύβι και χαρτί»

Στροφή 180º κάνει η Σουηδία, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την ψηφιακή διάσπαση των μαθητών - Η κυβέρνηση αποσύρει τα tablets από τις τάξεις και επενδύει εκατομμύρια στα έντυπα βιβλία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη
Ελλάδα 21.04.26

Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
Ευρώπη: Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 12% έως το 2100 – Ποιες χώρες θα πληγούν πλησούν περισσότερο;
Γήρανση 21.04.26

Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 12% έως το 2100 - Ποιες χώρες θα πληγούν πλησούν περισσότερο;

Οι προβλεπόμενες δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, με τον πληθυσμό της ΕΕ να αναμένεται να μειωθεί κατά 53 εκατομμύρια έως το 2100

Σύνταξη
Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
Το «θαύμα» στις αντλίες 21.04.26

H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή - Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;
Relationsex 21.04.26

Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Σύνταξη
Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα
Οικονομία 21.04.26

Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα

Με έξτρα φόρο ένας στους τέσσερις που έχει καταθέσει δήλωση - Με επιστροφή φόρου σχεδόν τέσσερις στους δέκα - Ενας στους τρεις υπέβαλε τη δήλωσή του

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση
Διπλωματία 21.04.26

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση

Η επίσκεψη Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, με την κυβέρνηση να θέλει να προβάλει την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής κλίματος.

Αφθώδης πυρετός: Προειδοποιήσεις για συμμόρφωση, νέες αποζημιώσεις και ασάφεια για τα τυριά και τον εμβολιασμό
Ελλάδα 21.04.26

Αφθώδης πυρετός: Προειδοποιήσεις για συμμόρφωση, νέες αποζημιώσεις και ασάφεια για τα τυριά και τον εμβολιασμό

Ο αφθώδης πυρετός φέρνει επιπρόσθετες αποζημιώσεις στη Λέσβο - Στο σκοτάδι τα δεδομένα γύρω από τον ιό - «Δεν έχει νόημα μια κουβέντα για τον εμβολιασμό τώρα» λέει το ΥπΑΑΤ - Συνεχίζουν το μπλόκο στους κτηνιατρικούς ελέγχους και τον αποκλεισμό του λιμανιού οι Λέσβιοι

Η Ευρώπη αλλάζει τα κινητά
Και υποχρεωτικές επισκευές 21.04.26

Η Ευρώπη αλλάζει τα κινητά

Τι θα αγοράζουμε από το 2027 - Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνουν μπαταρίες που αλλάζουν εύκολα, υποχρεωτικές επισκευές και τέλος στα κινητά «μίας χρήσης»

Γεώργιος Μαζιάς
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies