Ιράν: Εάν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν ξανά «αποχαιρετήστε την παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή»
Κόσμος 22 Απριλίου 2026

Ιράν: Εάν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν ξανά «αποχαιρετήστε την παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή»

Το Ιράν απειλεί να τερματιστεί η παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, εάν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν ξανά, καθώς θα άρχιζε σε αντίποινα να πλήττει ακόμη πιο σκληρά τις γειτονικές μοναρχίες του Κόλπου.

Μερικές ώρες προτού η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στο τέλος της, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι παρατείνει, μέχρι νεοτέρας διαταγής, την ανακωχή στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα συνεχίσει να επιβάλλεται (γράφημα, επάνω, από το Reuters).

Δυο εβδομάδες αφού άρχισε να εφαρμόζεται η κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, το Ιράν έλεγε πως η ανακωχή θα τερματιζόταν τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος έλεγε πως θα τερματιζόταν το βράδυ της Τετάρτης ώρα Ουάσιγκτον (τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες της Πέμπτης ώρα Τεχεράνης).

Ο Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία που μόλις μια ημέρα νωρίτερα δήλωνε πως έβρισκε «πολύ απίθανο» να παραταθεί

Πάντως δεν αναφέρθηκε κανένα σοβαρό συμβάν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή.

Επικαλούμενος τον διχασμό που επικρατεί κατ’ αυτόν στην ηγεσία του Ιράν, ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι παρατείνει την εκεχειρία μέχρι νεοτέρας κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν, που έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο.

Θα περιμένει ωσότου το Ιράν να «παρουσιάσει πρόταση» για τον τερματισμό του πολέμου, έγραψε.

Μόλις μια ημέρα νωρίτερα δήλωνε πως έβρισκε «πολύ απίθανο» το ενδεχόμενο να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, εν αναμονή, ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν συνεχίζεται, υπογράμμισε χθες.

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ εξήρε την παράταση της ανακωχής.

«Ελπίζω ειλικρινά ότι και οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός και ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν σε ολοκληρωμένη ‘Συμφωνία Ειρήνης’ κατά τον δεύτερο κύκλο των συνομιλιών ο οποίος προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο Ισλαμαμπάντ, ώστε να υπάρξει οριστικό τέλος της ένοπλης σύρραξης», ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξήρε επίσης την ανακοίνωση και αναφέρθηκε σε «σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Αποχαιρετισμός» στο πετρέλαιο;

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που αναμένεται να τεθεί ξανά επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας που θα διαπραγματευτεί με ιρανική, δεν αναχώρησε για το Πακιστάν όπως αναμενόταν χθες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, η Τεχεράνη δεν έχει σκοπό να στείλει αντιπροσωπεία στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ.

Πριν από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, η Τεχεράνη απείλησε πως αν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις ξανάρχιζαν, θα άρχιζε σε αντίποινα να πλήττει ακόμη πιο σκληρά τις γειτονικές μοναρχίες του Κόλπου, θέτοντας σε κίνδυνο τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

«Οι νότιοι γείτονές μας πρέπει να ξέρουν ότι αν το έδαφός τους και οι εγκαταστάσεις τους χρησιμοποιηθούν από τους εχθρούς για να επιτεθούν εναντίον του ιρανικού έθνους, μπορούν να αποχαιρετίσουν την παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή», διεμήνυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Πριν από τις απειλές αυτές, οι τιμές του πετρελαίου, ήδη ωθούμενες προς τα πάνω εξαιτίας του αδιεξόδου γύρω από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, ανέβαιναν περίπου 3%.

Το Ιράν ξέρει πως να «αντιστέκεται στους εκφοβισμούς», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί, καταγγέλλοντας ξανά τον αποκλεισμό των λιμανιών της Ισλαμικής Δημοκρατίας από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, «πράξη πολέμου» και άρα «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός».

Ιρανές στην αγχόνη;

Πριν ανακοινώσει την παράταση της ανακωχής, ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε η Τεχεράνη να προχωρήσει στην «απελευθέρωση» οκτώ γυναικών που απειλούνται κατ’ αυτόν να εκτελεστούν δι’ απαγχονισμού.

Αυτό θα ήταν «σπουδαία αρχή για τις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.

Το AFP σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ούτε αν απειλούνται με εκτέλεση, ούτε ποιες είναι οι γυναίκες των οποίων ο αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε φωτογραφίες όταν διατύπωσε την αξίωσή του.

Το Ιράν διέψευσε πως πρόκειται να εκτελεστούν γυναίκες.

Στην Τεχεράνη, όπου τα κυριότερα αεροδρόμια λειτούργησαν ξανά προχθές Δευτέρα, για πρώτη φορά έπειτα από εβδομάδες, η ζωή μοιάζει να έχει επιστρέψει σε κάπως πιο φυσιολογικούς ρυθμούς.

Η Μομπίνα Ρασουλιάν, 19χρονη φοιτήτρια, ανασαίνει πιο ελεύθερα χάρη στην ανάπαυλα του πολέμου.

«Βγαίνω έξω χωρίς άγχος (…) πάω σε καφέ, σε εστιατόρια, εδώ κι εκεί», είπε η νεαρή σε δρόμο της Τεχεράνης.

Αλλά για την 39χρονη Σαγάρ, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, «δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ», καθώς «η οικονομική κατάσταση είναι φρικτή και «αυτοί (σ.σ. οι αρχές) συλλαμβάνουν κόσμο για το τίποτα. Οι εκτελέσεις πολλαπλασιάζονται».

Συνομιλίες για τον Λίβανο

Στο άλλο μέτωπο του πολέμου, αναμένεται να διεξαχθούν νέες απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο αύριο Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διπλωματία.

Οπως και οι πρώτες, τη 14η Απριλίου, θα γίνουν σε επίπεδο πρεσβευτών.

Εύθραυστη κατάπαυση του πυρός για 10 ημέρες τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το κίνημα Χεζμπολάχ, ωστόσο τα μέρη αλληλοκατηγορούνται για συνεχείς παραβιάσεις της από την πρώτη στιγμή.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι έπληξε θέση στον νότιο Λίβανο σε ανταπόδοση για εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον στοιχείων του ανεπτυγμένων εκεί.

Το σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν ανέφερε από την πλευρά του ότι διεξήγαγε επίθεση εναντίον του βόρειου Ισραήλ σε ανταπόδοση για τις ισραηλινές «κατάφωρες» παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού, ήχησαν σειρήνες σε δυο κοινότητες στο βόρειο τμήμα της χώρας που πιθανόν οφείλονταν σε «εσφαλμένο» συναγερμό, αφού μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης που εξαπολύθηκε από τον Λίβανο αναχαιτίστηκε «προτού» περάσει τα σύνορα.

Κατά νεότερο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 2.454 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον Λίβανο τις έξι εβδομάδες του πολέμου.

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Κέβιν Γουόρς: Δεν έκανα ποτέ συμφωνία με τον Τραμπ για μείωση των επιτοκίων

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 5 έγκλειστοι νεκροί κατά την εξέγερση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας
«Καβγάς» σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Βενεζουέλα εκτραχύνθηκε «σε εξέγερση», με αποτέλεσμα πέντε έγκλειστοι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με το υπουργείο Σωφρονιστικών Υπηρεσιών.

Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε σκοτώσει γειτόνισσά του το 1990
Ο Τσάντγουικ Γουίλασι, 58 ετών, ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο γειτόνισσάς του το 1990, εκτελέστηκε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα στη Φλόριντα.

Πτώση τουρκικού Σινούκ κατά τη διάρκεια άσκησης
Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, «ένα ελικόπτερο βαρέων μεταφορών CH-47 που ανήκει στη Διοίκηση Αεροπορίας του Τουρκικού Στρατού συνετρίβη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία

Πράκτορες της CIA ήταν οι δύο Αμερικανοί που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό – Δρούσαν κατά των καρτέλ
Δύο Αμερικανοί σκοτώθηκαν την Κυριακή, σε τροχαίο, κατά την επιστροφή τους από επιχείρηση κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό. Η κυβέρνηση της χώρας δεν γνώριζε τίποτα για τη δράση της CIA.

Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν – Περιμένει την πρόταση της Τεχεράνης
Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την εκεχειρία. Υποστηρίζει ότι δεν θα βομβαρδίσει το Ιράν, έως ότου οι ΗΠΑ λάβουν την πρόταση της Τεχεράνης και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις.

Βουλγαρία: Πως η νίκη Ράντεφ είναι ικανή να «σπάσει» την κρίσιμη αλυσίδα εφοδιασμού της Ουκρανίας με πυρομαχικά
Η επικράτηση του Ρούμεν Ράντεφ στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία προκαλεί «πονοκέφαλο» στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, καθώς ο πρώην πιλότος μαχητικών και υποστηρικτής του «πραγματισμού» θεωρείται ο νέος ισχυρός πόλος του ευρωσκεπτικισμού στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Επανεμφάνιση» Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα υποχρεώσουμε τους εχθρούς μας να πέσουν στα γόνατα
Επανεμφάνιση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζάταμπα Χαμενεΐ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Telegram, δήλωσε ότι «ο στρατός του Ιράν είναι έτοιμος να χτυπήσει τους αμερικανικούς και σιωνιστικούς στόχους σαν αστραπή».

Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας
Στο στόχαστρο της ρυθμιστικής αρχής για τα ΜΜΕ της Βρετανίας είναι και επισήμως το Telegram. Ξεκίνησε έρευνα καθώς αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης
Το Δικαστήριο της ΕΕ ορίζει ότι ο νόμος του 2021 που πέρασε η κυβέρνηση Όρμπαν για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι μεροληπτικός. Επίσης ότι είναι «αντίθετος με την ταυτότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
Η Μελόνι ανέθεσε στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να επιληφθεί του θέματος για να βεβαιωθεί ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ότι η Ελβετία θα πληρώσει τους λογαριασμούς

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο
Ο αγωγός υπέστη ζημιές, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και οι Ουγγαρία και Σλοβακία είχαν κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερούσε την επιδιόρθωσή του. Απέδιδαν στην Ουκρανία εκβιασμό, ώστε να εξασφαλίσει την ένταξή της στην ΕΕ.

Οι Δήμοι φτιάχνουν τα δικά τους 112 – «Βρίσκεστε στην υπόγεια διάβαση Χ. Αποφύγετε τη στροφή δεξιά, κίνδυνος εγκλωβισμού»
Πληθώρα εργαλείων στη μάχη για εξειδικευμένη πρόγνωση καιρικών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο- Τα Σύστηματα Εγκαίρης Προρειδοποίησης σε 4 περιοχές της χώρας ήταν το αντικείμενο της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Δήμος Αθηναίων

«Γιατί μας αντιπαθούν στη Μέση Ανατολή;» – Η ιστορική απάντηση του Κένεντι που ξέχασαν όλοι οι πρόεδροι
Η απάντηση του γερουσιαστή Κένεντι δεν δίνεται και τόσο εύκολα από κανένα ηγέτη κράτους. Το αν εκείνος θα την εφάρμοζε δεν το μάθαμε ποτέ.

Ώρα για «θεσμικές απαντήσεις» από την Κοβέσι – Τι θα συζητήσει με τον Γ. Φλωρίδη
Η Ευρωπαία εισαγγελέας Λ. Κοβέσι θα βρεθεί στους Δελφούς θέλοντας να μην αφήσει αναπάντητη καμία από τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από επίσημα χείλη τις τελευταίες μέρες για την Ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Χωρίς φόρο κληρονομιάς οι κοινοί λογαριασμοί – Πώς απαλλάσσονται
Σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου κοινού τραπεζικού λογαριασμού, η χρηματική κατάθεση και ο λογαριασμός αυτός περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες συνδικαιούχους

Κοινωνικός τουρισμός και φτώχεια διακοπών – Αποκαλυπτική μελέτη του ΠΑΝΣΥΠΟ
Κοινωνικός τουρισμός και φτώχεια διακοπών: Γιατί τα voucher δεν φέρνουν την άνοιξη

Η μελέτη του ΠΑΝΣΥΠΟ «Ο Κοινωνικός Τουρισμός και το Έλλειμμα Πρόσβασης στις Διακοπές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα» αναλύει τη δομή των υφιστάμενων προγραμμάτων, ασκεί κριτική και προτείνει λύσεις.

Ρεαλιστικές προοπτικές του «ασυμβίβαστου»
Το βαθύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πως το δίκτυο πολιτικών σχέσεων αποτελεί τρόπο πρόσβασης σε πόρους – είναι ένας «ανεπίσημος μηχανισμός κοινωνικής ασφάλειας» – που δεν μπορεί να καταργηθεί με ένα θεσμικό μέτρο.

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 5 έγκλειστοι νεκροί κατά την εξέγερση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε σκοτώσει γειτόνισσά του το 1990
Ο Τσάντγουικ Γουίλασι, 58 ετών, ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο γειτόνισσάς του το 1990, εκτελέστηκε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα στη Φλόριντα.

Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν
Η έκταση των διαταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν είναι πρωτόγνωρη – Ξεπερνά εκείνη των δύο προηγούμενων πετρελαϊκών κρίσεων του 1973 και του 1979

Πτώση τουρκικού Σινούκ κατά τη διάρκεια άσκησης
Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, «ένα ελικόπτερο βαρέων μεταφορών CH-47 που ανήκει στη Διοίκηση Αεροπορίας του Τουρκικού Στρατού συνετρίβη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία

Πράκτορες της CIA ήταν οι δύο Αμερικανοί που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό – Δρούσαν κατά των καρτέλ
Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ – Δύο χρόνια απ’ την κατάκτηση του Youth League από τον Θρύλο
Στις 22 Απριλίου του 2024, η ομάδα Κ19 του Ολυμπιακού στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης κατακτώντας το Youth League στην Ελβετία. Μια επιτυχία μυθικών διαστάσεων για την ομάδα του Πειραιά

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 80-72: Πρόκριση για τους Καταλανούς και στο… βάθος Ολυμπιακός
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 80-72 του Ερυθρού Αστέρα για τα play-in και θα διεκδικήσει απέναντι στη Μονακό την είσοδό της στα playoffs της EuroLeague. Σούπερ Κλάιμπερ και Πάντερ με 22 πόντους έκαστος.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

