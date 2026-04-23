Το ιστορικό των προθεσμιών και των απειλών του Τραμπ για το Ιράν
Κόσμος 23 Απριλίου 2026, 22:30

Το ιστορικό των προθεσμιών και των απειλών του Τραμπ για το Ιράν

Με πέντε συνεχόμενες αναβολές προθεσμιών απέναντι στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να μπλοφάρει, πλήττοντας την αξιοπιστία των αμερικανικών «κόκκινων γραμμών».

Την πέμπτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, στις 4 Μαρτίου, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, είχε ένα προκλητικό μήνυμα για τους εχθρούς της Αμερικής.

«Οι τρομοκράτες στοιχημάτισαν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα ήταν όπως πολλοί από τους προκατόχους του — ότι απλώς θα μιλούσε και θα αρνιόταν να επιβάλει τις ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές του», ξεκίνησε. «Αλλά αυτό αποδείχθηκε ένα καταστροφικό λάθος κρίσης».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει», πρόσθεσε η Λέβιτ.

Αυτό ήταν ήδη ένα ύποπτο μήνυμα, δεδομένου του αποδεδειγμένου ιστορικού του Τραμπ με κενές απειλές και χαμένες προθεσμίες στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Όμως οι τελευταίες πέντε εβδομάδες, ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στις δύο θητείες του Τραμπ ως προέδρου, τον αποκάλυψαν ως τον μπλόφα που είναι — και σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές κλίμακες που μπορεί να φανταστεί κανείς.

Σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις, ο πρόεδρος έθεσε προθεσμίες στο Ιράν για να αποδεχθεί τους όρους του ή να αντιμετωπίσει την οργή του. Και κάθε φορά, καθυστερούσε αυτή την προθεσμία, παρά τα ελάχιστα ή ανύπαρκτα δημόσια στοιχεία ότι το Ιράν εκπλήρωσε τους όρους όπως τους έθεσε.

Η ιδέα ότι ο Τραμπ «τα δίπλωσε» έχει γίνει ανέκδοτο για τους επικριτές του. Αλλά δεν είναι τόσο αστείο. Όπως θα σας έλεγε ο Τραμπ, που κάποτε κατακεραύνωνε τον Μπαράκ Ομπάμα επειδή δεν επέβαλε την κόκκινη γραμμή του στη Συρία, το να αποκαλύπτεται η μπλόφα σου έχει πραγματικό κόστος — τόσο για την αμερικανική αξιοπιστία όσο και για την προβολή ισχύος.

Μπορούμε όλοι να διαφωνήσουμε για το πόσο πραγματικά αποτελεί μπλόφα καθεμία από αυτές τις καθυστερημένες προθεσμίες· πολλά εξαρτώνται από το πόσο σοβαρή ήταν η Τεχεράνη για την επίτευξη συμφωνίας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Τραμπ έχει δείξει ότι είναι πρόθυμος να χτυπήσει σκληρά το Ιράν, επειδή το έχει ήδη κάνει — ξεκινώντας τον πόλεμο, ενώ φαινόταν να προτιμά μια διπλωματική λύση.

Αλλά υπάρχει μια οντότητα που γνωρίζει ακριβώς πόσο άσχημα έχει μπλοφάρει ο Τραμπ: το Ιράν.

Ας συνοψίσουμε τις απειλές, τις προθεσμίες και το πώς τις δικαιολόγησε ο Τραμπ:

1. Ημερομηνία: 21 Μαρτίου | Ορισθείσα προθεσμία: 23 Μαρτίου

Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν έπρεπε να «ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΕΙΛΗ, τα Στενά του Ορμούζ, μέσα σε 48 ΩΡΕΣ». Διαφορετικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρχιζαν να χτυπούν τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειάς του.

2. Ημερομηνία: 23 Μαρτίου | Νέα προθεσμία: 28 Μαρτίου

Με περίπου 12 ώρες να απομένουν, ο Τραμπ ανακοίνωσε πενθήμερη καθυστέρηση. Αλλά αντί το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, όπως είχε απαιτήσει, επικαλέστηκε αντίθετα «ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ» μεταξύ των δύο πλευρών.

Υπήρχαν δύο προβλήματα με αυτό. Το ένα είναι ότι Ιρανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι υπήρξαν διαπραγματεύσεις εκείνη τη στιγμή. Και το δεύτερο ήταν ότι ο Τραμπ φαινομενικά είχε 12 ακόμη ώρες για να πιέσει για την πραγματική του απαίτηση. Αντ’ αυτού, ανακοίνωσε την καθυστέρηση λίγο πριν ανοίξουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές, καθησυχάζοντας τους επενδυτές.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η νέα προθεσμία της 28ης Μαρτίου «ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ».

3. Ημερομηνία: 26 Μαρτίου | Νέα προθεσμία: 6 Απριλίου

Ο Τραμπ είπε ότι πρόσθετε οκτώ ακόμη ημέρες στην προθεσμία, επικαλούμενος «αίτημα της ιρανικής κυβέρνησης» για περισσότερο χρόνο και συνομιλίες που «πήγαιναν πολύ καλά».
Όμως ένας κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι υπήρξε μόνο μια «ανταλλαγή μηνυμάτων», όχι πραγματικές διαπραγματεύσεις. Και ο σύμμαχος των ΗΠΑ στον πόλεμο, το Ισραήλ, άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν δεν ήταν πραγματικά σοβαρό όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε τότε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι «φοβούνταν να πουν» πόσο ανυπομονούσαν να κλείσουν μια συμφωνία, υπό τον φόβο μήπως δολοφονηθούν. Αλλά σχεδόν ένα μήνα αργότερα, παραμένουν ελάχιστα στοιχεία ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι προσέφεραν ποτέ σημαντικές παραχωρήσεις.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, ο Τραμπ έθεσε τους όρους για την προθεσμία της 6ης Απριλίου. Η απαίτηση ήταν να «επιτευχθεί μια συμφωνία» και τα Στενά του Ορμούζ να είναι «άμεσα ‘Ανοιχτά για Επιχειρήσεις’». Αν δεν συνέβαινε αυτό, θα ανατίναζε όλα τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Kharg — καθώς και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης της χώρας. (Είναι πολύ πιθανό ότι τα πράγματα με τα οποία απειλούσε ο Τραμπ εδώ θα αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου.)

Αργότερα πρόσθεσε ότι θα «εξέταζε» μια κατάπαυση του πυρός αν τα Στενά του Ορμούζ ήταν «ανοιχτά, ελεύθερα και καθαρά». Ο Τραμπ ανανέωσε την προθεσμία στις 4 Απριλίου, λέγοντας ότι το Ιράν είχε «48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση πάνω τους».

4. Ημερομηνία: 6 Απριλίου | Νέα προθεσμία: 7 Απριλίου

Παρά το γεγονός ότι το Ιράν δεν έκλεισε συμφωνία ούτε άνοιξε τα στενά, ο Τραμπ του έδωσε άλλη μία ημέρα. Το έκανε επικαλούμενος το Πάσχα, παρόλο που είναι μια γιορτή που προφανώς θα γνώριζε όταν έθεσε την προθεσμία.

«Σκέφτηκα ότι θα ήταν ακατάλληλο την επομένη του Πάσχα», είπε. «Θέλω να είμαι καλός άνθρωπος».
Δήλωσε ότι αν οι Ιρανοί δεν ικανοποιούσαν τα αιτήματα, «δεν θα έχουν γέφυρες, δεν θα έχουν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής».

5. Ημερομηνία: 7 Απριλίου | Νέα προθεσμία: 21 Απριλίου

Ο Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες. Αλλά και πάλι, δεν είπε ότι το Ιράν είχε ικανοποιήσει τα αιτήματά του για επίτευξη συμφωνίας ή άνοιγμα των στενών. Αντ’ αυτού, επικαλέστηκε και πάλι υποτιθέμενη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και μια προσωρινή συμφωνία.

Ωστόσο, βασικές πτυχές της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός αμφισβητήθηκαν γρήγορα — συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον το Ισραήλ είχε συμφωνήσει να σταματήσει να χτυπά τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ποια πρόταση 10 σημείων αποτέλεσε τη βάση των διαπραγματεύσεων και αν το Ιράν θα μπορούσε να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η εκεχειρία «εξαρτάται από το αν η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφωνήσει στο ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ των Στενών του Ορμούζ». Αυτό δεν φαίνεται να συνέβη ποτέ, αλλά ο Τραμπ συνέχισε την εκεχειρία ούτως ή άλλως.

6. Ημερομηνία: 21 Απριλίου | Νέα προθεσμία: Απροσδιόριστη

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα δώσει στο Ιράν μια απροσδιόριστη παράταση για να παρουσιάσει μια πρόταση ειρήνης. Αλλά και πάλι, η Τεχεράνη δεν είχε κλείσει συμφωνία ούτε είχε ανοίξει τα στενά, όπως απαιτούσε. Και δεν επικαλέστηκε καν υποτιθέμενη πρόοδο αυτή τη φορά.

Αντ’ αυτού, ο Τραμπ επικαλέστηκε «το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διχασμένη». Αλλά στη συνέχεια, υπονόμευσε το δικό του σκεπτικό λέγοντας ότι ο διχασμός της ηγεσίας «δεν ήταν απροσδόκητος». Αν αυτό ήταν προβλέψιμο, τότε γιατί υπήρχε η προηγούμενη αυστηρή προθεσμία;

Πηγές δήλωσαν στο CNN ότι ο Τραμπ προτίθεται η νέα παρατεταμένη προθεσμία να είναι περιορισμένη, αλλά ο Λευκός Οίκος δήλωσε αργότερα την Τετάρτη ότι δεν έχει θέσει καμία «σταθερή προθεσμία».

«Ο κόσμος λέει ότι θέλω να τελειώνω εξαιτίας των ενδιάμεσων εκλογών, δεν είναι αλήθεια», δήλωσε ο Τραμπ στη Μάρθα ΜακΚάλουμ του Fox News την Τετάρτη, λέγοντας ότι δεν υπήρχε «κανένα χρονοδιάγραμμα» για τον τερματισμό του πολέμου.

Και παρατείνοντας την εκεχειρία, ο πρόεδρος είπε ότι θα συνεχιστεί όχι μόνο μέχρι να κατατεθεί μια ιρανική πρόταση, αλλά και μέχρι «να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Όλα αυτά ακούγονται πολύ πιο αόριστα.

Θα μπορούσε να προβληθεί το επιχείρημα ότι η παράταση της εκεχειρίας είναι καλή για τον κόσμο, καθώς δεν βυθίζει τη Μέση Ανατολή βαθύτερα στον πόλεμο. Όμως θα μπορούσατε σίγουρα να συγχωρήσετε το Ιράν αν συμπεράνει, σε αυτό το σημείο, ότι ο Τραμπ απλώς δεν θέλει να πραγματοποιήσει τις απειλές του. Εξάλλου, έχει δώσει παρατάσεις παρά τα ελάχιστα ή ανύπαρκτα δημόσια στοιχεία ότι η Τεχεράνη έχει εκπληρώσει τους όρους των κόκκινων γραμμών του.

Και υπάρχει κάποιος που κάποτε υποστήριξε ότι αυτού του είδους οι μπλόφες έβλαπταν τη διαπραγματευτική θέση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αφού ο Ομπάμα αρνήθηκε να επιβάλει την «κόκκινη γραμμή» του για ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά της Συρίας αν χρησιμοποιούσε χημικά όπλα, ο Τραμπ πέρασε χρόνια κρεμώντας το στον λαιμό του ίδιου και της Χίλαρι Κλίντον.

«Όταν δεν ξεπέρασε αυτή τη γραμμή αφού διατύπωσε την απειλή, νομίζω ότι αυτό μας πήγε πολύ πίσω», ανέφερε ο Τραμπ το 2017, «όχι μόνο στη Συρία, αλλά σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, επειδή ήταν μια κενή απειλή. Νομίζω ότι ήταν κάτι που δεν συγκαταλέγεται στις καλύτερες μέρες μας ως χώρα».

Στην ομιλία του στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2016, ο Τραμπ χαρακτήρισε την κόκκινη γραμμή του Ομπάμα «ταπείνωση» επειδή «όλος ο κόσμος ήξερε ότι δεν σήμαινε απολύτως τίποτα».

Πηγή: CNN

Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

