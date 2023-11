Δυτική Όχθη: Καρέ καρέ οι δολοφονίες 9χρονου και 15χρονου από τον ισραηλινό στρατό – Σκληρές εικόνες

Δύο αγόρια πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στην Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο Adam Samer al-Ghoul, 8 ετών, πυροβολήθηκε στο κεφάλι και ο Basil Suleiman Abu al-Wafa, 15 ετών, πέθανε αφού πυροβολήθηκε στο στήθος.

Πλάνα από κάμερες κλειστού κυκλώματος που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και μεταδίδει το Al Jazeera δείχνουν ένα αγόρι (σσ εννιάχρονος) να τρέχει σαν κάποιος να το κυνηγάει και μετά από λίγα δευτερόλεπτα να πέφτει στον δρόμο από χτύπημα σφαίρας. Ένα άλλο αγόρι που είναι δίπλα του καλύπτεται πίσω από ένα αυτοκίνητο και καταφέρνει να τραβήξει το σώμα του φίλου του δίπλα του.

Σε ένα άλλο βίντεο πάλι από κάμερες ασφαλείας φαίνεται ένα αγόρι (σσ 15χρονος) να πέφτει επίσης στον δρόμο και να καλεί σε βοήθεια ενώ σφαίρες πέφτουν βροχή γύρω του.

Ο 15χρονος φαίνεται να παλεύει στο έδαφος με προφανή αγωνία για τουλάχιστον μισό λεπτό.

Οι IDF σε ανακοίνωσή τους αρχικά είπαν ότι σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα άλλα έδωσαν πληροφορίες μόνο για δύο: τους Μοχάμεντ Ζουμπεϊντί και Χουσάμ Χανούν που «συμμετείχαν στην ένοπλη αντίσταση».

Αργότερα οι IDF αναφερόμενοι στον θάνατο των δύο ανήλικων είπαν ότι τα παιδιά τους επιτέθηκαν με εκρηκτικά.

Ο Τσαρλς Στράτφορντ ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα, σε ρεπορτάζ από την Τζενίν, δήλωσε ότι ο κόσμος ήταν «σοκαρισμένος» από την κλίμακα της τελευταίας επιδρομής του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό, ο οποίος υφίσταται σχεδόν καθημερινά επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου.

«Την περιγράφουν ως τη μεγαλύτερη επιδρομή από τις 7 Οκτωβρίου», είπε ο Στράτφορντ. Στο στόχαστρο του στρατού μπήκαν και τα νοσοκομεία της περιοχής ενώ η Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εμπόδισαν τους γιατρούς της να φτάσουν στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, «παρά τους τραυματίες που χρειάζονταν βοήθεια και των οποίων η ζωή απειλούνταν».

Ο επικεφαλής των ΓΧΣ, Έλληνας γιατρός Χρήστος Χρήστου, που βρίσκεται στην Τζενίν δήλωσε στο BBC ότι ο ίδιος και η ομάδα του δεν μπόρεσαν να φύγουν από το νοσοκομείο Khalil Suleiman για περισσότερες από δύο ώρες προκειμένου να φτάσουν σε τραυματίες που είχαν ανάγκη γιατί στρατιωτικά οχήματα είχαν μπλοκάρει την είσοδο του νοσοκομείου και τους γύρω δρόμους με αποτέλεσμα τα ασθενοφόρα να μην μπορούν να κινηθούν.

«Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο για έναν γιατρό από το να ξέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί που χρειάζονται τη φροντίδα του και δεν μπορούν να τη λάβουν», ανέφερε.

I’m in #Jenin, the West Bank, #Palestine, where I was just visiting the @MSF team at the Khalil Suleiman hospital. While we were there, the Israeli army conducted an incursion on Jenin refugee camp. pic.twitter.com/RNF8JGdf8I

— Christos Christou (@DrChristou) November 28, 2023