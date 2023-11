«Η επόμενη και πιο βίαιη έκρηξη θα είναι στη Δυτική Όχθη» – Ανώτερο στέλεχος της Φατάχ προειδοποιεί

Την ώρα που η κατάπαυση του πυρός φαίνεται να κρατάει στη Γάζα, μαίνεται ο «ακήρυχτος πόλεμος» στη Δυτική Όχθη, με το Ισραήλ να συνεχίζει τις φονικές επιδρομές του.

Το Al Jazeera μετέδωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί ένας νεαρός Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις σε επιδρομή στο χωριό Καφαρ ‘ίν, βορειοδυτικά της Ραμάλα.

Ένας ακόμη σκοτώθηκε στην πόλη Μπεϊτούνια, δυτικά της Ραμάλα, κατά τη διάρκεια ισραηλινής επιδρομής που συνέπεσε με τις προετοιμασίες για την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Επιπλέον, οι ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν το σπίτι του Νταούντ Αμπντέλ Ραζάκ Νταράς, ενός Παλαιστίνιου που είχε πυροβοληθεί τον Αύγουστο στον καταυλισμό Ντέιρ Αμάρ, βορειοδυτικά της Ραμάλα. Στην επιδρομή τραυματίστηκαν επίσης δύο Παλαιστίνιοι.

BREAKING: Israeli occupation soldiers bomb a house–which is now under military siege–with missiles in the town of Tubas, north of the occupied West Bank, as they demand people inside via loudspeakers to surrender. pic.twitter.com/4oIDke4Evu

Σημειώνεται ότι περισσότερες ισραηλινές επιδρομές έγιναν στη Μάρα Ραμπά, στην Μπέιτ Φουρίκ και στον καταυλισμό Ντεϊσέ.

Israeli occupation soldiers use a #Palestinian child as a human shield as they besiege a house in the city of Tubas, north of the occupied West Bank, demanding a wanted individual inside the house to turn himself in. pic.twitter.com/Ig0uK5div5

— Quds News Network (@QudsNen) November 28, 2023