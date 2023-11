Δυτική Όχθη: «Είδα μια μπάλα φωτιάς να έρχεται» – Μαρτυρία για την ισραηλινή επίθεση σε γραφεία της Φατάχ

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινή επίθεση με drone στον προσφυγικό καταυλισμό της Μπαλάτα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τα κεντρικά γραφεία του κινήματος Φατάχ του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στον προσφυγικό καταυλισμό, ανατολικά της Ναμπλούς στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Από την επίθεση έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον άλλοι δύο άνθρωποι.

Heavy clashes between armed gunmen and Israeli security forces in the northern West Bank city of Tubas.

«Είδα μια μπάλα φωτιάς στον ουρανό πάνω από τον καταυλισμό και στη συνέχεια υπήρξε μια τεράστια έκρηξη»

Ο Τζαμάλ Ραγιάν, ένας 52χρονος δημοσιογράφος από την Μπαλάτα, δήλωσε σύμφωνα με το Al Jazeera ότι βρισκόταν στην είσοδο του σπιτιού του όταν έγινε η έκρηξη στον προσφυγικό καταυλισμό.

«Ένα κλάσμα του δευτερολέπτου πριν ακούσω την έκρηξη είδα μια μπάλα φωτιάς στον ουρανό πάνω από τον καταυλισμό και στη συνέχεια υπήρξε μια τεράστια έκρηξη που έγινε αισθητή μέσα στα πυκνοκατοικημένα σπίτια του καταυλισμού», δήλωσε ο Ραγιάν στο Al Jazeera.

«Είναι ένα ισραηλινό σχέδιο να χτυπηθούν οι παλαιστινιακοί καταυλισμοί στη Δυτική Όχθη και να ασκηθεί πίεση στους κατοίκους να φύγουν για άλλη μια φορά»

Local sources: A drone bombs a site inside the Balata Camp east of Nablus in the West Bank, injuries have been reported.

«Αφού άκουσα την έκρηξη πήγα γρήγορα στο σημείο από όπου προήλθε ο ήχος και συνειδητοποίησα ότι είχε συμβεί στο αρχηγείο της Φατάχ», είπε ακόμα.

Ο Ραγιάν είπε ότι περαιτέρω εκρήξεις τον τραυμάτισαν στα πόδια. Στη συνέχεια είδε «δύο πτώματα να βγαίνουν» από το κτίριο, «ή θα μπορούσαμε να πούμε, μέρη του σώματός τους».

«Η έκρηξη ήταν τεράστια δεν μπορώ να την περιγράψω»

«Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι η έκρηξη ήταν τεράστια και πραγματικά ισχυρή, δεν μπορώ να την περιγράψω», πρόσθεσε. «Μπορώ να πω ότι δεκάδες σπίτια κοντά στην έδρα υπέστησαν σοβαρές ζημιές».

Ο Ιμάντ Ζακί, επικεφαλής της Επιτροπής Λαϊκών Υπηρεσιών στην Μπαλάτα, δήλωσε ότι ο καταυλισμός αντιμετώπισε πρόσφατα αρκετές επιδρομές, στις οποίες συμμετείχαν ισραηλινές ειδικές δυνάμεις.

a drone bombardment killed two Palestinians and seriously injured many others, in Balata Camp in the West Bank.

«Αυτό που συμβαίνει και συμβαίνει συνεχώς στους καταυλισμούς είναι ένα ισραηλινό σχέδιο να χτυπηθούν οι παλαιστινιακοί καταυλισμοί στη Δυτική Όχθη και να ασκηθεί πίεση στους κατοίκους να φύγουν για άλλη μια φορά και να σκοτωθούν οι αντιστασιακοί, επειδή οι καταυλισμοί θεωρούνται προπύργια της παλαιστινιακής αντίστασης», δήλωσε ακόμα ο Ζακί.

Occupied West Bank

Palestinian Red Crescent:

5 killed and two injured as a result of the Israeli air strike on a building in Balata camp, Nablus.

Τουλάχιστον 186 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων 51 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την άνευ προηγουμένου επίθεσή της στο Ισραήλ, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ. Επιπλέον οκτώ Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινούς εποίκους, ενώ τέσσερις Ισραηλινοί έχουν βρει τον θάνατο σε παλαιστινιακές επιθέσεις.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τη συγκεκριμένη αναφορά.