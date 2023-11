Δυτική Όχθη: Ισραηλινές μπουλντόζες κατέστρεψαν μνημείο του Αραφάτ

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ισραηλινές μπουλντόζες να καταστρέφουν μνημείο του Παλαιστίνιου ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ στη Τουλκαρέμ στη Δυτική Όχθη. Το Al Jazeera αναφέρει ότι έχει επαληθεύσει το υλικό.

Η πολύωρη επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων στον προσφυγικό καταυλισμό της Τουλκαρέμ στη Δυτική Όχθη την Τρίτη άφησε πίσω της οκτώ νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA ανέφερε ότι «μετά από 15 συνεχείς ώρες επίθεσης από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής, ο κόσμος έσπευσε να επιθεωρήσει τι είχε συμβεί στον καταυλισμό. Σοκαρίστηκαν από την έκταση της καταστροφής που προκλήθηκε σκόπιμα στους δρόμους, στις γραμμές ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης, στα σπίτια και στις ιδιωτικές και δημόσιες εμπορικές εγκαταστάσεις».

If still in doubt that the goal of the ongoing aggression is not the destruction of the Palestinian people, watch how Israeli bulldozers destroy a monument of late President Yaser Arafat in Tulkarem in the West Bank, after killing 7 civilians.

(A photo from a more hopeful era:… pic.twitter.com/InabKNgqUU

— Laith Arafeh 🇵🇸 (@ArafehLaith) November 15, 2023