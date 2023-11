Οργή για την έφοδο του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Οργή προκαλεί η έφοδος του ισραηλινού στρατού στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, το Αλ Σίφα σκορπώντας τον τρόμο σε γιατρούς, ασθενείς και εκτοπισμένους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι δυνάμεις του διεξάγουν «στοχευμένη» επιχείρηση «ακριβείας» εναντίον μαχητών της Χαμάς, όμως ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Ασράφ αλ Κίντρα, δήλωσε στο Al Jazeera, ότι «υπάρχουν μόνο γιατροί, ασθενείς και εκτοπισμένοι» μέσα στο νοσοκομείο. Δεν κρύβουμε τίποτα πρόσθεσε.

Ο ίδιος, δήλωσε νωρίτερα ότι δεκάδες Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν εισέλθει στο κτίριο του τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, ενώ τανκς περικύκλωσαν το ιατρικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό, περίπου 650 ασθενείς παραμένουν στο νοσοκομείο. Μεταξύ 5. 000 και 7. 000 εκτοπισμένοι άμαχοι είναι επίσης παγιδευμένοι μέσα στους χώρους του νοσοκομείου και δέχονται συνεχή πυρά από ισραηλινούς ελεύθερους σκοπευτές και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

The situation inside Al shifa hospital is terrible. Smoke is engulfing the entire building and they won’t allow them to open windows or doors. None of the medical equipment is working. https://t.co/0YE4APGiSu pic.twitter.com/pR8egesRhk

— ➳❥ (@VANITYxVAULT) November 15, 2023