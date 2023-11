Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Εντός του νοσοκομείου Αλ Σίφα τα ισραηλινά στρατεύματα

Πρωτοφανείς εικόνες αγριότητας στη Γάζα, με τον ισραηλινό στρατό να επιχειρεί εντός του νοσοκομείου Αλ Σίφα που παραμένουν ασθενείς και εκτοπισμένοι.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι το νοσοκομείο χρησιμοποιείται ως ορμητήριο της Χαμάς, κάτι που υποστήριξαν και οι ΗΠΑ σε χθεσινοβραδινή δήλωση, με την παλαιστινιακή οργάνωση να επιρρίπτει την ευθύνη για όσα συμβαίνουν στον Τζο Μπάιντεν.

Η αιματοχυσία συνεχίζεται τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στη Δυτική Όχθη, ενώ αξιωματούχοι των ΗΠΑ ξεκινούν έναν νέο γύρο διπλωματικών επαφών με κράτη της ΕΕ και του κόλπου.

Οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός πέφτουν στο κενό ενώ σε εξέλιξη είναι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων.

Γιατρός του νοσοκομείου Αλ Σίφα δήλωσε στο Reuters ότι οι πυροβολισμοί έξω από το νοσοκομείο αναγκάζουν το προσωπικό να μείνει μακριά από τα παράθυρα μετά την ισραηλινή επιδρομή.

Ο γιατρός αρνήθηκε τις ισραηλινές κατηγορίες ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί το νοσοκομείο ως κέντρο διοίκησης.

Ίδιες είναι οι αναφορές που δέχεται και το Al Jazeera από άτομα που βρίσκονται στο νοσοκομείο.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις προσπάθησαν να σκοτώσουν οποιονδήποτε κινείται μέσα… Κανείς δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχουμε κανενός είδους αντίσταση μέσα στο νοσοκομείο», είπε.

«Κάποιες αμερικανικές αναφορές λένε ότι υπάρχει ένα δίκτυο τούνελ μέσα στο νοσοκομείο. Αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια», πρόσθεσε.

Το Al Jazeera μεταδίδει απόσπασμα από τη συνομιλία μεταξύ του γιατρού του νοσοκομείου Αλ Σίφα Munir al-Barsh και των ισραηλινών δυνάμεων:

«Η παρουσία σας μέσα στο νοσοκομείο θα δημιουργήσει κατάσταση φόβου και υστερίας μεταξύ των ασθενών εδώ», ακούγεται ο al-Barsh να λέει στα ισραηλινά στρατεύματα, λέγοντας ότι οι διάδρομοι είναι «γεμάτοι κόσμο».

«Όλοι οι όροφοι του νοσοκομείου είναι γεμάτοι από ανθρώπους από τον πρώτο έως τον έκτο όροφο. Λέτε συνέχεια αν αυτό θα σας δημιουργήσει πρόβλημα. Αν θέλετε να μπείτε και να δείτε μόνοι σας, το νοσοκομείο είναι γεμάτο κόσμο.

Η υποδοχή και η χειρουργική μονάδα είναι γεμάτη από εκτοπισμένους ανθρώπους. Η μονάδα αιμοκάθαρσης είναι γεμάτη κόσμο. Το μαιευτήριο, το ακτινολογικό και η διοίκηση είναι άδειες. Η μονάδα εγκαυμάτων, στη δεξιά πλευρά του νοσοκομείου, είναι επίσης γεμάτη ασθενείς και εκτοπισμένους ανθρώπους».

Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι διεξάγει μια «στοχευμένη επιχείρηση κατά της Χαμάς σε μια συγκεκριμένη περιοχή στο νοσοκομείο Σίφα».

Δεν έχουν παρουσιαστεί επαρκή στοιχεία ότι η Χαμάς επιχειρεί από το νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Ο Mohammed Zaqout, ο διευθυντής των νοσοκομείων στη Γάζα, δήλωσε στο Associated Press τηλεφωνικά ότι οι ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, είναι τρομοκρατημένοι μετά την έφοδο των ισραηλινών δυνάμεων στα κτίρια.

«Ουρλιάζουν. Είναι μια πολύ τρομακτική κατάσταση… δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο για τους ασθενείς παρά να προσευχηθούμε», είπε.

Καθώς η επιδρομή στο νοσοκομείο Αλ Σίφα συνεχίζεται, το Al Jazeera αναφέρει ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι ο ισραηλινός στρατός ζήτησε από όσους βρίσκουν καταφύγιο στις εγκαταστάσεις να συγκεντρωθούν στο προαύλιο για την προετοιμασία της εκκένωσης από το ιατρικό συγκρότημα.

Δεν είναι σαφές πού θα πάνε οι εκτοπισμένοι άνθρωποι μετά την αποχώρησή τους από το νοσοκομείο Αλ Σίφα.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι θερμοκοιτίδες, οι παιδικές τροφές και οι ιατρικές προμήθειες που έφεραν τα άρματα μάχης των IDF από το Ισραήλ έφτασαν με επιτυχία στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Οι ιατρικές μας ομάδες και οι αραβόφωνοι στρατιώτες μας βρίσκονται επί τόπου για να διασφαλίσουν ότι οι προμήθειες αυτές θα φτάσουν σε όσους έχουν ανάγκη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός την ώρα που ενημερώνει ότι η πρωτοφανής επιχείρηση στο Αλ Σίφα συνεχίζεται.

Διαδηλωτές συγκρούονται με την αστυνομία έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στις Φιλιππίνες κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες.

Υπό την κάλυψη σφοδρών πυροβολισμών και βλημάτων αρμάτων μάχης, ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στα κύρια κτίρια του νοσοκομείου Αλ Σίφα – στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, στο τμήμα εξειδικευμένων χειρουργείων και στο μαιευτήριο.

Οι ισραηλινοί στρατιώτες βρίσκονται μέσα στα κτίρια και διεξάγουν επιχειρήσεις έρευνας δωμάτιο προς δωμάτιο, διάδρομο προς διάδρομο, ανακρίνουν τους γιατρούς και το ιατρικό προσωπικό μεμονωμένα.

Όπως ισχυρίζεται ο ισραηλινός στρατός, ο λόγος της πρωτοφανούς επιχείρησης είναι ότι το νοσοκομείο Αλ Σίφα χρησιμοποιείται από την ηγεσία ή τα μέλη της Χαμάς για να διεξάγουν τις επιχειρήσεις τους – αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο ισραηλινός στρατός έχει εγκαταστήσει ηλεκτρονικά σημεία ελέγχου σε πολλές πόρτες των κεντρικών κτιρίων του νοσοκομείου και καλεί τους ανθρώπους μέσα, είτε πρόκειται για την ιατρική ομάδα, είτε για ασθενείς, είτε για τραυματίες να περάσουν από αυτές τις ηλεκτρονικές πύλες όπου μπορούν να ανακρίνονται επίσημα από τον ισραηλινό στρατό.

Υπάρχει ανησυχία για τους 3.000 ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους είναι και οι πιο ευάλωτοι. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα είναι ασφαλείς, αναφέρει το Al Jazeera.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ισραηλινές μπουλντόζες να καταστρέφουν μνημείο του Παλαιστίνιου ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ στο Τουλκαρέμ στη Δ. Όχθη. Το Al Jazeera αναφέρει ότι έχει επαληθεύσει το υλικό.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια πολύωρης επιδρομής στον προσφυγικό καταυλισμό του Τουλκαρέμ την Τρίτη, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Το WAFA ανέφερε ότι «μετά από 15 συνεχείς ώρες επίθεσης από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής, ο κόσμος έσπευσε να επιθεωρήσει τι είχε συμβεί στον καταυλισμό. Σοκαρίστηκαν από την έκταση της καταστροφής που προκλήθηκε σκόπιμα στους δρόμους, στις γραμμές ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης, στα σπίτια και στις ιδιωτικές και δημόσιες εμπορικές εγκαταστάσεις».

If still in doubt that the goal of the ongoing aggression is not the destruction of the Palestinian people, watch how Israeli bulldozers destroy a monument of late President Yaser Arafat in Tulkarem in the West Bank, after killing 7 civilians.

(A photo from a more hopeful era:… pic.twitter.com/InabKNgqUU

— Laith Arafeh 🇵🇸 (@ArafehLaith) November 15, 2023