Πόλεμος στη Γάζα: Αποδοκίμασαν τον Τριντό μετά από δηλώσεις του – «Έχεις αίμα στα χέρια σου»

Μικροένταση επικράτησε σε εστιατόριο του Βανκούβερ όπου βρέθηκε ο Καναδός πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό, με αφορμή δηλώσεις του για τη Γάζα.

Συγκεκριμένα, πολίτες υπέρ της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα ανάγκασαν τον Τριντό να αποχωρήσει από εστιατόριο φωνάζοντας του «έχεις αίμα στα χέρια σου».

Justin Trudeau gets confronted by Canadian citizens in Vancouver for supporting Israel in killing Palestinian children and ask for ceasefire pic.twitter.com/wPu3yORi6C

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν μια ομάδα διαδηλωτών να έχει συγκεντρωθεί έξω από το Bagheera, με πλακάτ στα χέρια και να συνεχίζουν τα συνθήματα όπως «Κατάπαυση του πυρός τώρα».

«Βάλτε τέλος στην πολιορκία της Γάζας τώρα», φώναζαν κάποιοι καθώς και «η Παλαιστίνη θα απελευθερωθεί», πρόσθεσαν άλλοι.

«Ακόμα και οι πόλεμοι έχουν κανόνες, όλες οι αθώες ζωές έχουν ίση αξία, ισραηλινή και παλαιστινιακή», είπε νωρίτερα ο Τριντό.

Ο Καναδός πρωθυπουργός κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ να σταματήσει να σκοτώνει γυναίκες και μωρά στη Γάζα.

«Even wars have rules, all innocent life is equal in worth Israeli and Palestinian»

Canadian Prime Minister Justin Trudeau urged the government of Israel to stop killing women and babies in Palestine’s Gaza pic.twitter.com/nCWMxJ1OFf

— TRT World (@trtworld) November 15, 2023