Ο ισραηλινός στρατός ανατίναξε το κοινοβούλιο της Χαμάς στη Γάζα

Βίντεο από τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κατεδαφίζει το κτήριο του κοινοβουλίου της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας κυκλοφορεί στα social media.

Το βίντεο δημοσιεύεται από το δίκτυο Καν, κρατικό ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό Μέσο και δείχνει τη στιγμή που οι στρατιώτες των IDF ανατινάζουν το κοινοβούλιο.



Σημειώνεται ότι πριν από δύο ημέρες, στρατιώτες της Μονάδας Γκολάνι φωτογραφήθηκαν κρατώντας ισραηλινές σημαίες στο εσωτερικό του κοινοβουλίου.

Soldiers from the 1st «Golani» Brigade of the Israel Defense Force have Captured and raised the Israeli Flag in the Hamas Parliamentary Building in Gaza City. pic.twitter.com/VhVLzu2XNr

— OSINTdefender (@sentdefender) November 13, 2023