«Βρέθηκαν όπλα στο Αλ Σίφα», λέει ο ισραηλινός στρατός – Για «φάρσα» και «σκετς» μιλά η Χαμάς

Ένα κέντρο διοίκησης επιχειρήσεων της Χαμάς, όπλα και τεχνολογικός εξοπλισμός βρέθηκαν στο κτίριο μαγνητικής τομογραφίας του νοσοκομείου Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

«Τα στρατεύματα των IDF συνεχίζουν την εξειδικευμένη και στοχευμένη επιχείρηση κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο νοσοκομείο Αλ Σίφα», προστίθεται στην ανακοίνωση των IDF.

Για «παραπλανητικές κατασκευές» του Ισραήλ στο Αλ Σίφα κάνει λόγο το παλαιστινιακό ΥΠΕΞ.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε κατά των ισχυρισμών του ισραηλινού στρατού σχετικά με το νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε: «Ο στρατός βρίσκεται στο νοσοκομείο και κανείς δεν ξέρει τι κάνουν ή τι όπλα έφεραν μαζί τους για να ισχυριστούν ότι τα βρήκαν μέσα στο συγκρότημα».

Το Al Jazeera έχει νεότερο ρεπορτάζ μετά από την επικοινωνία που είχε με το ηγετικό μέλος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ σχετικά με τα όσα ανακοίνωσαν ότι βρήκαν οι IDF στο Αλ Σίφα.

Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση περίμενε αυτό που χαρακτήρισε ισραηλινά «σκετς» και «θεατρινισμούς» στο νοσοκομείο.

Ο Ναΐμ χαρακτήρισε τους ισραηλινούς ισχυρισμούς «φάρσα», προσθέτοντας ότι η Χαμάς δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο στρατός να έφερε όπλα και να τα τοποθέτησε στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Τα στοιχεία που παρουσίασε ο στρατός είναι γελοία και άχρηστα. Το Ισραήλ απέτυχε για άλλη μια φορά να αποδείξει αυτό που ισχυρίζεται εδώ και εβδομάδες. Ο στόχος του Ισραήλ είναι να ασκήσει πίεση στα νοσοκομεία και το ιατρικό προσωπικό και να εκτοπίσει τον πληθυσμό».

Το Quds News Network, που σχετίζεται με τη Χαμάς, γράφει για τα «ευρήματα» του ισραηλινού στρατού: «WD40, ένα κουτί με χουρμάδες, μια τσάντα πλάτης και CD που η IOF δεν έχει ελέγξει ακόμα είναι μέρος του αποδεικτικού υλικού που βρήκε ο ισραηλινός στρατός στο νοσοκομείο Αλ Σίφα κατά τη διάρκεια της 12ωρης επιχείρησης κατά την οποία σκότωσε πάνω από 30 πολίτες και απήγαγε δεκάδες άλλους».

