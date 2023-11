«Υποστηρίζεις τους τρομοκράτες της Χαμάς», απαντά ο Νετανιάχου στον Ερντογάν

Την έντονη αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου προκάλεσαν οι τελευταίες δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος υποστήριξε ότι το Ισραήλ είναι «κράτος-τρομοκράτης» που διαπράττει εγκλήματα πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αποκαλεί κράτος – τρομοκράτη το Ισραήλ, αλλά οι πράξεις του δείχνουν ότι ο ίδιος υποστηρίζει τους τρομοκράτες της Χαμάς», αναφέρεται σε δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Ο Ερντογάν επανέλαβε εξάλλου την άποψη ότι η Χαμάς, η οποία διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση αλλά πολιτικός φορέας εκλεγμένος από τον πληθυσμό του παλαιστινιακού θύλακα.

«Δεν αποδεχόμαστε το κήρυγμα» του Ερντογάν, υπογραμμίζει ο Νετανιάχου, υπενθυμίζοντας τους βομβαρδισμούς κουρδικών κοινοτήτων στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Μετά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Έλι Κοέν, καταδίκασε τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Αυτοί που φιλοξενούν αρχιτρομοκράτες και ενθαρρύνουν τρομοκρατικές οργανώσεις δεν θα κηρύξουν ηθική στο κράτος του Ισραήλ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κοέν.

Και προσθέτει ότι «ο πρόεδρος της Τουρκίας διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και για άλλη μια φορά βρίσκεται στη λάθος πλευρά της Ιστορίας, στέκεται δίπλα σε εκείνους που εξύμνησαν τη σφαγή των Ισραηλινών στις 7 Οκτωβρίου: Το Ιράν, ο Λίβανος, η Συρία και η Υεμένη».

«Το Ισραήλ είναι ένα νομοταγές κράτος, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το Ισραήλ θα συνεχίσει τον πόλεμό του κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, η οποία είναι χειρότερη από το ISIS», καταλήγει ο Ισραηνικός ΥΠΕΞ.

