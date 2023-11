Live: Χτυπήματα στη Δυτική Όχθη – Τουλάχιστον 5 νεκροί από επίθεση drone σε προσφυγικό καταυλισμό

Περισσότεροι από 11.200 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου.

Στο Ισραήλ, ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τις επιθέσεις της Χαμάς ξεπερνά τις 1.200.

Τα νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα αναγκάστηκαν να κλείσουν καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να επιτίθενται σε ιατρικές εγκαταστάσεις.

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα μετά από ισραηλινά πλήγματα που έπληξαν τουλάχιστον 12 σπίτια στην περιοχή Nadi Khadamat, ενώ επίθεση δέχτηκε και ο καταυλισμός στην πόλη Τουλκαρέμ.

Περίπου 200.000 Παλαιστίνιοι έχουν μετακινηθεί από τον βορρά προς τον νότο της Γάζας από τις 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα κατήγγειλε την «απάνθρωπη βία» του Ισραήλ, ενώ καλωσόρισε στην πατρίδα τους Βραζιλιάνους που εγκατέλειψαν τη Γάζα.

Δείτε live:

Δείτε live τις εξελίξεις στο in:

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής αυξάνει σε έξι τον αριθμό των νεκρών από τις ολονύκτιες συγκρούσεις μεταξύ ενόπλων και στρατιωτών των IDF στην πόλη Τουλκαρέμ της βόρειας Δυτικής Όχθης.

Ο στρατός επιβεβαίωσε νωρίτερα στο AFP ότι πραγματοποιήθηκε επιχείρηση στο ίδιο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Τρεις από τους Παλαιστίνιους λέγεται ότι σκοτώθηκαν από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ενώ οι άλλοι τρεις από πυροβολισμούς.

Και οι έξι φέρονται να ήταν νεαροί άνδρες ηλικίας 21-32 ετών.

Δώδεκα Παλαιστίνιοι λέγεται ότι τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις.

Το Ισραήλ και η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι ταξιαρχίες Κασάμ, έχουν εμπλακεί σε σφοδρές αστικές μάχες γύρω από την πόλη της Γάζας.

Την Τρίτη, η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει μαχητές της να κρύβονται σε βομβαρδισμένα κτίρια, καθώς πυροβολούν ισραηλινά άρματα μάχης και στρατιώτες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Hossein Amirabdollahian δήλωσε ότι «η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ασκήσει πίεση στο ισραηλινό καθεστώς για να σταματήσει τη στρατιωτική του επίθεση στη Γάζα«.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης ζήτησε επίσης να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ ώστε να τεθεί άμεσα σε ισχύ μια άνευ όρων ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και να αποσταλεί ανθρωπιστική βοήθεια στην πολιορκημένη περιοχή.

Ο Amirabdollahian έκανε τα σχόλια αυτά το βράδυ της Δευτέρας σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ούγγρο ομόλογό του Péter Szijjártó, καθώς οι δύο τους συζήτησαν τις εξελίξεις στη Δυτική Ασία, ιδίως τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Δρ Μοχάμεντ Αμπού Σελμία, διευθυντής του βασικού νοσοκομείου Al-Shifa, δήλωσε στο BBC ότι 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες.

Τρία πρόωρα μωρά και επτά άνθρωποι πέθαναν λόγω έλλειψης οξυγόνου, είπε.

Αρκετοί άλλοι ασθενείς που χρειάζονται αιμοκάθαρση κινδυνεύουν να πεθάνουν «τις επόμενες δύο ημέρες«, καθώς η θεραπεία δεν είναι πλέον διαθέσιμη, είπε.

Το νοσοκομείο έχει σχεδόν ξεμείνει από καύσιμα και άλλους πόρους για να συνεχίσει να λειτουργεί – με τα πρόωρα μωρά να έχουν βγει από τις μη λειτουργικές πλέον θερμοκοιτίδες. Υπάρχουν εκεί περισσότεροι από 600 τραυματίες ασθενείς.

Το BBC ρώτησε τον γιατρό αν ο ισραηλινός στρατός είχε κάνει κάποια επαφή σχετικά με την εκκένωση ασθενών ή πρόωρων μωρών. Το Ισραήλ δήλωσε ότι έστειλε καύσιμα κοντά στο νοσοκομείο και άλλους πόρους.

Όμως ο γιατρός είπε: «Όχι, δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί μας, αντίθετα εμείς επικοινωνήσαμε μαζί τους… αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση».

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA αναφέρει ότι ο 20χρονος Muhammad Abd al-Majid al-Halayqa πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κοντά στην πόλη Beit Ainun, που βρίσκεται βορειοανατολικά της Χεβρώνας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η έκθεση ανέφερε ότι ο al-Halayqa, ο οποίος κατάγεται από την πόλη Shuyukh, πυροβολήθηκε αφού φέρεται να προσπάθησε να πραγματοποιήσει επίθεση με μαχαίρι.

Μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, φέρεται να έμεινε αιμόφυρτος, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις εμπόδισαν τα πληρώματα ασθενοφόρων να τον πλησιάσουν και να του παράσχουν περίθαλψη.

Οι προκαταρκτικές έρευνες της Επιτροπής Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) δείχνουν ότι τουλάχιστον 42 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, γεγονός που καθιστά την περίοδο αυτή την πιο θανατηφόρα για τους δημοσιογράφους από τότε που άρχισε η συλλογή στοιχείων από την CPJ το 1992.

Μέχρι τη Δευτέρα, «42 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης είχαν επιβεβαιωθεί ως νεκροί: 37 Παλαιστίνιοι, τέσσερις Ισραηλινοί και ένας Λιβανέζος. Εννέα δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν ως τραυματίες. Τρεις δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι. Δεκατρείς δημοσιογράφοι συνελήφθησαν», ανέφερε η επιτροπή σε ανακοίνωσή της. Περισσότερα εδώ.

#Update: Today, Ahmed Fatima, a photographer for the #Egypt-based Al Qahera News TV, was killed in a strike in #Gaza.

Up until now, 42 journalists have been killed in the #Israel–#Gaza war.

37 #Palestinian, 4 #Israeli, and 1 #Lebanese.https://t.co/lNtZEQfEOX

— CPJ MENA (@CPJMENA) November 13, 2023