Δυτική Όχθη: «Αυτό που είδατε δεν είναι τίποτα» – Παλαιστίνιος για τον ξυλοδαρμό από τον ισραηλινό στρατό

Ο 35χρονος Εγιάντ Μπανάτ βρισκόταν ζωντανά στο TikTok τα ξημερώματα της Δευτέρας όταν δεκάδες ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν στο σπίτι του και ξυλοκόπησαν βίαια τον ίδιο και άλλα μέλη της οικογένειάς του στην πόλη Χεβρώνα στη νότια κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το βίντεο, το οποίο κοινοποιήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει στρατιώτες να πατούν τον Μπανάτ, να τον κλωτσούν και να σπρώχνουν τα τουφέκια τους στο σώμα του, ενώ στο βάθος ακούγονται τα παιδιά του να φωνάζουν έντρομα «μπαμπά».

Another one of the Occupation forces arrest the young man, Iyad Banat, from #Hebron, live#IsraelTerrorism #CeasefireInGazaNOW #CeasefireNOW pic.twitter.com/47wRpqrIJf

