Δυτική Όχθη: Ο Ισραηλινός στρατός «πολιορκεί» νοσοκομεία – Τουλάχιστον έξι νεκροί

Ένταση επικρατεί από το βράδυ του Σαββάτου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από πυρά του ισραηλινού στρατού, ενώ η Ερυθρά Ημισέληνος της Παλαιστίνης (PRSC), καταγγέλλει ότι οι δυνάμεις του Τελ Αβίβ πολιορκούν νοσοκομεία.

Η Ερυθρά Ημισέληνος της Παλαιστίνης (PRSC) αναφέρει ότι ο ισραηλινός στρατός πολιορκεί το κυβερνητικό νοσοκομείο της Τζενίν και το νοσοκομείο Ιπμν Σίνα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

#Israel occupation forces detain a young man outside Ibn Sina Hospital in Jenin, #WestBank. pic.twitter.com/WU801Uap37 — Quds News Network (@QudsNen) November 25, 2023

Σε ανάρτησή της στο Χ, η PRCS ανέφερε επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός παρεμποδίζει και εμποδίζει τις ομάδες επείγουσας ιατρικής υπηρεσίας τους να φτάσουν στους τραυματίες και «επιθεωρεί συνεχώς» τα οχήματα των ασθενοφόρων τους.

🚨🚑 IOF obstruct and prevent the PRCS emergency medical services teams from reaching the injured, continuously inspecting the ambulance vehicles. They are also besieging both Jenin Governmental Hospital and Ibn Sina Hospital.#Jenin#NotATarget#IHL https://t.co/HJPkAwD9eN pic.twitter.com/JNixAPxAzh — PRCS (@PalestineRCS) November 25, 2023

Εισβολής του ισραηλινού στρατού με τεθωρακισμένα οχήματα στην Τζενίν

Νωρίτερα η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος καταγγείλει ότι ένα από τα ασθενοφόρα της στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη «στοχοποιήθηκε» κοντά στη φυλακή Οφέρ.

Η επίθεση «είχε ως αποτέλεσμα να θρυμματιστεί το πίσω παράθυρο και η ομάδα μας είναι ασφαλής», ανέφερε η PCRS σε ανάρτησή της στο X.

Δεκάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν έξω από την περιοχή της Οφέρ περιμένοντας την επικείμενη απελευθέρωση του δεύτερου γύρου Παλαιστίνιων κρατουμένων.

🚨🚑 Targeting a PRCS ambulance in the Ofer area near ramallah resulted in the rear window shattering, and our team is safe.#WestBank #NotATarget #IHL pic.twitter.com/YRXRNFtjUg — PRCS (@PalestineRCS) November 25, 2023

Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι νεκροί

Έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από πυρά του ισραηλινού στρατού χθες Σάββατο στη Δυτική Όχθη, οι τέσσερις εξ αυτών στην Τζενίν, οχυρό ένοπλων οργανώσεων στο βόρειο τμήμα της περιοχής που βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο για 56 χρόνια, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

BREAKING: At least seven Palestinians were injured tonight in an ongoing Israeli raid into the city of Jenin, north of the occupied West Bank. pic.twitter.com/7HPvunBYaP — Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) November 25, 2023

Γιατρός 25 ετών σκοτώθηκε το πρωί της Παρασκευής μπροστά στο σπίτι του στην Καμπατίγια, κοντά στην Τζενίν. Άλλος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε στην ελ Μπίρε, κοντά στη Ραμάλα.

Israeli police fired upon a car carrying two Arabs, resulting in multiple gunshot wounds near the city of Ramla, in occupied #Palestine. #Israel pic.twitter.com/nsXged2h16 — Quds News Network (@QudsNen) November 25, 2023

230 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη

Οι υπόλοιποι τέσσερις σκοτώθηκαν από πυρά του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν, κατά τη διάρκεια εισβολής του με τεθωρακισμένα οχήματα στην πόλη, που μετατράπηκε πρόσφατα σε θέατρο της πιο αιματηρής εφόδου στη Δυτική Όχθη τα τελευταία σχεδόν είκοσι χρόνια (14 νεκροί), σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

‼️ Breaking | #Israeli occupation forces blocked the entrance of Al-Amal Hospital in Jenin, #WestBank. pic.twitter.com/iUVBrHvvIW — Quds News Network (@QudsNen) November 25, 2023

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ισραηλινός στρατός περικύκλωσε δημόσιο νοσοκομείο στην Τζενίν, όπως και την κλινική Ιμπν Σινά, κι ότι άνδρες του έψαξαν ασθενοφόρα.

A young man was shot in the torso by Israeli forces amid a raid into the town of Kharsa, the #WestBank.#Israel pic.twitter.com/xJSINzZDyb — Quds News Network (@QudsNen) November 25, 2023

Έκαναν επίσης λόγο για μάχες με αυτόματα όπλα.

H ήδη τεταμένη κατάσταση στη Δυτική Όχθη επιδεινώθηκε έκτοτε, με συνεχείς εξάρσεις της βίας. Κάπου 230 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εκεί από πυρά ισραηλινών στρατιωτικών ή σε επιθέσεις εποίκων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ