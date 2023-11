Ισραήλ: Αυτοί είναι οι 13 όμηροι που απελευθερώθηκαν – Ανάμεσά τους και η Έμιλι Χαντ

Στο Ισραήλ έφτασαν οι 13 όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς κατά τη δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός, με τη συμφωνία να κοντεύει να «τιναχτεί» στον αέρα, αλλά να σώζεται από τη διαμεσολάβηση του Κατάρ της Αιγύπτου.

Μάλιστα τα στοιχεία των 13 ομήρων που απελευθέρωσε η Χαμάς έγιναν γνωστές το βράδυ του Σαββάτου και μάλιστα ανάμεσά τους βρίσκεται και η 9χρονη Έμιλι Χαντ.

H Έμιλι Χαντ συγκαταλεγόταν ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης της Χαμάς στο κιμπούτς Μπεερί στις 7 Οκτωβρίου, ωστόσο στη συνέχεια η μεγαλύτερη αδερφή της 9χρονης είχε δηλώσει ότι η οικογένεια ενημερώθηκε για ανατροπή της υπόθεσης από τις ισραηλινές Αρχές.

«Μας είπαν ότι είχε δολοφονηθεί. Ήμασταν σε πένθος», είπε αρχικά μιλώντας στο Channel 12 ωστόσο όπως είπε στη συνέχεια, «στις 31 Οκτωβρίου, μας είπαν ότι ήταν πολύ πιθανό να την έχουν απαγάγει».

Μάλιστα οι Times of Israel αναφέρθηκαν και σε κάποιες από τις ιστορίες των ομήρων που απελευθερώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου

Η 12χρονη Χίλα Ροτέμ έγινε όμηρος της Χαμάς μαζί με τη μητέρα της Ράγια Ροτέμ, 54 ετών, η οποία δεν απελευθερώθηκε μαζί με την κόρη της το Σάββατο και παραμένει όμηρος στη Γάζα.

Η 9χρονη Έμιλι Χαντ που θεωρήθηκε αρχικά ότι ήταν μεταξύ εκείνων που σκοτώθηκαν στην επίθεση στο κιμπούτς Μπεερί στις 7 Οκτωβρίου, κοιμόταν στο σπίτι μίας φίλης της στο κιμπούτς όταν απήχθη χωρίς οικογένεια.

Ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Μάικλ Μάρτιν σε δήλωσή του ανέφερε ότι είναι «ευτυχής» από την απελευθέρωση της Ιρλανδο-ισραηλινής Έμιλι Χαντ, 9 ετών, από τη Γάζα απόψε.

«Μετά από εβδομάδες τραύματος, αυτή είναι μια πολύτιμη και βαθιά συγκινητική στιγμή για την οικογένεια Χαντ», αναφέρει ο Μάρτιν.

Ακόμα ευχαρίστησε το Κατάρ, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ για το ρόλο τους στη μεσολάβηση για τη συμφωνία και ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων ομήρων.

Ο Νόαμ Ορ 17 ετών και η Άλμα Ορ, 13 ετών, πιάστηκαν όμηροι από μαχητές της Χαμάς από το σπίτι τους στο στις 7 Οκτωβρίου κιμπούτς Μπεερί, μαζί με τον πατέρα τους Ντρορ Ορ, 48 ετών, και τον ξάδελφό τους Λίαμ Ορ, 18 ετών. Η μητέρα τους Γιονάτ Ορ σκοτώθηκε στην επίθεση. Ο Ντρορ και ο Λίαμ θεωρείται ότι παραμένουν όμηροι στη Γάζα.

Η Νόαμ Αβιγκντόρι, 12 ετών, και η μητέρα της Σάρον Αβιγκντόρι μαζί με περίπου 10 μέλη της ευρύτερης οικογένειάς τους, απήχθησαν από το κιμπούτς Μπεερί. Πολλά μέλη της οικογένειας σκοτώθηκαν εκείνη την ημέρα.

Ο Τσεν Αβιγκντόρι του οποίου η σύζυγος και η κόρη απελευθερώθηκαν δήλωσε ανακουφισμένος από την είδηση.

«Είναι μια τρελή ανακούφιση, αλλά ο αγώνας δεν έχει τελειώσει», είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με τη Haaretz.

Η 21χρονη Μάγια Ρέγκεβ που απελευθερώθηκε το βράδυ του Σαββάτου και είναι ο πρώτος όμηρος που απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ και απελευθερώνεται.

Είχε πάει στο πάρτι μαζί με τον αδελφό της Ιτάι και τον φίλο τους Ομέρ Σεμ Τοβ, οι οποίοι επίσης απήχθησαν και εξακολουθούν να κρατούνται ως όμηροι στη Γάζα.

