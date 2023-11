Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Πώς θα συνεχιστεί η συμφωνία ανταλλαγής ομήρων – Ποιοι θα απελευθερωθούν

Προβλήματα προέκυψαν στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ανταλλαγής των ομήρων με Παλαιστίνιους αιχμάλωτους.

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι δεν τήρησε ο δικό του μέρος της συμφωνίας. Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου από τη Βηρυτό του Λιβάνου, με θέμα την καθυστέρηση της σημερινής απελευθέρωσης των ομήρων από τη Γάζα.

Όπως είπε το Ισραήλ δεν εκπλήρωσε το μέρος της συμφωνίας που του αναλογούσε και ότι η Χαμάς «ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές για τις παραβιάσεις του Ισραήλ». Το Τελ Αβίβ από την πλευρά του έχει αρνηθεί ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο Χαμντάν είπε ότι συνολικά 340 φορτηγά με βοήθεια στάλθηκαν στη Γάζα από την Παρασκευή, αλλά μόνο 65 έφτασαν στη βόρεια Γάζα – κάτι που πρόσθεσε ότι είναι λιγότερο από το μισό από αυτό που συμφώνησε το Ισραήλ.

Και πρόσθεσε: «Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στη συμφωνία με τη συνδρομή της Αιγύπτου και του Κατάρ».

Το πρόβλημα που οδήγησε στην καθυστέρηση της απελευθέρωσης των ομήρων από τη Χαμάς επιλύθηκε με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, ανέφερε ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Ακόμα όπως είπε πιστεύει ότι οι Ισραηλινοί «δεν ανταποκρίνονται με τον σωστό και θετικό τρόπο» από την έναρξη της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός την Παρασκευή.

Επίσης, ανέφερε ότι η Χαμάς «κάλεσε τους μεσολαβητές να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες για την εκπλήρωση όλων όσων έχουν (συμφωνηθεί)… όπως το να επιτραπεί στα φορτηγά με τη βοήθεια να φτάσουν στο βόρειο τμήμα της Γάζας».

Συνέχισε λέγοντας ότι η Χαμάς πιστεύει ότι «οι Ισραηλινοί χειραγωγούν το θέμα» σχετικά με την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων, προσθέτοντας ότι«»θα σταθούμε απέναντι σε αυτό».

Τελικά, μετά τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ τα προβλήματα ξεπεράστηκαν και συμφωνήθηκε να απελευθερωθούν συνολικά 20 όμηροι, οι 13 εκ των οποίων είναι Ισραηλινοί και επτά αλλοδαποί.

Σε αντάλλαγμα από την πλευρά του Ισραήλ, θα αποφυλακιστούν 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι, σημειώνοντας ότι ξεπεράστηκαν τα εμπόδια.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε επίσης ότι η απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας των ομήρων θα γίνει σήμερα, Σάββατο και εξέφρασε ευχαριστίες προς την Αίγυπτο και το Κατάρ επειδή διασφάλισαν ότι θα συνεχιστεί η προσωρινή κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ.

Η παλαιστινιακή οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα τον πολυαναμενόμενο κατάλογο του δεύτερου γύρου των Παλαιστίνιων κρατουμένων που αναμένεται να απελευθερωθούν.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα ονόματα έξι γυναικών και 33 παιδιών. Ο Ματζίντ αλ-Ανσάρι, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο X ότι μεταξύ αυτών που θα απελευθερωθούν από τις ισραηλινές φυλακές είναι «33 παιδιά και έξι γυναίκες».

