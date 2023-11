Συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς: Αποφυλακίστηκαν 39 Παλαιστίνιες γυναίκες και παιδιά

Τριανταεννέα Παλαιστίνιοι – γυναίκες και παιδιά – αποφυλακίστηκαν από ισραηλινές φυλακές, στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς μετά από την απελευθέρωση των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ με ανάρτηση στο Χ.

Η Χαμάς ζήτησε από τους Παλαιστίνιους στην πόλη Ναμπλούς να συγκεντρωθούν και να καλωσορίσουν τις γυναίκες και τα παιδιά που απελευθερώθηκαν από τις ισραηλινές φυλακές.

Η παλαιστινιακή οργάνωση δήλωσε ότι καλεί τον κόσμο σε μια «μαζική υποδοχή».

🚨Today our team began carrying out a multi-day operation to facilitate the release and transfer of hostages held in Gaza and of Palestinian detainees to the West Bank.

This will include the delivery of additional, much-needed humanitarian assistance into Gaza. pic.twitter.com/oX3Gbr0Nvs

— ICRC in Israel & OT (@ICRC_ilot) November 24, 2023